Michelle rebate Ciro ao relembrar críticas contra Bolsonaro: ‘Não dá pra confiar’

Tucano havia afirmado que a ex-primeira-dama 'humilhou' André Fernandes diante da suspensão de negociações com o PL.

Fotos mostram Michelle Bolsonaro e Ciro Gomes durante pronunciamentos.
Legenda: Michelle Bolsonaro vem criticando aliança do PL com Ciro Gomes no Ceará.
Foto: Fabiane de Paula/SVM | Marcos Moreira/SVM.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) rebateu o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), nas redes sociais, nessa sexta-feira (6). A dirigente do PL resgatou um áudio do ex-ministro fazendo críticas a Jair Bolsonaro (PL). Os posicionamentos ocorrem em meio à suspensão das tratativas do PL com o tucano para a disputa do Governo do Ceará.

Nas redes, Michelle Bolsonaro usou um print da matéria do PontoPoder que mostra que Ciro Gomes indica ter ocorrido interferência da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) na pausa das articulações, "humilhando" o deputado federal André Fernandes, presidente estadual do PL.

“Como cristã, esposa e mãe de família jamais... JAMAIS trocarei nossos princípios e valores em nome de um tal pragmatismo”, escreveu Michelle na publicação. “Não dá pra confiar”, finaliza. 

Logo em seguida, o story da ex-primeira-dama executa um áudio de uma entrevista de Ciro, na eleição presidencial de 2018, quando o ex-ministro teria colocado em dúvida a impossibilidade de Bolsonaro — eleito naquele pleito — ir ao debate por conta do episódio da facada. 

Prins do story publicado pelo perfil da Michelle Bolsonaro rebatendo críticas de Ciro Gomes.
Legenda: Postagem de Michelle Bolsonaro rebate críticas de Ciro Gomes.
Foto: Reprodução/Instagram @michellebolsonaro.

“Isso aqui é uma democracia que vai sobreviver a você e eu vou tirar sua máscara. Você não pode deixar de ir ao debate”, teria criticado Ciro. Ainda pelo áudio divulgado, o político também teria chamado os filhos de Bolsonaro de “esquisitíssimos” e “ovinhos de serpente de nazistóide”.

SUSPENSÃO DAS CONVERSAS COM CIRO

Durante coletiva de imprensa nessa sexta, Ciro Gomes voltou a ser questionado sobre a suspensão das tratativas com o PL. A pausa foi oficializada ainda em dezembro de 2025, quando Michelle chamou de “precipitada” a aliança com o tucano e ressaltou o histórico de ataques dele contra Bolsonaro, durante o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão para o Governo. 

"Todo mundo viu, a esposa do ex-presidente da República, do Bolsonaro, veio aqui, humilhou André Fernandes, que é o presidente do PL. E eu não tenho nada a ver com isso, eu fiquei quieto. Aí o PL pediu um tempo para pacificar o problema interno deles. Quem sou eu para dizer 'não'? Dou o tempo. Está guardada aqui uma vaga para a aliança que una toda a oposição para salvar o Ceará"
Ciro Gomes
Ex-ministro e presidente do PSDB Ceará

O próprio ex-ministro fez questão de comentar, ainda, a possibilidade de usarem embates antigos com a família Bolsonaro para prejudicar uma aliança em torno do PL no pleito deste ano. 

"Talvez nossas diferenças no plano nacional sejam insuperáveis, até porque eu fui candidato a presidente do Brasil quatro vezes. As minhas opiniões sempre foram muito claras, às vezes até exageradamente claras. E se eu não tiver seriedade, coerência, respeito ao povo cearense, vão pegar gravações do passado em que eu estava contra o Lula e contra o Bolsonaro, defendendo a minha candidatura e vão querer requentar e usar para hoje. E nós, aqui, temos que tratar com o respeito da união possível, que é salvar o Ceará do desastre que nós estamos atolados"
Ciro Gomes
Ex-ministro e presidente do PSDB Ceará

Por outro lado, anotações do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República, indicaram a possibilidade de apoio a Ciro. Mesmo assim, André Fernandes disse que não há definições sobre a aliança, durante manifestação em Fortaleza no último domingo (1º).

