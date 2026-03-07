Michelle rebate Ciro ao relembrar críticas contra Bolsonaro: ‘Não dá pra confiar’

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) rebateu o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), nas redes sociais, nessa sexta-feira (6). A dirigente do PL resgatou um áudio do ex-ministro fazendo críticas a Jair Bolsonaro (PL). Os posicionamentos ocorrem em meio à suspensão das tratativas do PL com o tucano para a disputa do Governo do Ceará.

Nas redes, Michelle Bolsonaro usou um print da matéria do PontoPoder que mostra que Ciro Gomes indica ter ocorrido interferência da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) na pausa das articulações, "humilhando" o deputado federal André Fernandes, presidente estadual do PL.

“Como cristã, esposa e mãe de família jamais... JAMAIS trocarei nossos princípios e valores em nome de um tal pragmatismo”, escreveu Michelle na publicação. “Não dá pra confiar”, finaliza.

Logo em seguida, o story da ex-primeira-dama executa um áudio de uma entrevista de Ciro, na eleição presidencial de 2018, quando o ex-ministro teria colocado em dúvida a impossibilidade de Bolsonaro — eleito naquele pleito — ir ao debate por conta do episódio da facada.

Legenda: Postagem de Michelle Bolsonaro rebate críticas de Ciro Gomes. Foto: Reprodução/Instagram @michellebolsonaro.

“Isso aqui é uma democracia que vai sobreviver a você e eu vou tirar sua máscara. Você não pode deixar de ir ao debate”, teria criticado Ciro. Ainda pelo áudio divulgado, o político também teria chamado os filhos de Bolsonaro de “esquisitíssimos” e “ovinhos de serpente de nazistóide”.

SUSPENSÃO DAS CONVERSAS COM CIRO

Durante coletiva de imprensa nessa sexta, Ciro Gomes voltou a ser questionado sobre a suspensão das tratativas com o PL. A pausa foi oficializada ainda em dezembro de 2025, quando Michelle chamou de “precipitada” a aliança com o tucano e ressaltou o histórico de ataques dele contra Bolsonaro, durante o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão para o Governo.

"Todo mundo viu, a esposa do ex-presidente da República, do Bolsonaro, veio aqui, humilhou André Fernandes, que é o presidente do PL. E eu não tenho nada a ver com isso, eu fiquei quieto. Aí o PL pediu um tempo para pacificar o problema interno deles. Quem sou eu para dizer 'não'? Dou o tempo. Está guardada aqui uma vaga para a aliança que una toda a oposição para salvar o Ceará" Ciro Gomes Ex-ministro e presidente do PSDB Ceará

Veja também PontoPoder ‘Minha foto estará na urna', diz Roberto Cláudio sobre articulações eleitorais de 2026 PontoPoder 'No plano político, nossas diferenças são insuperáveis', diz Ciro sobre relação com Cid Gomes

O próprio ex-ministro fez questão de comentar, ainda, a possibilidade de usarem embates antigos com a família Bolsonaro para prejudicar uma aliança em torno do PL no pleito deste ano.

"Talvez nossas diferenças no plano nacional sejam insuperáveis, até porque eu fui candidato a presidente do Brasil quatro vezes. As minhas opiniões sempre foram muito claras, às vezes até exageradamente claras. E se eu não tiver seriedade, coerência, respeito ao povo cearense, vão pegar gravações do passado em que eu estava contra o Lula e contra o Bolsonaro, defendendo a minha candidatura e vão querer requentar e usar para hoje. E nós, aqui, temos que tratar com o respeito da união possível, que é salvar o Ceará do desastre que nós estamos atolados" Ciro Gomes Ex-ministro e presidente do PSDB Ceará

Por outro lado, anotações do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República, indicaram a possibilidade de apoio a Ciro. Mesmo assim, André Fernandes disse que não há definições sobre a aliança, durante manifestação em Fortaleza no último domingo (1º).