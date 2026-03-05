Diário do Nordeste
Danilo Forte anuncia saída do União Brasil, após desgaste com Rueda sobre vaga no TCU

Para o deputado, o embaraço enfraqueceu o poder da bancada e o constrangeu pessoalmente.

Escrito por
Ingrid Campos, Beatriz Matos
PontoPoder
Danilo Forte usa óculos e terno azul fala em um púlpito durante uma coletiva de imprensa, cercado por vários microfones de diferentes emissoras, com uma parede de azulejos brancos e azuis ao fundo e plantas ao lado.
Legenda: Danilo relembrou a negociação em coletiva de imprensa nesta quinta-feira.
Foto: SVM.

O deputado federal Danilo Forte assinou a desfiliação do União Brasil na tarde desta quinta-feira (5), após desgastes com a direção do partido, na figura de Antônio Rueda, sobre a indicação ao Tribunal de Contas da União (TCU). A vaga é pleiteada por Danilo e pelo então correligionário Elmar Nascimento (BA).

Diante do impasse, o dirigente teria mudado os planos e passado a apoiar o deputado Odair Cunha (PT-MG), em agrado ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), segundo apuração do Estadão.

Para Danilo Forte, o embaraço enfraqueceu o poder da bancada e o constrangeu pessoalmente. O cearense convocou reunião com Rueda nesta data para comunicar sobre a desfiliação. "Ele (Rueda) só disse que lamentava. Fique lamentando. Vida que segue", relatou o parlamentar. 

Ele afirmou ter recebido convites de outras legendas, como PL e PSDB. O deputado segue em articulação para definir o novo endereço partidário e para se viabilizar ao TCU. 

Apesar de o prazo de indicação acabar nesta quinta-feira, ele informou que Hugo Motta pretende suspender o prazo e instituir um novo cronograma. 

Disputa pelo TCU

A vacância no TCU ocorre após a aposentadoria do ministro e ex-deputado federal Aroldo Cedraz, publicada no Diário Oficial da União (DOU) no último dia 26. Desde então, a indicação – que devia ter saído em dezembro do ano passado, segundo Forte, e foi adiada para fevereiro – intensificou os debates dentro do partido, incluindo um acordo entre os dois candidatos. Danilo relembrou a negociação em coletiva de imprensa nesta quinta-feira. 

"Teríamos cinco dias úteis para apresentação da indicação dos candidatos pelos partidos (a partir da publicação no DOU). Esse prazo se encerraria hoje, e diante dessa situação, foi colocado um novo posicionamento, que até o dia 10 o próprio deputado Elmar disse que traria publicamente o apoio de partidos do campo da oposição para a sua candidatura. Propus que, se ele trouxesse esse apoio, eu retiraria minha candidatura para apoiá-lo, mas se ele não trouxesse, ele retiraria a candidatura dele para me apoiar", disse Danilo Forte.

O deputado explicou que o colega não apresentou uma base de apoio, nem apoiou a sua candidatura. "No dia 24, tentei dar condição para que a bancada pudesse fazer a escolha democraticamente, mas infelizmente foi postergada essa decisão, foi suspensa a reunião da bancada e remarcada para ontem. Infelizmente, foi avocada pela presidência do partido que a decisão fosse tomada pela presidência partidária", completou. 

Segundo o Estadão, a expectativa é que, assim como Danilo Forte, outros 19 deputados e senadores deixem a legenda nesta janela partidária, inclusive o líder do partido no Senado, Efraim Filho (PB).

Ingrid Campos, Beatriz Matos
Há 2 horas
