Cid diz que não tem ‘problemas’ com Camilo e volta a defender Junior Mano para o Senado

O senador Cid Gomes (PSB) afirmou, nesta terça-feira (3), em entrevista em Brasília, que não tem “problemas” com o ministro Camilo Santana (PT). A declaração ocorre dias depois do parlamentar declarar que não está mais tão próximo ao ex-governador.

“Não tenho problema nenhum com ele. Eu não aprendi ainda a não dizer a verdade. Então tudo que eu falo é verdade”, afirmou o senador.

Cid reconheceu, no entanto, que a relação com o ministro tem sido mais distante nos últimos tempos. Segundo ele, os dois têm tido “pouco contato” e “pouca proximidade” ultimamente.

Questionado sobre o encontro com Camilo, neste fim de semana no Ceará, o senador não deu detalhes do assunto tratado na reunião. Cid disse apenas que político não conversa só de política e que as candidaturas só serão definidas no início de agosto.

“Político também não fala só sobre política, não. Tem vida”, disse. “No jantar só amenidades mesmo, não teve nada. Comentamos o evento, que foi muito bom, animado e festivo”, acrescentou.

Segundo o senador, neste momento os partidos estão concentrados nas filiações de possíveis candidatos, etapa que antecede a definição das chapas para as eleições. Ele afirmou ainda que as conversas políticas devem se intensificar neste mês de março, com reuniões semanais entre lideranças para discutir o cenário eleitoral.

Apoio à Júnior Mano

O senador voltou a reforçar o nome do deputado federal Júnior Mano (PSB) para a candidatura ao Senado na chapa governista, caso o PSB tenha vaga na majoritária do grupo do governador Elmano de Freitas (PT).

“Eu tenho com ele um compromisso pessoal de que defender o nome dele numa vaga majoritária que o PSB eventualmente venha a ter”, afirmou.

Cid ponderou, no entanto, que a definição da chapa dependerá da correlação de forças entre os partidos da base aliada.

“Isso não está escrito nas estrelas. Política é uma correlação de forças, vai ser o tamanho de cada partido que vai definir quem é quem”, declarou.

Relação Cid x Camilo

Antes de encontrar Cid em agendas pelo Ceará no último fim de semana, o ministro colocou panos quentes na relação com o aliado, declarando que são “irmãos”.

“Não há nenhuma questão entre mim e o senador Cid. Nós somos irmãos, amigos. O que acontece é que está difícil nos encontrarmos”, afirmou o ministro.

Camilo tem declarado que apenas a candidatura de Elmano está confirmada na chapa, e que os demais nomes serão definidos no momento certo.

O ministro, porém, chegou a defender por diversas vezes a reeleição de Cid Gomes, que tem declinado da possibilidade.