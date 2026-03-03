Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Quanto o Ceará ganharia com a tributação de apostas online e fintechs?

Matéria que tramita no Congresso Nacional pode gerar arrecadação bilionária para gestões municipais do estado anualmente.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Foto que mostra celular com aplicativo fictício de aposta online, chamada de bet.
Legenda: O projeto de lei é de autoria do senador alagoano Renan Calheiros (MDB-AL).
Foto: Anna Tolipova/Agência Senado

Municípios cearenses podem contar com uma nova fonte de receitas para realizar investimentos e manter seus serviços, caso um projeto de lei que prevê o aumento da participação governamental na arrecadação das apostas online e a taxação de instituições de pagamento —  as chamadas fintechs — seja aprovado pelo Congresso Nacional. A estimativa é que, somente no Ceará, seja gerado um montante de R$ 1,7 bilhão anualmente.

A informação consta em um estudo publicizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) na terça-feira (24), durante uma mobilização realizada por prefeitos de todo o país em Brasília. O grupo reivindicou a rejeição de matérias legislativas consideradas pela instituição como “pautas-bomba” e a busca por novas receitas para compensar perdas.

Segundo a CNM, a proposição, que hoje aguarda deliberação do Plenário do Senado Federal, tem potencial de gerar aproximadamente R$ 36 bilhões anuais para os entes municipais Brasil afora. 

O projeto de lei é de autoria do senador alagoano Renan Calheiros (MDB-AL) e altera a legislação atual para, entre outros pontos, incluir um percentual de 12% sobre a arrecadação das apostas voltado à seguridade social, para ações na área da saúde.

Veja também

O texto estabelece que, entre os exercícios financeiros de 2026 e 2028, o percentual instituído seja destinado, parcial ou integralmente, ao Distrito Federal, estados e municípios para o pagamento de despesas com seguridade social em valor equivalente ao das perdas de arrecadação do Imposto de Renda retido na fonte incidentes sobre rendimentos pagos pelas gestões, ocasionadas pela Reforma Tributária.

Quanto às instituições de pagamento, o percentual proposto para taxação é de 15%. A alíquota de contribuição seria a mesma para distribuidoras de valores mobiliários, corretoras de câmbio de valores mobiliários, sociedades de crédito imobiliário, entre outras sociedades que sejam consideradas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Parte para o FPM e enfrentamento às consequências de jogos

Uma emenda apresentada pelo senador Wilder Morais (PL-GO), destacada pela CNM, sugere que o novo percentual de taxação das apostas seja repartido para, além de beneficiar programas de saúde mental e prevenção à lavagem de dinheiro, destinar cerca de 10% ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), para aplicação em políticas locais de saúde, assistência e prevenção.

A CNM apontou que os efeitos colaterais do avanço das apostas demandam a destinação de “recursos específicos para que os Municípios possam enfrentar, de maneira estruturada e contínua, as consequências sociais e econômicas decorrentes das apostas online, fortalecendo a capacidade de prevenção, acolhimento e recuperação das populações afetadas”.

Foto do Plenário do Senado.
Legenda: Atualmente, matéria aguarda votação no plenário do Senado Federal.
Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado.

“Ressalta-se, ainda, que o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) constitui uma transferência constitucional obrigatória, de caráter mensal, que alcança todos os Municípios do país, independentemente de porte ou localização. Seu modelo distributivo, baseado em critérios populacionais e de renda per capita, desempenha papel essencial na redução das desigualdades regionais e na promoção do equilíbrio federativo”, ressaltou um trecho do documento.

A tributação das fintechs e de apostas é uma das frentes baseadas em propostas legislativas defendidas pela Confederação Nacional de Municípios. Além dela, a entidade municipalista defende projetos que propõem soluções como um adicional de 1,5% no FPM, a atualização de repasses federais pela inflação e a legitimação de prefeitos para o ingresso de ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade.

Medidas podem mitigar efeitos de perdas

De acordo com a CNM, as medidas defendidas podem mitigar o efeito das tais “pautas-bomba” e fortalecer a autonomia dos municípios. A expectativa da instituição, segundo expôs no levantamento ao qual o Diário do Nordeste teve acesso, é de garantir aos cofres públicos municipais brasileiros aproximadamente R$ 50 bilhões ao ano.

O rol de “pautas-bomba” indicado pela Confederação inclui proposições a exemplo da que institui atendimento individualizado na educação especial, a que reduz a carga horária dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE), e as que estabelecem pisos salariais para diversas categorias profissionais.

Somado a elas estão medidas em vigor, como a perda de arrecadação do Imposto de Renda, aumento de despesa com a desoneração da folha e o aumento de despesa provocado pelo Piso do Magistério. 

“O montante acumulado das chamadas 'pautas-bomba' no horizonte de 2026 atinge a cifra alarmante de R$ 270 bilhões, representando um risco direto à sustentabilidade fiscal e à continuidade dos serviços públicos essenciais prestados à população pelos Municípios”, alertou a CNM. 

Apesar de projetarem um fôlego financeiro de quase R$ 50 bilhões, as medidas para mitigação propostas e geração de receitas seriam, conforme as palavras da instituição que lidera os prefeitos, “claramente insuficientes para cobrir o montante de despesas que estão sendo criadas pelos congressistas”. A solução, indicou o movimento municipalista, seria continuar com o “trabalho de monitoramento e pressão legislativa”.

No Ceará, o acréscimo nos cofres municipais poderá ser de R$ 2,4 bilhões por ano — sendo R$ 651,6 milhões por meio do adicional do FPM e R$ 1,7 bilhão através da taxação de apostas e instituições de pagamento.

Queixas dos municípios

No último dia 24 de fevereiro, 1,2 mil gestores ligados à CNM foram até Brasília para uma mobilização contra o avanço das "pautas-bomba" e pela aprovação de propostas que minimizem o comprometimento das receitas municipais. A ação contou com um encontro na sede da entidade e agendas com representantes do Legislativo e do Executivo.

A Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) participou da movimentação. Ao Diário do Nordeste, o presidente da entidade comentou sobre a taxação das apostas. "A tributação das bets, se fosse destinado um valor aos municípios, isso daria para suprir uma boa parte desses impactos", resumiu o dirigente. 

Além de reforçar a iniciativa da CNM, a Aprece deliberou, numa reunião realizada no fim de janeiro, a convocação de uma reunião entre prefeitos e a bancada federal cearense, marcada na segunda-feira (2), a fim de discutir pautas prioritárias para o movimento municipalista, entre elas a tributação de apostas online.

A reportagem buscou o coordenador da bancada do Ceará no Congresso Nacional, o deputado federal Domingos Neto (PSD), assim como o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães (PT), para que pudessem explicar como a questão está sendo discutida entre os parlamentares cearenses e entre os governistas, respectivamente, mas não responderam às tentativas de contato até a publicação desta matéria.

O Ministério da Fazenda também foi acionado, para que pudesse comentar como discute as demandas tributárias dos municípios e também se acompanha as soluções apresentadas pelos entes para a compensação das perdas financeiras provocadas pelos pisos salariais e benefícios para categorias profissionais. A pasta não respondeu ao pedido de informações.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto de Emanuel Acrízio, vereador de Fortaleza, no plenário da Câmara Municipal.
PontoPoder

Vereador Emanuel Acrízio deixa Prefeitura e retorna à Câmara de Fortaleza

O parlamentar do Avante estava licenciado do cargo eletivo desde junho do ano passado.

Bruno Leite
Há 3 minutos
Foto que mostra celular com aplicativo fictício de aposta online, chamada de bet.
PontoPoder

Quanto o Ceará ganharia com a tributação de apostas online e fintechs?

Matéria que tramita no Congresso Nacional pode gerar arrecadação bilionária para gestões municipais do estado anualmente.

Bruno Leite
Há 2 horas
Ministro da Educação Camilo Santana, governador Elmano de Freitas e senador Cid Gomes
Inácio Aguiar

Cid Gomes mantém restrições, mas indica que permanecerá no grupo governista

Os atos do fim de semana serviram para dar outra direção aos rumores do grupo governista: Cid deve ficar com os aliados.

Inácio Aguiar
03 de Março de 2026
Em Dubai, prefeita de Aracati é impedida de retornar ao Brasil após ataques ao Irã
PontoPoder

Em Dubai, prefeita de Aracati é impedida de retornar ao Brasil após ataques ao Irã

Gestora tirou férias após o Carnaval e não consegue retornar ao Brasil por conta de fechamento de aeroportos.

Redação
03 de Março de 2026
Farmacêutica organizando medicamentos em uma farmácia, com prateleiras cheias de caixas de remédios.
PontoPoder

Câmara aprova venda de remédios em supermercados; veja o que muda

Texto propõe que os medicamentos fiquem em espaço separado, fora das prateleiras.

Paulo Roberto Maciel*
03 de Março de 2026
Silhueta de uma pessoa com cabelo cacheado em frente a uma janela com grades, iluminada pela luz externa, em ambiente interno escuro para matéria sobre absolvição de acusados de estupro de vulnerável e como proteger as meninas.
PontoPoder

O que permite a absolvição de acusados de estupro de vulnerável e como proteger as meninas

Decisão do TJMG que absolveu homem de 35 anos que mantinha relação com menina de 12 anos não é caso isolado entre as decisões judiciais do País.

Luana Barros
02 de Março de 2026
Imagem do Centro de Fortaleza mostrando a Praça do Ferreira
Inácio Aguiar

Pesquisa da CDL aponta apoio da população à mudança da Câmara ao Centro e mostra potencial da área

Para 74% dos entrevistados, a ida do Legislativo ao bairro será "importante" para a Cidade.

Inácio Aguiar
02 de Março de 2026
Homem de cabelos grisalhos e camisa clara aponta para a frente durante evento político; ao fundo, painel azul com logotipo do partido e um tucano estilizado em verde e amarelo.
PontoPoder

O que deputados e vereadores do PL Ceará pensam de aliança com Ciro

Anotações de Flávio Bolsonaro indicaram aliança com o tucano para as eleições de 2026.

Luana Barros
01 de Março de 2026
Foto de Paulo George de Souza Saraiva.
PontoPoder

Quem ganhou a eleição suplementar para Prefeitura de Choró?

Três cidades do Ceará passaram por eleição suplementar nesse mês de 2026.

Bergson Araujo Costa
01 de Março de 2026
Homem de barba e camisa preta é cercado por pessoas e celulares durante entrevista em meio a uma multidão em área urbana; ao fundo, apoiadores vestem camisetas amarelas com a frase “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, e há prédios altos e um trio elétrico na rua.
PontoPoder

André Fernandes desconversa sobre apoio de Flávio Bolsonaro a Ciro Gomes: 'Nada definido'

Nas anotações do senador e pré-candidato à presidência, Ciro aparece como pré-candidato a governador do Ceará.

Luana Barros
01 de Março de 2026
Pessoas com a blusa da seleção brasileira, apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro, reunidas na Praça Portugal, em Fortaleza.
PontoPoder

Manifestantes se reúnem na Praça Portugal, em Fortaleza, contra Lula e ministros do STF

Ato contou com a presença de parlamentares da direita, de partidos como PL, União Brasil e PSDB.

Gabriela Custódio e Luana Barros
01 de Março de 2026
Foto de Sabrina Morais Lopes.
PontoPoder

Quem ganhou a eleição suplementar para Prefeitura de Senador Sá?

Três cidades do Ceará passaram por eleição suplementar nesse mês de 2026.

Bergson Araujo Costa
01 de Março de 2026
Foto de SOLANGE CAMPELO.
PontoPoder

Quem ganhou a eleição suplementar para Prefeitura de Potiretama?

Três cidades do Ceará passaram por eleição suplementar nesse mês de 2026.

Bergson Araujo Costa
01 de Março de 2026
bolsonaro e michelle ao lado semblante serio.
PontoPoder

Bolsonaro escreve carta na prisão dizendo lamentar ataques à esposa Michelle

A carta foi exposta nas redes sociais neste domingo (1º)

Redação
01 de Março de 2026
Sargento Reginauro durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Deputado Sargento Reginauro é internado após sentir fortes dores

Parlamentar faz tratamento desde agosto de 2020 quando foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin (LNH), um tipo de câncer.

Redação
01 de Março de 2026
Urna eletrônica com dígitos de 0 a 9, botão de
PontoPoder

Choró, Senador Sá e Potiretama vão às urnas neste domingo (1º); saiba quem são os candidatos

Os mandatos dos novos chefes municipais ficarão vigentes até 31 de dezembro de 2028.

Milenna Murta*
01 de Março de 2026
Montagem de fotos. Na primeira, Eunício Oliveira e Camilo Santana estão abraçados, e na segunda foto Elmano de Freitas discursa com um microfone na mão.
PontoPoder

De olho no Senado, Eunício Oliveira mostra força em evento com Camilo e Elmano

Convenção municipal do MDB em Fortaleza reforçou os laços entre o grupo político do MDB e do PT no Ceará.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Encontro ocorreu em evento neste sábado (28).
PontoPoder

Após rumores de rompimento, Camilo e Cid se encontram em evento e trocam elogios

Ministro da Educação e senador da República participaram da solenidade de inauguração de uma escola em tempo integral em Pindoretama.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Giordanna Mano ao lado do marido, Junior Mano.
PontoPoder

Esposa de Júnior Mano vai se filiar ao PRD e deve buscar vaga de deputada federal

O deputado federal Júnior Mano planeja disputar o Senado Federal. Ele conta com o apoio do senador Cid Gomes.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
PontoPoder

Lula deve voltar ao Ceará em abril para inaugurar ITA, diz Camilo

Presidente fará a entrega da primeira etapa do campus, cujas obras começaram em 2024.

Igor Cavalcante e Thatiany Nascimento
28 de Fevereiro de 2026