De olho no Senado, Eunício Oliveira mostra força em evento com Camilo e Elmano

Convenção municipal do MDB em Fortaleza reforçou os laços entre o grupo político do MDB e do PT no Ceará.

Redação producaodiario@svm.com.br
Montagem de fotos. Na primeira, Eunício Oliveira e Camilo Santana estão abraçados, e na segunda foto Elmano de Freitas discursa com um microfone na mão.
Legenda: Camilo e Elmano foram ao evento do MDB para demonstrar apoio a Eunício Oliveira.
Foto: Thiago Gadelha.

Eunício Oliveira (MDB) ganhou força em sua pré-candidatura ao Senado Federal ao reunir o ministro Camilo Santana (PT), o governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) e diversas lideranças em evento de convenção municipal do MDB neste sábado (28). O evento ocorreu em Fortaleza e serviu ainda para reiterar os laços entre o grupo político.

O atual deputado federal e ex-senador, que tentará voltar para um novo mandato no Senado, disse que faz "política pelo bem do povo", e pontuou que na união entre o MDB e o PT "não há projeto pessoal", mas sim um "colegiado de pessoas que querem o bem do estado do Ceará". 

"Vamos nos unir cada vez mais, não em torno da candidatura de Eunício Oliveira, mas em torno de um projeto que engloba todos os interesses do Ceará", afirmou Oliveira. 

O povo desse estado é um povo grato, e eu tenho certeza de que, quando abrirem as urnas no dia 4 de outubro, o povo do estado do Ceará vai estar comemorando, porque o resultado vai ser a comparação entre os que fazem e os que falam
Eunício Oliveira
Ex-senador

O ex-governador Camilo reafirmou seu apoio a Eunício e agradeceu também ao MDB: "A gente sabe que a ausência de Eunício no Senado foi um grande prejuízo para o estado do Ceará". 

Camilo disse que os aliados estarão "juntos e misturados para essa eleição de 2026".

No evento, estiveram também nomes como a vice-governadora Jade Romero, que é do MDB, e Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

'Juntos para mudar a história do Ceará' 

O governador Elmano de Freitas afirmou que PT e MDB estarão "juntos para mudar a história do Ceará".

 Durante o evento, o chefe do Executivo Estadual destacou o trabalho de Eunício em seus mandatos anteriores do Senado e os benefícios trazidos ao território cearense. 

"O Ceará merece cada vez mais ir para a frente. E eu quero dizer Eunício, que se tem uma coisa que eu converso com Lula e ele é grato, ele é grato a Eunício Oliveira por todas as vezes que você ficou do lado dele", declarou Elmano.

