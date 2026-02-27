Diário do Nordeste
Governador Elmano almoça com Cid Gomes e reafirma união eleitoral para outubro

A publicação tenta espantar supostas desconfianças na postura do senador para a eleição.

Escrito por
Wagner Mendes wagner.mendes@svm.com.br
(Atualizado às 18:11)
Wagner Mendes
Legenda: Cid promete aliança com governador Elmano na disputa de reeleição.
Foto: Divulgação.

O governador Elmano de Freitas (PT) publicou nas redes sociais registros fotográficos após um almoço, nesta sexta-feira (27), ao lado do senador Cid Gomes (PSB).

A publicação reforça a aliança eleitoral entre as duas lideranças políticas para as eleições de outubro deste ano.

Cid, que tem o irmão Ciro Gomes como pré-candidato a governador, vem reafirmando o compromisso com a reeleição do governador Elmano de Freitas.

"Estive almoçando hoje com nosso senador e parceiro de luta, Cid Gomes. Estamos cada vez mais juntos nesse projeto que tem feito nosso Ceará avançar… Essa é uma parceria que não para", escreveu o petista em publicação.

