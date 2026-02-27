Camilo: 'Se eu for convocado para uma missão no meu Estado, não é escolha pessoal, é pelo projeto'

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), declarou, nesta sexta-feira (27), que se receber um chamado para se candidatar nas eleições no Ceará, não declinará da "missão". A entrevista foi concedida ao jornal Folha de S. Paulo.

"Se eu for convocado para uma missão no meu Estado, não é uma escolha pessoal, é pelo projeto", declarou o ministro.

O contexto da fala de Camilo é na expectativa do lançamento da candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ao Governo de São Paulo.

"Quando digo que não se pode dar ao luxo [do Haddad não ser candidato em SP], é porque o projeto não pertence mais a nós mesmos", disse.

Veja também PontoPoder Potencial de votos e capilaridade tornam partidos pequenos estratégicos na disputa de 2026 no Ceará PontoPoder Anotações de Flávio Bolsonaro indicam aliança com Ciro Gomes para o Governo do Ceará

Ministro deixará MEC

Camilo se desincompatibilizará do cargo no MEC para cuidar da eleição no Ceará, inclusive para garantir uma vitória do presidente Lula no Estado com percentual semelhante ao que foi conquistado na eleição de 2022.

Apesar da fala sobre "missão", o ministro e demais aliados do governador Elmano de Freitas (PT) garantem que o gestor será o candidato à reeleição na disputa de outubro deste ano.