Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Anotações de Flávio Bolsonaro indicam aliança com Ciro Gomes para o Governo do Ceará

O registro foi deixado pelo senador em uma sala após reunião com a cúpula do PL.

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
PontoPoder
Imagem em composição lado a lado mostra Ciro Gomes e Flávio Bolsonaro em close. Ciro usa terno azul e gravata vermelha, com expressão séria. À direita, Flávio fala com a imprensa enquanto um celular é apontado em sua direção.
Legenda: Desde que voltou ao cenário político local, Ciro ensaiou uma aproximação com alas bolsonaristas, mas as conversas foram suspensas após críticas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.
Foto: Thiago Gadelha/Diário do Nordeste; Tânia Rêgo/Agência Brasil.

As anotações feitas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) durante reunião com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, indicam que o grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve apoiar o nome do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para o Governo do Ceará.

A composição se insere em meio a um movimento de aproximação entre o grupo cirista, integrantes da oposição ligada ao presidente do União Brasil, Capitão Wagner, e alas mais bolsonaristas no Ceará.

O rascunho do plano eleitoral foi deixado na sala após a reunião e foi registrado por jornalistas que estavam no local. No caso do Ceará, Flávio Bolsonaro sinalizou apoio a Ciro Gomes com uma informação até então inédita: de que o PL deve compor a chapa, portanto, indicando que a sigla pode aparecer na candidatura à Vice-Governadoria.

A anotação mostra ainda uma lista de nomes que podem disputar o Senado, incluindo Alcides Fernandes (PL), Priscila Costa (PL) e Roberto Cláudio (União).

Disputas internas

Os planos de Flávio e da cúpula do PL expõem a estratégia sobre dois pontos de tensão dentro da sigla: o apoio à Ciro Gomes e a candidatura de Priscila Costa.

A aliança com o tucano tem sido costurada pelo deputado federal André Fernandes (PL), mas conta com apoio de Flávio Bolsonaro e, conforme os parlamentares, teria aval do próprio Jair Bolsonaro. Contudo, no fim do ano passado, durante passagem pelo Ceará, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) classificou a articulação como “precipitada”. A declaração deflagrou uma crise no Estado e provocou a suspensão das conversas com o tucano.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Michelle pede perdão a filhos de Bolsonaro, mas critica apoio a Ciro: 'Tenho direito de não aceitar'

teaser image
PontoPoder

André Fernandes rebate Michelle sobre Ciro: 'Não aceito alguém de fora dizer que é precipitado'

Já no caso de Priscila Costa, a pré-candidatura foi lançada pela ex-primeira-dama e pelo presidente nacional do PL. Contudo, o nome da parlamentar não tem ganhado força entre os deputados estaduais e federais que compõem a sigla

Anotações estratégicas

Os registros de Flávio mapeiam a estratégia bolsonarista por vários estados. Ao O Globo, o senador disse que as anotações correspondem a sugestões feitas pelos integrantes da reunião, não necessariamente sua opinião.

Minas Gerais

Indicado pelo governador Romeu Zema (Novo) como seu sucessor, o atual vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), é descrito como "puxa para baixo". 

São Paulo

Em São Paulo, há indicativo para que o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), assuma o lugar de vice-governador na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Para o Senado, a lista inclui o deputado federal Guilherme Derrite (PP) para a primeira vaga. Já a segunda vaga tem uma lista de opções: Renato Bolsonaro, irmão do ex-presidente; o deputado federal Mário Frias; o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro; o vice-prefeito de São Paulo, Mello Araújo; e o deputado federal Marco Feliciano.

Alagoas

As anotações listam possíveis nomes para o Governo, como o prefeito de Maceió, JHC (PL), e os deputados federais Alfredo Gaspar (União) e Arthur Lira (PP).

O deputado federal André Fernandes (PL) foi procurado pela reportagem, mas não houve retorno.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem em composição lado a lado mostra Ciro Gomes e Flávio Bolsonaro em close. Ciro usa terno azul e gravata vermelha, com expressão séria. À direita, Flávio fala com a imprensa enquanto um celular é apontado em sua direção.
PontoPoder

Anotações de Flávio Bolsonaro indicam aliança com Ciro Gomes para o Governo do Ceará

O registro foi deixado pelo senador em uma sala após reunião com a cúpula do PL.

Igor Cavalcante
Há 13 minutos
Foto de Alceu Valença, com fitas coloridas nas mãos e um chapéu de couro decorado na cabeça.
PontoPoder

Alceu Valença receberá Título de Cidadão Fortalezense; entenda

Artista pernambucano será homenageado após Câmara Municipal aprovar honraria.

Bruno Leite
Há 1 hora
Urna eletrônica da Justiça Eleitoral sobre mesa de papelão em primeiro plano, com pessoas ao fundo realizando procedimentos de preparação dos equipamentos em um ambiente interno.
PontoPoder

Potencial de votos e capilaridade tornam partidos pequenos estratégicos na disputa de 2026 no Ceará

Com a perspectiva de que as eleições estaduais serão acirradas, cada partido conta na coligação dos pré-candidatos.

Luana Barros
Há 2 horas
Empurra-empurra entre parlamentares gerou suspensão temporária da sessão.
PontoPoder

CPI mista do INSS aprova quebra de sigilo de Lulinha e sessão termina em briga

Deputado Paulo Pimenta (PT-RS) solicitou a anulação da votação, alegando erro na contagem.

Redação
Há 2 horas
Plenário 13 de Maio durante votação dos deputados estaduais na Alece.
PontoPoder

Reajuste salarial e do auxílio-alimentação para servidores estaduais são aprovados na Alece

Deputados atrasaram início da sessão para conseguirem votar matéria com urgência nesta quinta-feira (26).

Marcos Moreira
Há 2 horas
Deputado Felipe Mota durante discurso na tribuna do Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Deputados da Alece querem CPI do Tráfico Humano para investigar caso Jeffrey Epstein no Ceará

Iniciativa da oposição recebeu apoio de nomes da base e pode ter parlamentar petista na relatoria.

Marcos Moreira
26 de Fevereiro de 2026
Ciro Gomes, André Fernandes e Alcides Fernandes
Inácio Aguiar

Anotações de Flávio Bolsonaro desenham aliança de oposição no Ceará com Ciro Gomes à frente

Mais longe de um pensamento ideológico, pré-candidato do PL sinaliza alianças pragmáticas no Nordeste.

Inácio Aguiar
26 de Fevereiro de 2026
Imagem interna do Senado com mesa central e deputados ao redor.
PontoPoder

PL que põe fim na relativização de estupro de vulneráveis é aprovado no Senado

A proposta prevê presunção absoluta de vulnerabilidade da vítima em casos deste abuso.

Milenna Murta*
26 de Fevereiro de 2026
Homem sério em uma coletiva de imprensa, vestido com terno e gravata amarelo, falando em microfone em ambiente formal.
PontoPoder

Condenado pelo caso Marielle, Domingos Brazão recebeu mais de R$ 3,5 milhões desde o crime

Pagamentos vinham do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) mesmo após ele ser preso.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Médico analisando um raio-X.
PontoPoder

Comissão do Senado aprova prova obrigatória para novos médicos

Texto segue para análise na Câmara dos Deputados.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Foto de Kamila Cardoso, advogada e suplente que assumiu vaga na Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Kamila Cardoso substitui Soldado Noelio em mandato na Câmara de Fortaleza

Suplente do União Brasil recebeu, na eleição municipal de 2024, um total de 3.901 votos.

Bruno Leite
25 de Fevereiro de 2026
STF decide por unanimidade condenar irmãos Brazão por crime contra Marielle; veja ao vivo
PontoPoder

STF decide por unanimidade condenar irmãos Brazão por crime contra Marielle; veja ao vivo

O julgamento pode ser acompanhado ao vivo pelo canal do STF no YouTube.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Vista panorâmica de uma sessão parlamentar em andamento, na câmara dos deputados, em brasília, com legisladores de pé e sentados no plenário, e uma mesa diretora à frente.
PontoPoder

PL Antifacção é aprovado na Câmara; texto segue para sanção de Lula

Deputados rejeitaram a maior parte das alterações feitas pelo Senado e excluíram a taxação de bets para criação de fundo de combate ao crime organizado.

Agência Brasil e Redação
25 de Fevereiro de 2026
Foto da Praça do Ferreira.
Inácio Aguiar

Fortaleza e o teste dos 300 anos: revitalizar o Centro da cidade

Prefeitura e Câmara mostram prioridade nas ações, mas concretizar mudanças demanda ainda mais realizações.

Inácio Aguiar
25 de Fevereiro de 2026
Fotografia da deputada federal Luizianne Lins em plano médio, falando ao microfone durante um pronunciamento. Ela tem cabelos loiros longos, veste uma blusa mostarda e uma jaqueta com estampa floral colorida. Ao fundo, vê-se parte da bandeira do Brasil.
Wagner Mendes

Luizianne vai deixar o PT?

Deputada é procurada por partidos de esquerda para disputar as eleições deste ano.

Wagner Mendes
25 de Fevereiro de 2026
Fachada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais iluminada ao entardecer, com letreiro institucional em destaque, mastros com bandeiras e prédio administrativo ao fundo.
PontoPoder

'Casamento' com menores de 16 anos é proibido desde 2019; tese foi usada por TJMG ao absolver homem

O acusado mantinha uma relação, inclusive sexual, com uma menina de 12 anos e havia sido condenado por estupro de vulnerável.

Luana Barros
25 de Fevereiro de 2026
Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Dra. Silvana e Marta Gonçalves em colagem, lado a lado, enquanto discursavam no plenário da Alece.
PontoPoder

Mendonça pede vista e adia novamente julgamento sobre cassação de deputados do PL Ceará no TSE

Julgamento definirá os rumos do atual mandato dos deputados estaduais Carmelo Neto, Dra. Silvana, Alcides Fernandes e Marta Gonçalves.

Igor Cavalcante
24 de Fevereiro de 2026
Hindemburgo Chateaubriand gesticula enquanto discursa no STF. Ele é um homem de meia idade, calvo, de cabelo e barba grisalhos. Usa óculos de armação grossa e quadrada na cor azul.
PontoPoder

PGR pede a condenação dos cinco acusados de matar Marielle e Anderson no RJ

O caso começou a ser julgado nesta terça-feira (24) na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Redação e Agência Brasil
24 de Fevereiro de 2026
Foto dos deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Alece aprova criação de 2 mil vagas de professores no Ceará para novo concurso público

Certame foi anunciado pelo governador Elmano de Freitas na abertura do ano do Legislativo.

Marcos Moreira
24 de Fevereiro de 2026
Vereador Inspetor Alberto aparece vestindo camisa amarela com colete à prova de balas, segurando um porco pelas orelhas.
PontoPoder

TRE-CE confirma condenação de Inspetor Alberto por injúria eleitoral contra Evandro Leitão

Decisão diz respeito a episódio no qual vereador apareceu com um porco, fazendo ameaças ao então candidato do PT.

Bruno Leite
24 de Fevereiro de 2026