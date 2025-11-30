‘Vocês se precipitaram’ diz Michelle Bolsonaro a André Fernandes sobre aliança com Ciro Gomes

Durante evento em Fortaleza neste domingo (30), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) criticou o deputado federal e presidente do PL Ceará, André Fernandes, e seus aliados no Estado, afirmando que eles “se precipitaram” sobre aliança com Ciro Gomes (PSDB). A fala ocorreu no lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará.

No palco do evento, Michelle Bolsonaro já havia defendido a aliança com Girão, afirmando: “A direita é Girão”.

Em seguida, ela abordou a postura de Ciro Gomes em relação a Bolsonaro e à família do ex-presidente, voltando para André Fernandes no palco ressaltou:

“É sobre essa aliança que vocês se precipitaram de fazer. Eu adoro o André, passei em todos os estados falando do orgulho que tenho do Nikolas, do Carmelo, da esposa dele, Bela Carmelo, que foi eleita. Tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá” Michele Bolsonaro

Os ânimos ficaram acirrados nesse momento, com o público manifestando apoio à fala de Michelle. "Ciro, não", gritaram alguns presentes no encontro. As críticas da ex-primeira-dama sobre esse assunto não foram isoladas.

No decorrer do evento, lideranças nacionais já haviam demonstrado descontentamento com os Ferreira Gomes e reiterado que a candidatura de Girão representa à direita no Ceará.

No palco, Michele continuou enfatizando: “Nós vamos trabalhar para eleger o Girão” e destacou ainda que, embora alguns discursos pregassem pacificação e unidade, “a pessoa”, em referência a Ciro Gomes, segundo ela, continua afirmando que “a família Bolsonaro é de ladrão, é de bandido. Então não tem como. Não existe. A essência dele é de esquerda”.

Legenda: Michelle Bolsonaro direcionou cobrança a André Fernandes, destacando aliança considerada equivocada com Ciro Gomes Foto: Fabiane de Paula

Em resposta, André Fernandes disse “eu só estou obedecendo Bolsonaro”. Pessoas que estavam em volta do deputado pediram calma a ele. Depois, André seguiu sentando no palco acompanhando a fala de Michelle, mas de cabeça baixa e digitando no celular enquanto ela continuava.

No momento de tensão, Capitão Wagner (União Brasil), que também esteve presente no evento e é um dos articulares da unidade da direita no Estado, já tinha deixado o local.

Lançamento de candidatura

Michele cumpre agenda no Ceará onde participa do Evento pela Liberdade, que ocorre em um hotel de Fortaleza. O lançamento da pré-candidatura de Girão acontece em um contexto no qual há articulações de lideranças da Oposição no Ceará para o lançamento de uma candidatura única a enfrentar a tentativa de reeleição do governador Elmano de Freitas (PT).

As negociações têm envolvido nomes como Ciro Gomes (PSDB) e Roberto Cláudio (União), antigos adversários políticos e críticos ao Governo Jair Bolsonaro (PL), além de Capitão Wagner (União Brasil) e do deputado federal André Fernandes (PL).

O evento reuniu diversas lideranças estaduais como Danilo Forte, Alcides Fernandes, Sargento Reginauro, Queiroz Filho, Dra. Silvana, além de vereadores Priscila Costa e Soldado Noelio e o ex-deputado Capitão Wagner e também figuras nacionais, entre elas o governador Romeu Zema, a senadora Damares Alves, o senador Carlos Portinho, o deputado Sóstenes Cavalcante e Marcel van Hattem.