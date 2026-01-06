Ivo rompe com Elmano, defende Ciro Gomes e relembra crise na família por apoio ao petista

O ex-prefeito de Sobral Ivo Gomes (PSB) disse não ter mais "nenhum compromisso" com o governador Elmano de Freitas (PT) para as eleições de 2026. O rompimento ocorre após o petista se aproximar do atual prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), e do filho dele, o deputado federal Moses Rodrigues (União) — adversários dos Ferreira Gomes em Sobral.

As declarações do ex-prefeito foram feitas durante entrevista, nesta terça-feira (6), na emissora de rádio Coqueiros FM de Sobral.

"Por que eu vou estar com uma pessoa que não tem por mim a menor consideração? Que se alia a pessoas que só querem o meu mal?", indagou Ivo. "Essa decisão (de se aproximar dos Rodrigues) representa um descompromisso meu com essa candidatura (de Elmano de Freitas). Para mim, hoje, eu não tenho mais compromisso com ela", afirmou Ivo.

Ele, inclusive, disse que não descarta votar em Elmano, mas que irá "avaliar os cenários" para tomar a decisão. Indagado sobre o apoio a uma eventual candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará, Ivo desconversou e apontou que, até o momento, apenas a pré-candidatura de Elmano foi confirmada.

Na sequência, no entanto, admitiu que faria, sim, campanha para o irmão. "Lógico que faria. O Ciro seria o melhor presidente que o Brasil teria, avalie o melhor governador do Ceará", disse.

O PontoPoder acionou a assessoria de imprensa do governador Elmano de Freitas para saber o posicionamento dele quanto as falas de Ivo Gomes. O espaço continua aberto.

Em entrevista a Live PontoPoder, no último dia 15 de dezembro, Elmano de Freitas disse que a aliança com Moses Rodrigues teve o aval do senador Cid Gomes (PSB), irmão de Ivo. “Jamais daria um passo, com a importância que isso tem, sem antes conversar com o senador Cid”, disse.

Durante a entrevista desta terça, Ivo Gomes disse estar conversando "pouquíssimo" com Cid Gomes. "Temos conversado pouquíssimo para não ter problemas", disse, sem dar maiores detalhes sobre eventuais divergências.

Rompimento entre os irmãos Ferreira Gomes

O ex-prefeito relembrou ainda o rompimento entre os irmãos Ferreira Gomes na eleição de 2022, quando Elmano de Freitas foi eleito governador. "O apoio, dado por mim, causou uma confusão imensa na minha família, que repercute até hoje", reforçou.

Junto a Ivo, o senador Cid Gomes (PSB) e a deputada estadual Lia Gomes (PSB) também defenderam a candidatura petista para o Palácio da Abolição. Por outro lado, Ciro Gomes apoiou o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (União). Na época, o ex-ministro chegou a falar de "traição" e que uma "faca" teria sido colocada nas suas costas.

A "confusão" na família foi relembrada por Ivo ao falar sobre a articulação para a desaprovação das contas de seu mandato na Câmara Municipal de Sobral.

"Na hora que uma pessoa para quem eu trabalhei, cujo apoio, dado por mim, causou uma confusão imensa na minha família, que repercute até hoje, na hora que eu mais fui atingido por essas pessoas, que passaram um ano mentindo diariamente e tentando destruir a minha reputação... Tentaram inclusive desaprovar as minhas contas", disse.

"No dia da votação, na Câmara dos Vereadores, das minhas contas, que o Oscar queria desaprovar, porque achava, na cabeça dele, que desaprovando as minhas contas ia me tornar inelegível, neste dia, estava o secretário da Casa Civil do Governo (Chagas Vieira) tirando selfie com o deputado Moses que foi o grande articulador, a mando do pai, da tentativa de desaprovação das minhas contas", completou.

O PontoPoder pediu posicionamento a Chagas Vieira sobre as declarações feitas por Ivo Gomes, mas ele disse que prefere não comentar.

'Eu não me misturo'

Ivo Gomes ainda chamou Oscar Rodrigues de "fascista" e relembrou o apoio do atual prefeito de Sobral ao ex-presidente Jair Bolsonaro. " Era tudo antipetista, agora são tudo petista", disse em referência tanto a Oscar como a Moses Rodrigues.

"O Ciro não pode se aliar ou receber o apoio de pessoas que apoiam o Bolsonaro, mas o Elmano pode receber apoio? É conversa fiada", alfinetou Ivo. Desde 2025, Ciro tem articulado uma frente ampla de oposição a Elmano de Freitas, inclusive com a presença de antigos adversários políticos, como o deputado federal André Fernandes (PL).

A negociação da aliança está suspensa, após embate entre Fernandes e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro (PL) em dezembro. Antes disso, no entanto, a aproximação de Ciro com bolsonaristas foi criticada por diversos integrantes da base do Governo.

"O prefeito (Oscar Rodrigues) disse que não era só eleitor, era fã do Bolsonaro. (...) São essas pessoas que agora são os companheiros do Elmano. E depois não querem que o eleitor ache que político é tudo picareta", disse. "Eu me sinto, a partir de então, completamente desobrigado. Não estou dizendo que não vou votar nele, mas compromisso com ele, eu não tenho mais nenhum".

O PontoPoder acionou o prefeito Oscar Rodrigues e o deputado federal Moses Rodrigues a respeito das declarações de Ivo Gomes, mas não houve retorno.

Em vídeo publicado no Instagram, Oscar Rodrigues disse que não ouviu a entrevista de Ivo Gomes. "Mesmo porque eu não tenho meu tempo a perder com quem saiu de Sobral com o desgaste de ter perdido as eleições", disse. O prefeito afirmou que Ivo resolveu "destilar ódio porque perdeu as eleições" e acrescentou que o ex-prefeito "tinha que cuidar mais da vida dele".

"Ele saiu de Sobral faz um ano, volta em Sobral agora para passar dois ou três dias e fica falando nas rádios. Ele não está nem acompanhando a administração de Sobral. Esse tipo de gente, eu não vou perder para dar atenção", completou.