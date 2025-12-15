Cid Gomes deu aval para aliança do governo com Moses Rodrigues, diz Elmano
O petista disse que o senador considerou que “o interesse do Ceará está acima” da disputa política em Sobral
A aliança entre o Governo Elmano e o deputado federal Moses Rodrigues (União) contou com o aval do senador Cid Gomes (PSB), adversário político da família Rodrigues em Sobral e aliado de longa data das gestões petistas no Estado. A informação foi dita pelo governador Elmano de Freitas (PT) em entrevista à Live PontoPoder desta segunda-feira (15).
Segundo afirmou o chefe do Palácio da Abolição, pelo “respeito”, “admiração” e “carinho” que tem pelo membro do clã Ferreira Gomes, que, em suas palavras, “deu início a esse projeto político [hoje liderado pelo Partido dos Trabalhadores] no Ceará'”, “jamais daria um passo, com a importância que isso tem, sem antes conversar com o senador Cid”.
“Tive uma conversa, uma reunião em que estava o senador Cid, o senador Camilo (Santana) e tratamos esse assunto. Só vamos dar passos de diálogo, de possibilidade de aliança política, após uma conversa com o senador Cid”, destacou.
De acordo com Elmano, Cid teria dito que, apesar da disputa política entre seu grupo e o de Moses Rodrigues em Sobral, “o interesse do Ceará está acima disso”. Com isso, Cid Gomes alegou que não seria um “empecilho” para que o político do União Brasil pudesse se aliar ao Governo do Ceará.
Veja também
Em 2024, a candidata aliada de Cid, a ex-governadora Izolda Cela (PSB), não conseguiu ser eleita prefeita de Sobral e foi derrotada por Oscar Rodrigues (União), pai de Moses. O grupo político de Cid governava a cidade havia quase 30 anos.
Ao que revelou Elmano, a aproximação com Rodrigues considerou arranjos partidários recentes, como a federação União Progressista, da qual uma das legendas, o PP, está na base governista atualmente.
“Tudo foi devidamente, previamente, dialogado com o Senador Cid”, completou, salientando que os governistas compreenderam que era importante continuar o diálogo e a relação com o PP e que se “abrisse uma discussão com o União Brasil”, finalizou.
Governo tenta atrair União Brasil
Na mesma entrevista, o petista falou que conversa com partidos que atualmente não estão no seu arco de alianças para poderem apoiar sua pré-candidatura à reeleição.
Entre os nomes mencionados estão políticos do União Brasil: a deputada federal Fernanda Pessoa, o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, o deputado federal Danilo Forte, além do próprio Moses.
Conforme explanou Elmano — que disse ter ficado “muito feliz” com a declaração de Moses —, o parlamentar colocou o apoiamento “como uma decisão dele”, não exatamente como uma decisão partidária.
A reportagem do Diário do Nordeste acionou a assessoria de comunicação de Cid Gomes, para que pudesse se manifestar sobre o assunto. Não houve resposta até a última atualização desta matéria.
O apoio de Moses
A declaração mencionada por Elmano aconteceu no último dia 3 de novembro, durante uma solenidade de entrega de 500 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, em Itapipoca.
Na ocasião, o político utilizou o microfone para falar da divisão interna na federação União Progressista quanto ao posicionamento no Ceará e, depois, afirmou estar com o petista.
“Tem aí uma divisão, uma ala que quer ficar na oposição, mas tenha a certeza, governador, que eu, a deputada Fernanda Pessoa e o deputado AJ Albuquerque, estaremos lhe apoiando na reeleição”, disse.
“Independente da posição do partido, nós vamos estar marchando juntos pela sua pré-campanha de reeleição e, no futuro, pela sua reeleição. Eu tenho certeza que é o melhor para o estado do Ceará”, completou.
Moses passou a ter o nome ventilado como candidato ao Senado Federal pelo Ceará neste ano, em meio a uma estratégia do grupo governista para atrair o União Brasil para a base.
Cid 'sem vetos'
Em setembro, outro entrevistado da Live Ponto Poder, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), afirmou que o senador Cid Gomes não impõe restrições a possíveis alianças para a disputa estadual de 2026, nem mesmo com Moses.
“Não há veto nenhum, o senador Cid Gomes não veta absolutamente ninguém. Muito pelo contrário, ele já disse na reunião da bancada não haver veto a absolutamente ninguém. O que ele quer é que todos os partidos sentem à mesa e construam uma chapa coletiva, majoritária, vitoriosa, para continuar o crescimento do Ceará”, disse.