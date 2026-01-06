Bolsonaro cai e sofre traumatismo leve na prisão

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sofreu um "traumatismo leve" após cair e bater a cabeça na prisão na madrugada desta terça-feira (6). Serão necessários exames clínicos para avaliação do quadro de saúde de Bolsonaro.

"Em vista da situação em que ele se encontra, quedas com traumatismos são uma de nossas maiores preocupações. Já havíamos alertado sobre esse risco", informou o médico Cláudio Birolini, segundo o jornal O Globo.

O boletim médico foi divulgado após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicar que o marido havia passado mal. Ela publicou que Bolsonaro bateu a cabeça em um móvel e sofrido a queda durante uma crise de soluços.

Alta após cirurgia

O novo episódio ocorre dias após o ex-presidente apresentar melhora em seu quadro, após passar nove dias internado após uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral.

Desde que retornou à prisão na Superintendência da Polícia Federal (PF) no dia 1º de janeiro, Bolsonaro não havia apresentado crises frequentes de soluço. Entretanto, o jornal O Globo publicou que pessoas ouvidas em sigilo afirmaram que o ex-presidente se queixava de dificuldades para dormir.