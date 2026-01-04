Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Políticos cearenses reagem ao ataque dos EUA contra a Venezuela

O ataque deixou 40 mortos em Caracas, informou o jornal norte-americano The New York Time

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:06)
PontoPoder
Explosões e incêndio de grandes proporções iluminam a noite, com chamas e fumaça densa ao fundo de estruturas metálicas e torres industriais.
Legenda: Operação militar dos EUA bombardeou locais de Caracas e prendeu Nicolás Maduro.
Foto: Luis Jaimes/AFP.

Políticos cearenses reagiram a operação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela neste sábado (3). Ainda na madrugada, diferentes pontos da capital venezuelana, Caracas, foram bombardeados, e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a primeira-dama Cilia Flores foram detidos e levados para Nova York. 

Parte das lideranças seguiu o discurso adotado pelo presidente Lula (PT), que chamou o ataque de "afronta gravíssima à soberania" e pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que chamou o episódio de "precedente extremamente perigoso".

Outros políticos cearenses, no entanto, comemoraram a notícia, reforçando que Nicolás Maduro era um "ditador" e criticando quem se posicionou de forma contrária à ação do governo de Donald Trump. 

Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) pontuou que a ação militar dos EUA é um "ataque à soberania da Venezuela" e que ameaça "a paz e os esforços para a estabilidade política nos países da América Latina".

"A interferência estrangeira no território abre um precedente de grave risco para a região e precisa de resposta imediata da comunidade internacional, por meio das Nações Unidas", ressaltou. 

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri (PSB) criticou Nicolás Maduro, a quem chamou de "ditador", e Donald Trump, chamado de "autoritário".

"Ambos não pensam no povo venezuelano, ao qual destino minhas preocupações e minha solidariedade. Preocupo-me também com a América Latina, que também é vítima nesse caso. Nada garante que Trump vai parar por aí. Da mesma forma que invadiu um país pelo petróleo, pode invadir outro pelas riquezas amazônicas.  Não temos o que comemorar", disse. 

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Léo Couto (PSB) disse considerar o ataque dos Estados Unidos "uma grave violação do Direito Internacional e da soberania venezuelana". "É fundamental que a ONU atue com urgência para promover o diálogo e assegurar a estabilidade política na América Latina", disse.

Bancada federal e estadual

Deputados federais e estaduais do Ceará também se manifestaram sobre o tema. 

Líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) chamou a ação do governo dos Estados Unidos de "criminosa". "Nós temos muitos motivos para criticar Maduro, mas nada justifica uma ação criminosa como essa de Trump. Um espetáculo deplorável", disse.

A deputada federal Luizianne Lins (PT) também criticou o ataque sofrido pela Venezuela. "Donald Trump segue promovendo a guerra e massacrando civis pelo mundo. Nossa solidariedade ao povo venezuelano, vítima de uma agressão injustificada".

O deputado federal André Fernandes (PL), no entanto, criticou quem está contra a operação militar dos EUA. "Quando o Maduro estava atropelando o próprio povo com tanques de guerra os esquerdistas que estão reclamando agora não acharam ruim. Tem hipocrisia até pra defender o ditador de estimação".

Na Alece, os parlamentares também tiveram posicionamentos divididos. Líder do Governo Elmano no legislativo estadual, Guilherme Sampaio (PT) criticou o ataque do governo Trump. 

"O interesse americano no petróleo do país ataca seu povo, sua soberania e ressuscita o fantasma da intervenção militar externa, ameaçando toda a  América Latina", disse.

O deputado estadual Salmito Filho (PSB) fez críticas tanto a Trump como a Maduro. "Maduro é um ditador que nega o Estado de Direito. Trump bombardeou a Venezuela e prendeu Maduro em uma ação que nega todo o Direito Internacional e se assemelha à lei do mais forte ou à barbárie. Contra a Ditadura e à Barbárie", afirmou. 

Já o deputado estadual Carmelo Neto (PL) compartilhou uma foto de Maduro, a quem chamou de "ditador", preso pelos Estados Unidos.

"Não tenha pena dele – esse tirano prendeu, torturou, perseguiu e matou opositores, roubou eleições e destruiu a Venezuela. Finalmente, a justiça chegou", ressaltou.

Entenda o ataque dos Estados Unidos à Venezuela

Os Estados Unidos informaram neste sábado (3) a realização de um ataque contra a Venezuela. Na ocasião, o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram levados para os EUA

O anúncio foi feito pelo presidente Donald Trump por meio de uma rede social e ocorre em meio a uma relação marcada por tensões constantes entre os dois países.

Veja também

teaser image
Mundo

Após Rússia pedir soltura de Maduro, Trump critica Putin: 'Ele está matando gente demais'

teaser image
Mundo

Maduro foi monitorado por fonte da CIA infiltrada no governo venezuelano

teaser image
Mundo

Trump chama prisão de Maduro de “operação extraordinária” e diz que EUA vão governar a Venezuela

Desde 2013, temas como eleições contestadas, sanções econômicas, embargo ao petróleo, acusações de envolvimento com o narcotráfico e crise migratória vêm colocando Washington e Caracas em lados opostos.

Esse histórico de disputas se intensificou ao longo da última década e culminou, segundo Trump, em um “ataque em larga escala” conduzido pelos Estados Unidos.

O ataque deixou 40 mortos, informou o jornal norte-americano The New York Times. Segundo o NYT, a informação foi confirmada por um funcionário do alto escalão do governo venezuelano que pediu para não ser identificado. Entre os mortos estão soldados e civis.

Explosões e incêndio de grandes proporções iluminam a noite, com chamas e fumaça densa ao fundo de estruturas metálicas e torres industriais.
PontoPoder

Políticos cearenses reagem ao ataque dos EUA contra a Venezuela

O ataque deixou 40 mortos em Caracas, informou o jornal norte-americano The New York Time

Redação
Há 8 minutos
Pessoa sentada à mesa, vista de cima, usando uma touca com eletrodos e fios para monitoramento da atividade cerebral (EEG), com as mãos apoiadas à frente de um computador.
PontoPoder

'Direito à privacidade no cérebro': o que são neurodireitos e o que tem sido proposto no Congresso

Projetos de lei sobre o tema foram apresentados, mas debate ainda é muito embrionário no Legislativo brasileiro.

Luana Barros
04 de Janeiro de 2026
Imagem mostra governador do Ceará, Elmano de Freitas, vestindo camisa branca, terno azul e tendo ao fundo as bandeiras do Brasil e do Ceará.
PontoPoder

Elmano define ataque dos EUA à Venezuela como ‘precedente extremamente perigoso’

Governador do Ceará publicou posicionamento nas redes sociais, na manhã deste sábado (3).

Theyse Viana
03 de Janeiro de 2026
Os presidentes Lula e Nicolás Maduro aparecem em uma imagem dividida lado a lado, ambos falando ao microfone com expressões sérias durante um pronunciamento. O fundo azul sólido em ambas as fotos unifica a composição.
PontoPoder

Lula diz que ataque à Venezuela é 'afronta gravíssima à soberania'

Presidente afirmou disposição do Brasil “para promover a via do diálogo e da cooperação”.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Fotomontagem do prefeito de Salitre (CE), Rondilson Ribeiro.
PontoPoder

Prefeito de Salitre (CE) está internado em UTI, em Fortaleza, após transplante

Segundo comunicado, gestor está "evoluindo dentro do esperado, hemodinamicamente estável".

Redação
02 de Janeiro de 2026
Foto de Jair Bolsonaro e Renato Bolsonaro.
PontoPoder

Irmão de Jair Bolsonaro diz que família acertou quadra na Mega da Virada

Acertos incluíram a dezena 13, número que identifica o Partido dos Trabalhadores (PT) nas urnas.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Foto mostra Eduardo Bolsonaro ainda como parlamentar da Câmara dos Deputados.
PontoPoder

PF determina retorno de Eduardo Bolsonaro ao cargo de escrivão após cassação de mandato

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está foragido nos Estados Unidos.

Redação e Agência Brasil
02 de Janeiro de 2026
Imagem mostra Filipe ao microfone. Um homem branco que usa terno.
PontoPoder

Polícia Federal prende ex-assessor Filipe Martins por ordem de Moraes

Investigado pela trama golpista, Filipe Martins foi levado preventivamente a presídio no Paraná.

Ana Alice Freire*
02 de Janeiro de 2026
foto do ex-presidente Jair Bolsonaro com curativo próximo ao pescoço e vestindo blusa verde.
PontoPoder

Bolsonaro volta para prisão na sede da PF após alta hospitalar

Defesa do ex-presidente pediu prisão domiciliar pela terceira vez, mas STF negou.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Foto de Edinardo Filho e Bruna Frota, prefeito e vice de Forquilha, no Ceará.
PontoPoder

Vice-prefeita de Forquilha se licencia do cargo e diz que soube de viagem do prefeito pela internet

Política falou da situação em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Bruno Leite
01 de Janeiro de 2026
Bolsonaro é escoltado por agentes de segurança e policiais uniformizados em área externa, com motos e cones ao fundo.
PontoPoder

Terceiro pedido de prisão domiciliar de Bolsonaro é negado por Moraes

As condições médicas do ex-presidente, que passou por novo procedimento cirúrgico, foram usadas pela defesa.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Na imagem, um retrato em close de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil. Ele está posicionado ligeiramente de lado, mas olha diretamente para a câmera com uma expressão séria e concentrada. Veste um paletó preto, camisa branca e uma gravata azul-marinho com textura de pequenos padrões. Na lapela do paletó, há dois pequenos broches: um com as cores da bandeira do Brasil e outro circular. O fundo está desfocado, sugerindo um ambiente interno institucional ou de escritório. A iluminação destaca as linhas de expressão em seu rosto, conferindo um tom sóbrio à fotografia.
PontoPoder

Novo pedido de prisão domiciliar é apresentado pela defesa de Bolsonaro ao STF

Segundo advogados, condições de saúde do ex-presidente podem ser agravadas em regime fechado.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Foto mostra atendentes e eleitor antes de entrar na cabine para votar na urna eletrônica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
PontoPoder

Eleições 2026: veja as principais datas e os prazos de serviços do calendário eleitoral

Eleitores e candidatos precisam ficar atentos aos períodos estabelecidos já para o primeiro semestre do ano.

Marcos Moreira
01 de Janeiro de 2026
Ex-presidente Jair Bolsonaro em imagem de perfil.
PontoPoder

Bolsonaro solicita a médicos para usar antidepressivos na prisão

Ex-presidente cumpre pena de 27 anos em Brasília desde novembro.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Jair Bolsonaro acompanhado de filhos e assessores após audiência de custódia.
PontoPoder

Moraes nega pedido de Bolsonaro para receber visita de sogro durante internação

Ex-presidente passou por uma nova endoscopia na manhã desta quarta-feira (31).

Redação e Agência Brasil
31 de Dezembro de 2025
bolsonaro acenando, ex-presidente.
PontoPoder

Bolsonaro faz nova endoscopia e pode ter alta na quinta-feira (1°)

O político passou por três procedimentos nos últimos dias.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Novo procurador-geral, Herbet, com as vestimentas de membro do MPCE.
Inácio Aguiar

Violência e crime organizado: cinco prioridades de Herbet Santos à frente do Ministério Público

Novo procurador-geral de Justiça toma posse em janeiro

Redação
31 de Dezembro de 2025
Deputados estaduais durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece em 18 de dezembro de 2025.
PontoPoder

Dia do Cuscuz e Dia do Prefeito: 47 datas comemorativas foram criadas no calendário do Ceará em 2025

Assembleia Legislativa tem a prerrogativa de aprovar projetos de lei para reconhecer eventos e setores da sociedade.

Marcos Moreira
31 de Dezembro de 2025
bolsonaro.
PontoPoder

Bolsonaro volta a centro cirúrgico após crise

Bolsonaro passou por novo procedimento para controlar soluços.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Os seis vereadores de Potiretama que realizaram a denúncia. Eles relatam o episódio diante da Delegacia de Alto Santo.
PontoPoder

Seis vereadores de Potiretama denunciam ameaças de morte; Polícia Civil investiga o caso

As ameaças foram repassadas inicialmente por telefone e, depois, por áudios.

Igor Cavalcante
30 de Dezembro de 2025