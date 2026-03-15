Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Prefeita de Morada Nova apela para clima de 'união' na cidade após operação da PF prender vereadores

Um dos investigados é do mesmo partido que a gestora, o PSB, e ocupava cargo em seu governo.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Foto da prefeita de Morada Nova (CE), Naiara Castro.
Legenda: Conforme explanou, o entendimento dela é de que o município do Vale do Jaguaribe “precisa de justiça”.
Foto: Reprodução/Instagram.

A prefeita de Morada Nova, Naiara Castro (PSB), se manifestou, por meio de um vídeo publicado nos stories do seu perfil no Instagram, neste domingo (15), sobre a deflagração da “Operação Traditori” no município, pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco-CE). Segundo ela, que falou de superação, o momento é de “união” da população.

A ação, que contou com a Polícia Federal (PF), teve como alvo cinco vereadores da cidade (um deles ocupante da chefia da Secretaria de Administração de Morada Nova), além de outros onze suspeitos, que teriam envolvimento num esquema criminoso com participação da facção Guardiões do Estado (GDE). Ao todo, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão.

“Oi, amores. Bom dia! Estou passando aqui para desejar um domingo maravilhoso, uma semana abençoada, com boas notícias e, claro, estava esperando o momento certo para vir aqui conversar um pouco com vocês”, iniciou ela na gravação. 

E continuou: “Nossa cidade viveu um episódio nos últimos dias que trouxe muitas preocupações, tristeza, muitas perguntas.” Segundo a pessebista, sua manifestação ocorreu pela sua atribuição “como prefeita”, mas, “acima de tudo, primeiramente, como cidadã de Morada Nova e pessoa sensível”.

“A gente sabe que, independente de qualquer situação político-partidária, existem famílias envolvidas, pessoas, pais, mães, filhos, que estão sofrendo muito neste momento. E é por isso que digo aqui que sinto profundamente por todas elas que estão envolvidas”, destacou Naiara Castro. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Esquema em Morada Nova era tentativa de braço político de facção criminosa, diz PF

teaser image
PontoPoder

Comando financeiro e político: como funcionava esquema entre facção e vereadores em Morada Nova (CE)

Sem 'desunião'

Nas palavras da prefeita, esse não seria um “momento de desunião, de divisão, de apontar dedos, muito menos de transformar dor em disputa política”. “Nossa cidade, nesse momento, precisa de união, de respeito, de empatia e de sensibilidade por cada um que está vivendo este momento”, discorreu.

Conforme explanou, o entendimento dela é de que o município do Vale do Jaguaribe “precisa de justiça”. “Desejo de verdade que a nossa cidade esteja unida, com equilíbrio, com empatia, para que a gente possa seguir em frente pelo bem da nossa população”, falou em um momento seguinte do vídeo.

“Peço muito, de coração, a cada um: não vamos atacar ninguém. Não vamos, não precisamos, não podemos transformar esse momento em palanque político, em disputa política”, pontuou.

Por fim, Naiara disse ter convicção de que os moradores irão “atravessar essa tempestade juntos”. “E que logo, logo estaremos todos, novamente, com nossa cidade em paz, trabalhando, desenvolvendo e evoluindo como todos merecem”, finalizou.

Quem são os parlamentares presos?

As investigações da Ficco-CE apontaram que houve um “amplo e estruturado” esquema de lavagem de dinheiro praticado por integrantes da GDE para o financiamento de campanhas eleitorais em Morada Nova, com recursos oriundos do tráfico de drogas e armas, principalmente. 

Segundo o pedido de prisão preventiva analisado pela 93ª Zona Eleitoral de Fortaleza, os recursos passavam pela contabilidade da facção e eram aplicados em campanhas eleitorais, por meio de empréstimos e pagamentos em espécie. 

Por outro lado, o esquema exigia contrapartidas políticas e “proteção institucional”, com a nomeação de membros da GDE em cargos públicos. 

Foram presos preventivamente os parlamentares Hilmar Sérgio (PT), Gleide Rabelo (PT), Régis Rumão (PP), Cláudio Maroca (PT) e Júnior do Dedé (PSB) — este licenciado e atual secretário de administração do Município.

Ao PontoPoder, na sexta-feira (13), Hilmar Sérgio e Gleide Rabelo declararam inocência quanto aos achados da investigação policial. Os demais não foram localizados pela reportagem. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto da prefeita de Morada Nova (CE), Naiara Castro.
PontoPoder

Prefeita de Morada Nova apela para clima de 'união' na cidade após operação da PF prender vereadores

Um dos investigados é do mesmo partido que a gestora, o PSB, e ocupava cargo em seu governo.

Bruno Leite
Há 32 minutos
Jair Bolsonaro de perfil. É um homem idoso, branco, de cabelo grisalho bem penteado para o lado. Está sério.
PontoPoder

Bolsonaro apresenta melhora das funções renais, mas segue na UTI

O quadro clínico do ex-presidente da República foi atualizado neste domingo (15).

Redação
15 de Março de 2026
Montagem com seis retratos de vereadores em ambientes institucionais. Três imagens na parte superior e três na inferior, mostrando políticos sorrindo ou falando em microfones em plenário, com trajes sociais e fundo de sala legislativa.
PontoPoder

Como esquema de corrupção eleitoral e narcofinanciamento alterou rotina da Câmara de Morada Nova

Com negociação de até R$ 400 mil para um dos candidatos, intercâmbio de influência entre "faccionados" e vereadores envolvia empréstimos e nomeações na Câmara.

Ingrid Campos e Marcos Moreira
15 de Março de 2026
moraes e marielle, ministro e vereadora vitima
PontoPoder

Moraes determina transferência imediata de condenados no ‘Caso Marielle’ para o Rio

O STF afirma que a decisão deve ser cumprida imediatamente.

Redação
14 de Março de 2026
Foto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou mal em prisão e foi hospitalizado.
PontoPoder

Internado em UTI, Bolsonaro está estável e tem alimentação oral

Ex-presidente passou mal na Papudinha, onde está preso, e foi internado em hospital de Brasília.

Redação
14 de Março de 2026
Jair Bolsonaro é um homem idoso de cabelo grisalho penteado para o lado. Na foto, ele está com expressão séria.
PontoPoder

Bolsonaro tem piora na função renal e segue internado em UTI

Ex-presidente deixou a carceragem da Papudinha em virtude de uma broncopneumonia.

Redação
14 de Março de 2026
Foto que contém o deputado federal Júnior Mano e o senador Cid Gomes.
PontoPoder

Júnior Mano admite abrir mão do Senado para apoiar Cid Gomes: 'Estarei junto'

Deputado federal comentou sobre as articulações políticas para as eleições de 2026 no Ceará.

Redação
14 de Março de 2026
Comando financeiro e político: como funcionava esquema entre facção e vereadores em Morada Nova (CE)
PontoPoder

Comando financeiro e político: como funcionava esquema entre facção e vereadores em Morada Nova (CE)

Contrapartida a financiamento ilícito de campanhas teria dado proteção institucional para expansão da organização criminosa.

Marcos Moreira e Ingrid Campos
14 de Março de 2026
foto do ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Quadro de Bolsonaro é estável: 'Não precisou ser entubado'

Ex-presidente está consciente, mas segue sem previsão de alta hospitalar.

Redação
13 de Março de 2026
Daniel Vorcaro na prisão. De frente e de lado.
PontoPoder

STF forma maioria para manter prisão de Vorcaro: 'Perigosa ameaça em estado latente'

O julgamento do dono do Banco Master no Supremo ocorre até a próxima sexta-feira (20).

Redação
13 de Março de 2026
montagem de fotos do apresentador Ratinho e da deputada Erika Hilton.
PontoPoder

MPF pede indenização de R$ 10 milhões a Ratinho por transfobia contra Erika Hilton

Órgão ajuizou uma ação civil pública contra o comunicador e o canal SBT.

Redação
13 de Março de 2026
Fotomontagem com os deputados cearenses Júnior Mano, Matheus Noronha, Yury do Paredão, José Guimarães e Eunício Oliveira. O ex-deputado Genecias Noronha também aparece.
PontoPoder

Caso Júnior Mano: deputados federais do Ceará são citados em investigação de desvio de emendas

Os parlamentares, porém, não aparecem no relatório da PF como indiciados.

Bruno Leite
13 de Março de 2026
Montagem de fotos mostra print de conversa entre Júnior Mano e Safadão e o deputado indo para o avião do artista.
PontoPoder

Júnior Mano e família de Wesley Safadão são investigados por propina e privilégios indevidos

Relatório da Polícia Federal acessado pelo PontoPoder apontou contexto de “entrelaçamento” entre a família do cantor e o deputado federal.

Luana Severo
13 de Março de 2026
Sônia Braga sorri para a foto com a mão esquerda no queixo. Veste blusa florida com tom avermelhado.
PontoPoder

Morre Sônia Braga, militante histórica do PT no Ceará

A morte da dirigente provocou manifestações de pesar entre lideranças políticas e movimentos sociais da própria sigla.

Redação
13 de Março de 2026
Foto de Bolsonaro para ilustrar matéria sobre Moraes autorizar visita de Michelle e outros familiares.
PontoPoder

Moraes autoriza visita de Michelle e outros familiares a Bolsonaro na UTI

Bolsonaro foi internado por um quadro de broncopneumonia bacteriana bilateral.

Redação
13 de Março de 2026
Foto do prefeito foragido Bebeto Queiroz e o deputado Júnior Mano.
PontoPoder

Foco de esquema de corrupção no Ceará, ex-prefeito Bebeto do Choró segue foragido

Mandado de prisão preventiva contra o político foi expedido em dezembro de 2024.

Bruno Leite
13 de Março de 2026
Caso Júnior Mano: PF aponta engrenagem para comprar eleições, capturar prefeituras e desviar verbas
PontoPoder

Caso Júnior Mano: PF aponta engrenagem para comprar eleições, capturar prefeituras e desviar verbas

A defesa de Júnior Mano nega irregularidades, critica conclusões da PF e aponta vazamento seletivo de informações; advogados de Bebeto dizem que se manifestarão apenas nos autos.

Igor Cavalcante
13 de Março de 2026
Jair Bolsonaro para matéria sobre estar em estado grave na UTI, segundo avaliação de médico.
PontoPoder

Estado de Bolsonaro na UTI é 'grave', avalia médico

Bolsonaro foi internado nesta sexta-feira (13) no hospital DF Star, em Brasília.

Redação
13 de Março de 2026
Deputados durante votação de projetos no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

17 deputados da Alece sinalizam troca de partido na janela partidária e podem esvaziar bancadas

Parlamentares analisam necessidade de reposicionamento político e cálculos eleitorais de competitividade das chapas.

Marcos Moreira
13 de Março de 2026
Jair Bolsonaro com expressão séria. Ele é um homem idoso, branco e de cabelo grisalho bem penteado para o lado.
PontoPoder

Bolsonaro é diagnosticado com broncopneumonia e está na UTI, diz boletim médico

O político teria tido episódios de calafrio e vômito durante a noite.

Redação
13 de Março de 2026