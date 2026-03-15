Prefeita de Morada Nova apela para clima de 'união' na cidade após operação da PF prender vereadores

A prefeita de Morada Nova, Naiara Castro (PSB), se manifestou, por meio de um vídeo publicado nos stories do seu perfil no Instagram, neste domingo (15), sobre a deflagração da “Operação Traditori” no município, pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco-CE). Segundo ela, que falou de superação, o momento é de “união” da população.

A ação, que contou com a Polícia Federal (PF), teve como alvo cinco vereadores da cidade (um deles ocupante da chefia da Secretaria de Administração de Morada Nova), além de outros onze suspeitos, que teriam envolvimento num esquema criminoso com participação da facção Guardiões do Estado (GDE). Ao todo, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão.

“Oi, amores. Bom dia! Estou passando aqui para desejar um domingo maravilhoso, uma semana abençoada, com boas notícias e, claro, estava esperando o momento certo para vir aqui conversar um pouco com vocês”, iniciou ela na gravação.

E continuou: “Nossa cidade viveu um episódio nos últimos dias que trouxe muitas preocupações, tristeza, muitas perguntas.” Segundo a pessebista, sua manifestação ocorreu pela sua atribuição “como prefeita”, mas, “acima de tudo, primeiramente, como cidadã de Morada Nova e pessoa sensível”.

“A gente sabe que, independente de qualquer situação político-partidária, existem famílias envolvidas, pessoas, pais, mães, filhos, que estão sofrendo muito neste momento. E é por isso que digo aqui que sinto profundamente por todas elas que estão envolvidas”, destacou Naiara Castro.

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Sem 'desunião'

Nas palavras da prefeita, esse não seria um “momento de desunião, de divisão, de apontar dedos, muito menos de transformar dor em disputa política”. “Nossa cidade, nesse momento, precisa de união, de respeito, de empatia e de sensibilidade por cada um que está vivendo este momento”, discorreu.

Conforme explanou, o entendimento dela é de que o município do Vale do Jaguaribe “precisa de justiça”. “Desejo de verdade que a nossa cidade esteja unida, com equilíbrio, com empatia, para que a gente possa seguir em frente pelo bem da nossa população”, falou em um momento seguinte do vídeo.

“Peço muito, de coração, a cada um: não vamos atacar ninguém. Não vamos, não precisamos, não podemos transformar esse momento em palanque político, em disputa política”, pontuou.

Por fim, Naiara disse ter convicção de que os moradores irão “atravessar essa tempestade juntos”. “E que logo, logo estaremos todos, novamente, com nossa cidade em paz, trabalhando, desenvolvendo e evoluindo como todos merecem”, finalizou.

Quem são os parlamentares presos?

As investigações da Ficco-CE apontaram que houve um “amplo e estruturado” esquema de lavagem de dinheiro praticado por integrantes da GDE para o financiamento de campanhas eleitorais em Morada Nova, com recursos oriundos do tráfico de drogas e armas, principalmente.

Segundo o pedido de prisão preventiva analisado pela 93ª Zona Eleitoral de Fortaleza, os recursos passavam pela contabilidade da facção e eram aplicados em campanhas eleitorais, por meio de empréstimos e pagamentos em espécie.

Por outro lado, o esquema exigia contrapartidas políticas e “proteção institucional”, com a nomeação de membros da GDE em cargos públicos.

Foram presos preventivamente os parlamentares Hilmar Sérgio (PT), Gleide Rabelo (PT), Régis Rumão (PP), Cláudio Maroca (PT) e Júnior do Dedé (PSB) — este licenciado e atual secretário de administração do Município.

Ao PontoPoder, na sexta-feira (13), Hilmar Sérgio e Gleide Rabelo declararam inocência quanto aos achados da investigação policial. Os demais não foram localizados pela reportagem.