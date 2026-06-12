Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de Flávio em prisão domiciliar

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a receber visita do filho Flávio Bolsonaro (PL), da esposa e das netas neste sábado sábado (13), segundo informações do g1. Atualmente, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em Brasília.

Moraes ponderou que, apesar das condições de saúde do ex-presidente exigirem um ambiente controlado, evitando assim riscos de contaminação e infecções, o pedido é adequado por garantir o suporte familiar necessário.

"No caso específico, contudo, o pedido formulado para autorização de visitas do filho, netas e nora do custodiado, revela-se compatível com as finalidades da prisão domiciliar e com as condições anteriormente fixadas, contribuindo para a manutenção do suporte familiar indispensável ao adequado cumprimento da pena, nas mesmas condições que seria concedida no estabelecimento penitenciário", diz a decisão do ministro.

A visita ao ex-presidente foi determinada para o período de almoço, entre 11h e 13h.

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Vistória prévia

Moraes também determinou a realização de uma vistoria prévia, e que os policiais que estiverem na segurança recolham celulares e outros aparelhos eletrônicos enquanto ocorrer a visita.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de estado, após perder as eleições de 2022.