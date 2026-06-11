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Legislativo Judiciário Executivo

MPCE concede mais de R$ 44 mil em diárias para membros viajarem aos EUA durante a Copa do Mundo

Segundo o MPCE, não há irregularidades nas viagens e as passagens aéreas e os ingressos para os jogos serão custeados pelos próprios membros.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Facha do prédio do MPCE em Fortaleza.
Legenda: Membros do MPCE receberão montante superior a R$ 40 mil em diárias.
Foto: Divulgação.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) autorizou o pagamento de mais de R$ 44 mil em diárias para três integrantes da instituição participarem de agendas nos Estados Unidos relacionadas a eventos esportivos internacionais. As autorizações foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do órgão nos dias 22 e 28 de maio.

Segundo o MPCE, dois dos beneficiados acompanharão atividades ligadas à Copa do Mundo Masculina de 2026, que é realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. O terceiro participará de um evento preparatório para a Copa do Mundo Feminina de 2027, da qual Fortaleza será uma das cidades-sede.

O MPCE alega que os membros que acompanharão a Copa do Mundo Masculina fazem parte do Grupo Nacional de Combate à Violência nos Estádios (GNCOVE), do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. O órgão ressaltou que não há irregularidades nas viagens e que as passagens aéreas e os ingressos para os jogos serão custeados pelos próprios membros.

Diárias internacionais

Conforme as portarias, os promotores de Justiça Dérick Funck Leite e Wander de Almeida Timbó receberam, cada um, um montante correspondente a US$ 485 por diária internacional, totalizando R$ 14.718,49 para cada integrante. Juntas, as duas autorizações somam R$ 29.436,98. Os valores incluem acréscimos de R$ 200 em ajuda de custo para cada servidor.

Os promotores integram o Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudetor) — especializado em direito desportivo e do torcedor — e viajarão para Miami.

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Além deles, o procurador-geral de Justiça do Ceará, Herbet Gonçalves Santos, recebeu um valor total em diárias que chega a R$ 14.572,41. Segundo o MPCE, ele participará do evento "Preparação da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027", programado para ocorrer entre os dias 1º e 6 de julho de 2026, em Dallas, nos Estados Unidos.

Somadas, as três autorizações representam um gasto de R$ 44.009,39.

Justificativa do MPCE

Em nota enviada ao Sistema Verdes Mares, o MPCE informou que a comitiva reúne representantes de diferentes Ministérios Públicos do País e tem caráter institucional e técnico.

"A agenda possui caráter institucional e técnico, voltada ao acompanhamento de protocolos de segurança, gestão de multidões, prevenção de conflitos e articulação entre órgãos de segurança e entidades responsáveis pela organização dos eventos esportivos internacionais. As experiências observadas servirão de subsídio para o planejamento e aperfeiçoamento das ações relacionadas à realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027, que será realizada em oito capitais do Brasil", informou o órgão.

O MPCE acrescentou que a programação inclui visitas técnicas e reuniões com forças de segurança norte-americanas.

"O acompanhamento dos eventos esportivos também envolve visitas técnicas e reuniões com instituições policiais das cidades que serão visitadas, a exemplo do Miami Police Department e do Dallas Police Department, com o objetivo de conhecer protocolos de segurança, estratégias de prevenção à violência e modelos de atuação integrada empregados em grandes eventos internacionais", destacou.

Segundo o Ministério Público, esse tipo de atuação é realizado regularmente em grandes eventos esportivos sediados no Brasil, especialmente em ações relacionadas à segurança dos torcedores, prevenção da violência e integração entre órgãos públicos responsáveis pela organização das competições.

Veja a nota na íntegra:

O Ministério Público do Ceará informa que os membros designados para a Copa do Mundo nos Estados Unidos integram uma comissão do Grupo Nacional de Combate à Violência nos Estádios (GNCOVE), do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG). A comitiva que vai aos EUA em missão institucional é formada por membros de MPs do Brasil, reforçando o caráter nacional, institucional e estratégico da iniciativa. 

A agenda possui caráter institucional e técnico, voltada ao acompanhamento de protocolos de segurança, gestão de multidões, prevenção de conflitos e articulação entre órgãos de segurança e entidades responsáveis pela organização dos eventos esportivos internacionais. As experiências observadas servirão de subsídio para o planejamento e aperfeiçoamento das ações relacionadas à realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027, que será realizada em oito capitais do Brasil.  

O acompanhamento dos eventos esportivos também envolve visitas técnicas e reuniões com instituições policiais das cidades que serão visitadas, a exemplo do Miami Police Department e do Dallas Police Department, com o objetivo de conhecer protocolos de segurança, estratégias de prevenção à violência e modelos de atuação integrada empregados em grandes eventos internacionais. 

Esse tipo de atuação institucional já é realizado de forma regular e frequente por membros do Ministério Público em grandes eventos esportivos promovidos no Brasil, especialmente em ações relacionadas à segurança dos torcedores, prevenção da violência e integração entre instituições públicas responsáveis pela realização das competições. 

As passagens aéreas e os ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 serão custeados pelos próprios membros.

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