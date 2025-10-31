Diário do Nordeste
Veículos à venda em concessionária.

Segurança

Acusados de 'arrastão' em concessionária de Fortaleza são alvos de mandados

Os crimes foram cometidos na noite do dia 13 de fevereiro de 2023, no bairro Guararapes.

Redação 30 de Outubro de 2025
Silhueta de mulher em frente a uma grade, dentro de casa. Ao fundo, há um muro azul e uma planta com flores vermelhas. O clima é de reclusão e sofrimento.

Ceará

Quase 80% dos crimes sexuais registrados no CE são contra crianças e adolescentes

Mylena Gadelha e Nicolas Paulino 30 de Outubro de 2025
Glêdson Bezerra e Tarso Magno

Opinião

Procuradoria Eleitoral se manifesta contra cassação de prefeito e vice de Juazeiro do Norte

Glêdson Bezerra e Tarso Magno apresentaram recurso contra a cassação por suposto abuso de poder político e econômico

Foto frontal Inácio Aguiar
Inácio Aguiar 29 de Outubro de 2025
uas crianças sentadas em cadeiras escolares azuis, de costas, com mochilas coloridas penduradas nas cadeiras. A luz natural entra por uma janela próxima, iluminando o ambiente.

Ceará

Adultização, falha no ensino e subnotificação favorecem crimes sexuais contra crianças e jovens

Mylena Gadelha e Nicolas Paulino 29 de Outubro de 2025
A imagem, editada, mostra a configuração de um júri popular, ocorrido em Fortaleza. Estão presentes, na imagem, as figuras do juiz, promotor de justiça e advogado de defesa.

Segurança

Vara que julga homicídios de facções em Fortaleza concentra 30% das denúncias do MPCE

Messias Borges 27 de Outubro de 2025
A imagem, modificada por edição, mostra um Tribunal do Júri que ocorreu na Justiça do Ceará.

Segurança

Mais de 1.100 júris populares já foram realizados no Ceará em 2025

Messias Borges 27 de Outubro de 2025
Grupo de pessoas entrando em uma unidade prisional ou penitenciária verde, vista através de uma cerca de grade metálica, indicando um ambiente de segurança.

Segurança

Acusados de integrar célula do CV comandada por 'Majestade' no Ceará são absolvidos pela Justiça

Os nomes dos réus foram encontrados em uma lista no celular de Francisca Valeska Pereira Monteiro como possíveis "frentes de biqueira"

Paulo Roberto Maciel* 18 de Outubro de 2025
acolhidos especial deslocados urbanos faccao expulsao fortaleza violencia vitimas

Segurança

Deslocados urbanos: o recomeço de quem foi expulso da própria casa pela facção

Emanoela Campelo de Melo 17 de Outubro de 2025
imagem de autoridades no fórum de boas práticas do Ministério Público.

PontoPoder

Fórum discute boas práticas do MP com ministro do STJ e outras autoridades

Evento reúne integrantes do MP, especialistas e sociedade civil em três dias de debates

Redação 15 de Outubro de 2025
Fachada do prédio do MPCE. O local tem muro de tijolos brancos, vidraça verdes azulada e uma rampa

PontoPoder

Membros do MPCE receberam até R$ 500 mil acima do teto salarial em 2024, mostra levantamento

Pesquisa da Transparência Brasil investigou como promotores e procuradores brasileiros conseguem “furar” o teto remuneratório previsto na Constituição Federal

Igor Cavalcante 14 de Outubro de 2025
