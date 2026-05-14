Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

39 cidades do CE têm 100% dos ônibus escolares municipais desaprovados; veja lista

Frota escolar inadequada põe em risco a segurança de estudantes.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Montagem de três fotos mostrando o interior degradado de um ônibus: o piso de metal está desgastado e com buracos; as poltronas têm o estofamento rasgado, expondo a espuma amarela e estruturas de metal; e as paredes internas apresentam sujeira acumulada e revestimentos soltos. Ao fundo do corredor, dois fiscais uniformizados realizam uma inspeção no veículo.
Legenda: Fiscalização de ônibus na cidade de Ocara, em 2026, revelou condições precárias de circulação.
Foto: Divulgação/Detran-CE/MPCE.

O transporte escolar de dezenas de municípios cearenses opera em situação crítica. Dados do painel público “Transporte Escolar no Ceará”, disponibilizado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), mostram que 39 cidades do Estado têm toda a frota escolar em situação irregular, sem nenhum veículo autorizado a transportar estudantes. Os dados, que são atualizados constantemente, foram levantados em maio.

Juntos, esses municípios somam 849 ônibus ou micro-ônibus com alguma pendência, seja nas condições físicas ou na documentação obrigatória. Além das 39 cidades totalmente irregulares, outras 30 têm mais de 90% dos veículos desautorizados (1.327) a rodar

A plataforma, desenvolvida pelo Laboratório de Inovação (Lino) em parceria com o Centro de Apoio Operacional da Educação (Caoeduc), reúne informações do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) e do Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE) sobre veículos e motoristas cadastrados para o transporte escolar.

Veja também

teaser image
Ceará

Vítimas da pandemia de Covid-19 e profissionais da saúde são homenageados em Fortaleza

teaser image
Ceará

Açude Jangurussu passará por drenagem de emergência após denúncias de risco de rompimento

O sistema permite verificar, por município, quais veículos foram aprovados nas vistorias obrigatórias, quais estão com prazos vencidos, pendências administrativas ou sequer passaram por inspeção. Também é possível consultar a situação dos motoristas cadastrados para o serviço.

Segundo o levantamento, os 184 municípios do Ceará possuem 7.224 veículos escolares declarados. Desse total, apenas 2.234 (31%) estão autorizados a operar, enquanto 4.990 (69%) apresentam algum tipo de irregularidade que impede o transporte de estudantes.

Entre os municípios onde nenhum veículo está apto para circulação no transporte escolar estão cidades de quase todas as regiões administrativas do Estado, com maior concentração no Cariri e na região Norte.

Veja abaixo os municípios com 100% da frota irregular:

  • Cariri (12): Aiuaba, Altaneira, Baixio, Campos Sales, Jardim, Missão Velha, Nova Olinda, Penaforte, Saboeiro, Salitre, Santana do Cariri e Tarrafas.
  • Vale do Acaraú (4): Meruoca, Miraíma, Moraújo e Pacujá.
  • Litoral Norte (4): Barroquinha, Bela Cruz, Camocim e Morrinhos.
  • Serra da Ibiapaba (4): Croatá, Graça, Guaraciaba do Norte e Ipu.
  • Vale do Jaguaribe (4): Ereré, Itaiçaba, Morada Nova e Umari.
  • Sertão dos Crateús (3): Ipueiras, Novo Oriente e Quiterianópolis.
  • Sertão de Canindé (3): Apuiarés, Caridade e Paramoti.
  • Maciço de Baturité (3): Aracoiaba, Pacoti e Palmácia.
  • Litoral Oeste/Vale do Curu (2): São Luís do Curu e Tururu.

O painel também mostra diferenças significativas entre os municípios. Enquanto cidades como Brejo Santo, Deputado Irapuan Pinheiro e Itapajé apresentam índices de veículos aptos superiores a 85%, Fortaleza aparece com apenas 4% da frota regularizada – o equivalente a quatro veículos autorizados entre os 101 declarados.

A reportagem procurou a Associação dos Municípios do Ceará (Aprece) desde o dia 20 de abril para entender quais são as orientações repassadas às administrações para qualificar o transporte escolar. No entanto, não recebeu retorno até esta publicação.

No evento de lançamento do painel do MPCE, em fevereiro deste ano, o assessor jurídico da entidade, Helder Diniz, pontuou que a “Aprece está à disposição para contribuir ativamente com essa articulação do MP e órgãos de fiscalização com os gestores municipais”.

Grupo de estudantes com uniformes verdes sendo transportados na caçamba aberta de uma caminhonete Chevrolet antiga em uma estrada de terra. Algumas crianças aparecem penduradas na estrutura externa do veículo sob sol forte, enquanto outras caminham ao fundo em uma área rural árida com vegetação esparsa. As faces dos jovens na imagem estão borradas para preservar a identidade.
Legenda: Trabalho fiscalizador é antigo: Tribunal de Contas do Ceará já chegou a suspender licitação para contratação do serviço de transporte escolar público em Apuiarés, em 2017.
Foto: Divulgação/TCE-CE.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) recomenda que as gestões instituam um cronograma de inspeção, ainda em janeiro, e solicitem a atualização dos cursos específicos de formação para todos os condutores.

“A CNM reforça que a vistoria semestral obrigatória e a checagem dos itens de segurança em veículos que fazem o transporte escolar, como tacógrafos, cintos de segurança e pneus, são fundamentais para evitar sanções administrativas e, principalmente, garantir a integridade dos estudantes”, completa.

Acidentes com estudantes

A divulgação do Painel coincide com uma série de casos recentes envolvendo problemas no transporte escolar no Ceará, como veículos quebrados, ônibus superlotados e situações de insegurança em estradas do interior.

Em fevereiro deste ano, a estudante Maria Ysabella Soares Rodrigues, de apenas de 10 anos, morreu atropelada por um ônibus escolar no bairro Universidade, na cidade de Nova Russas, durante o percurso da escola para a residência.

Já no dia 30 de abril, um ônibus escolar tombou na cidade de Ocara, em uma estrada de terra que liga a localidade de Bolas à sede do município, durante fortes chuvas. O motorista teria perdido o controle do veículo ao tentar desviar de um buraco. Vídeos da ocorrência mostraram alunos saindo das ferragens. 

Um dia antes do acidente, a Promotoria de Justiça de Ocara e o Centro de Apoio Operacional da Educação (Caoeduc) do MPCE acompanharam a vistoria da frota escolar do município, feita pelo Detran. Segundo o órgão, todos os veículos foram reprovados após serem identificadas diversas irregularidades. Na atualização de maio do painel, apenas um dos 30 veículos da cidade tinha autorização para circular.

Diante do problema, o MPCE requisitou, neste mês, que a Prefeitura de Ocara apresente as providências adotadas para apurar as causas do tombamento e as medidas a serem implementadas para garantir a segurança dos estudantes que dependem do modal.

Impactos no aprendizado

Na avaliação de José Cleudo Matos Cardoso, psicólogo escolar e clínico e coordenador da Comissão de Psicologia Escolar e Educacional do Conselho Regional de Psicologia (CRP-11), transportes escolares inadequados e inseguros geram efeitos psicológicos negativos nos estudantes.

Segundo o especialista, o veículo aumenta a sensação de medo porque representa “um perigo iminente, uma tensão constante”. Nesses casos, a criança ou adolescente pode imaginar “sempre o pior cenário possível, causando uma superestimação do perigo ou antecipação constante de tragédias, aumentando o seu grau de ansiedade”. 

Quando o cérebro fica em estado de alerta constante, vão surgindo problemas de memória, raciocínio e atenção. Desse modo, o aluno começa a perder o foco, fica desconcentrado, desatento, com sono durante as explicações, perda de interesse pelos estudos, com baixos resultados nas avaliações, associando a escola a uma experiência negativa.
José Cleudo Matos Cardoso
Psicólogo clínico e escolar

Para Cardoso, a problemática afeta diretamente o rendimento escolar do aluno e a sua aprendizagem, pois, ao manifestar preocupação em sair de casa, ele pode aumentar sua infrequência e até a evasão escolar.

Regularização do transporte

Criado em 2025, o Grupo de Trabalho para Monitoramento do Transporte Escolar (GTMTE) reúne MPCE, Detran-CE, Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) para avaliar a situação do transporte nos municípios. 

O objetivo é ampliar o cumprimento das vistorias semestrais obrigatórias previstas na Portaria nº 1.881/2025 do Detran-CE, que determina inspeção periódica em veículos públicos e privados usados no transporte de estudantes.

Segundo o Ministério Público, os municípios podem ser acionados administrativa e judicialmente para regularizar a frota. Entre as medidas adotadas estão recomendações, Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) e até Ações Civis Públicas (ACPs).

Também são cobradas a exigência de retirada de circulação de veículos reprovados e substituição de ônibus ou micro-ônibus considerados inadequados.

Veja abaixo as principais constatações dos órgãos oficiais, nas vistorias ocorridas no Ceará, até maio de 2026:

Vistoria dos veículos

  • Reprovados: 33,24%
  • Aprovados: 30,92%
  • Não compareceram*: 20,42%
  • Vistoria vencida: 7,93%
  • Sem vistoria*: 6,58%
  • Pendência de taxa: 0,91%

Tempo desde a última vistoria

  • Menos de 6 meses: 51,41%
  • Mais de 6 meses: 18,85%
  • Sem vistoria*: 12,12%
  • Mais de 2 anos: 8,83%
  • Mais de 1 ano: 8,79%

“Não compareceram” significa que o motorista não foi para a vistoria ou o veículo não foi apresentado para inspeção. “Sem vistoria” informa que não consta registro na base de dados do Detran-CE.

Denúncias de transporte escolar

Qualquer pessoa pode fazer denúncias se vir um veículo escolar circulando sem autorização, por meio dos canais oficiais:

  • Ouvidoria Geral do MPCE: 127 / 0800-2811553 / (85) 3253-1553 / (85) 3452-1562
  • Ouvidoria do Detran-CE: (85) 3106-4809
  • Ouvidoria Geral do Estado do Ceará: 155 (ligação gratuita)

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Ceará

Curso de Odontologia da UniAteneu une prática, tecnologia e atuação social na formação

A graduação em Odontologia da UniAteneu se destaca por ser uma dos mais bem recomendadas de Fortaleza e do Ceará.

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Montagem de três fotos mostrando o interior degradado de um ônibus: o piso de metal está desgastado e com buracos; as poltronas têm o estofamento rasgado, expondo a espuma amarela e estruturas de metal; e as paredes internas apresentam sujeira acumulada e revestimentos soltos. Ao fundo do corredor, dois fiscais uniformizados realizam uma inspeção no veículo.
Ceará

39 cidades do CE têm 100% dos ônibus escolares municipais desaprovados; veja lista

Frota escolar inadequada põe em risco a segurança de estudantes.

Nicolas Paulino
Há 1 hora
Imagem de Nossa Senhora no Arco da cidade de Crateús
P.A. Damasceno

O sequestro de Nossa Senhora de Fátima

Imagem da Santa saiu de Portugal para cruzar cidades brasileiras e, em Crateús, devotos impediram que ela deixasse a cidade em 1953.

P. A. Damasceno
13 de Maio de 2026
Cena fictícia de colisão de trânsito entre carro e motocicleta.
Ceará

Cena de 'acidente de trânsito' na Parangaba, em Fortaleza, faz parte de campanha de conscientização

Um vídeo de uma suposta colisão entre carro e moto tem circulado nas redes sociais, mas trata-se de uma ação da campanha "Maio Amarelo", da AMC.

Luana Severo
13 de Maio de 2026
imagem de duas alunas da rede pública em frente a um mural
Ceará

1ª escola quilombola integral do Ceará tem 9h de aula, valorização negra e pesquisa no território

A Escola Quilombola Antônia Ramalho da Silva fica na comunidade quilombola de Alto Alegre, em Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza.

Thatiany Nascimento
13 de Maio de 2026
Ambulância do Samu.
Ceará

Morre idoso de 72 anos atropelado no terminal do Antônio Bezerra

Vítima estava internada, mas não resistiu aos ferimentos.

Redação
13 de Maio de 2026
Na imagem, captura em um dia de chuva sob a luz natural difusa. No centro, um homem vestindo camiseta cinza e bermuda jeans manuseia uma bicicleta vermelha próxima ao meio-fio. Atrás dele, um homem com camisa vermelha e uma mulher com blusa estampada dividem um guarda-chuva vermelho vibrante. A rua de asfalto está molhada, refletindo os veículos e o céu cinzento. À direita, a lateral de um ônibus urbano branco em movimento ocupa parte da composição, com gotas de água sendo dispersadas pelos pneus. O fundo mostra outros carros e árvores de forma desfocada.
Ceará

Ceará tem avisos de chuvas intensas e de vendaval ao mesmo tempo; veja cidades

Ambos iniciam e finalizam nesta quarta-feira (13) e alcançam diferentes partes do Estado.

Diego Barbosa
13 de Maio de 2026
Na imagem, fotografia em plano médio de uma placa de sinalização turística à beira de uma estrada, indicando a direção para Santana do Cariri. A placa é retangular com fundo marrom e possui uma ilustração colorida no topo que retrata elementos da região: um dinossauro, o sol, uma mulher com um pote de barro, uma igreja e uma cruz. Abaixo da ilustração, há uma seta branca apontando para a esquerda seguida pelo nome
Ceará

Santana do Cariri: o caso da cidade cearense que abraça de romeiros a dinossauros

Agora com complexo religioso, município prevê novos ares em turismo e infraestrutura.

Diego Barbosa
13 de Maio de 2026
Agente da AMC.
Ceará

Dia de Nossa Senhora de Fátima tem desvios e bloqueios nesta quarta-feira (13), em Fortaleza

Agentes da AMC estão mobilizados para garantir a segurança viária dos fiéis.

Redação
13 de Maio de 2026
Crianças e adolescentes carregando cadernos e livros sobem os degraus de um ônibus escolar amarelo e preto com o selo Caminho da Escola. A cena ocorre em uma estrada de terra batida sob luz solar intensa, destacando um dos pneus dianteiros sujo de poeira e os estudantes vestindo roupas casuais.
Ceará

70% dos transportes escolares municipais que rodam com alunos no CE são desaprovados em vistorias

A responsabilidade pela contratação dos mais de 6 mil carros é das prefeituras.

Nicolas Paulino
13 de Maio de 2026
Profissionais demonstram o uso de um desfibrilador externo automático (DEA) em um manequim de treinamento, com cabos e um dispositivo portátil ao lado do kit verde.
Ceará

Após mortes súbitas, nota técnica recomenda obrigatoriedade de desfibriladores a todas as academias

A orientação seria para instituições de Fortaleza. Custando em média R$ 10 mil, aparelhos reduzem chances de óbito em casos como parada cardiorrespiratória.

Thatiany Nascimento e Carol Melo
12 de Maio de 2026
Retrato em preto e branco de uma mulher idosa exposto em parede de tijolo aparente em espaço cultural. Ao lado da fotografia, há um painel com texto informativo sobre a homenageada.
Paulo Henrique Rodrigues (o PH)

Centenário de Violeta Arraes: o que ela diria sobre o avanço da monocultura no Cariri

A socióloga foi uma das principais divulgadoras da cultura do Cariri, convidando amigos a conhecer a região, considerada uma das mais diversas do país.

Paulo Henrique Rodrigues (o Ph)
12 de Maio de 2026
Vista aberta do açude Jangurussu, com muitos aguapés e vegetação nas margens. Ao fundo, há céu claro com nuvens e algumas casas.
Ceará

Açude Jangurussu passará por drenagem de emergência após denúncias de risco de rompimento

Reservatório também terá ações de limpeza e poda de vegetação.

Nicolas Paulino
12 de Maio de 2026
Ônibus que atropelou idoso.
Ceará

Idoso de 72 anos é atropelado por ônibus no terminal do Antônio Bezerra

Segundo a Etufor, atropelamento ocorreu em uma área de circulação exclusiva dos ônibus.

Redação
12 de Maio de 2026
rocissão de Nossa Senhora de Fátima, em Fátima, Portugal.
Ceará

Dia de Nossa Senhora de Fátima: Confira programação de missas e celebrações nesta quarta (13)

Para os católicos, a santa representa a paz, a harmonia e a união dos fiéis com Deus.

Paulo Roberto Maciel*
12 de Maio de 2026
Ceará

Feira de Profissões da Unifor acontece em Fortaleza nos dias 14 e 15 de maio

Programação gratuita inclui experiências nos centros e contato com professores e alunos

Agência de Conteúdo DN
12 de Maio de 2026
Na imagem, uma mulher idosa, vista de perfil, segura com as duas mãos um pequeno porta-retrato dourado e ornamentado. Dentro da moldura, há uma ilustração de uma jovem de cabelos castanhos (Beata Benigna), que segura flores brancas (lírios) contra o peito. A mão esquerda da idosa repousa delicadamente sobre o vidro da imagem. O fundo está desfocado, mostrando parte de um sofá claro e a roupa azul estampada da mulher.
Ceará

Aos 90 anos, irmã de Benigna relembra dor da família: ‘Ninguém brincava mais, foi uma tristeza'

Diego Barbosa
12 de Maio de 2026
Homenagem às vítimas da Covid-19 e da pandemia, que está sendo realizada na Estação das Artes, em Fortaleza.
Ceará

Vítimas da pandemia de Covid-19 e profissionais da saúde são homenageados em Fortaleza

Lei que institui o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19 foi sancionada nesta segunda-feira (11). Data será celebrada dia 12 de março.

Redação
11 de Maio de 2026
imagem de uma mulher andando com guarda-chuva na rua
Ceará

Ceará tem ‘perigo potencial’ de chuvas intensas em 150 cidades; veja lista

Aviso do Inmet prevê chuvas de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h até terça-feira (12).

Redação
11 de Maio de 2026
Corpo de Bombeiros iniciou buscas no Açude Serafim Dias na manhã desta segunda-feira (11).
Ceará

Adolescente que desapareceu após cair de jet-ski é encontrado morto em açude de Mombaça

Reservatório estava próximo da capacidade máxima de armazenamento no momento do acidente.

João Lima Neto
11 de Maio de 2026