39 cidades do CE têm 100% dos ônibus escolares municipais desaprovados; veja lista

O transporte escolar de dezenas de municípios cearenses opera em situação crítica. Dados do painel público “Transporte Escolar no Ceará”, disponibilizado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), mostram que 39 cidades do Estado têm toda a frota escolar em situação irregular, sem nenhum veículo autorizado a transportar estudantes. Os dados, que são atualizados constantemente, foram levantados em maio.

Juntos, esses municípios somam 849 ônibus ou micro-ônibus com alguma pendência, seja nas condições físicas ou na documentação obrigatória. Além das 39 cidades totalmente irregulares, outras 30 têm mais de 90% dos veículos desautorizados (1.327) a rodar

A plataforma, desenvolvida pelo Laboratório de Inovação (Lino) em parceria com o Centro de Apoio Operacional da Educação (Caoeduc), reúne informações do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) e do Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE) sobre veículos e motoristas cadastrados para o transporte escolar.

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O sistema permite verificar, por município, quais veículos foram aprovados nas vistorias obrigatórias, quais estão com prazos vencidos, pendências administrativas ou sequer passaram por inspeção. Também é possível consultar a situação dos motoristas cadastrados para o serviço.

Segundo o levantamento, os 184 municípios do Ceará possuem 7.224 veículos escolares declarados. Desse total, apenas 2.234 (31%) estão autorizados a operar, enquanto 4.990 (69%) apresentam algum tipo de irregularidade que impede o transporte de estudantes.

Entre os municípios onde nenhum veículo está apto para circulação no transporte escolar estão cidades de quase todas as regiões administrativas do Estado, com maior concentração no Cariri e na região Norte.

Veja abaixo os municípios com 100% da frota irregular:

Cariri (12): Aiuaba, Altaneira, Baixio, Campos Sales, Jardim, Missão Velha, Nova Olinda, Penaforte, Saboeiro, Salitre, Santana do Cariri e Tarrafas.

Vale do Acaraú (4): Meruoca, Miraíma, Moraújo e Pacujá.

Litoral Norte (4): Barroquinha, Bela Cruz, Camocim e Morrinhos.

Serra da Ibiapaba (4): Croatá, Graça, Guaraciaba do Norte e Ipu.

Vale do Jaguaribe (4): Ereré, Itaiçaba, Morada Nova e Umari.

Sertão dos Crateús (3): Ipueiras, Novo Oriente e Quiterianópolis.

Sertão de Canindé (3): Apuiarés, Caridade e Paramoti.

Maciço de Baturité (3): Aracoiaba, Pacoti e Palmácia.

Litoral Oeste/Vale do Curu (2): São Luís do Curu e Tururu.

O painel também mostra diferenças significativas entre os municípios. Enquanto cidades como Brejo Santo, Deputado Irapuan Pinheiro e Itapajé apresentam índices de veículos aptos superiores a 85%, Fortaleza aparece com apenas 4% da frota regularizada – o equivalente a quatro veículos autorizados entre os 101 declarados.

A reportagem procurou a Associação dos Municípios do Ceará (Aprece) desde o dia 20 de abril para entender quais são as orientações repassadas às administrações para qualificar o transporte escolar. No entanto, não recebeu retorno até esta publicação.

No evento de lançamento do painel do MPCE, em fevereiro deste ano, o assessor jurídico da entidade, Helder Diniz, pontuou que a “Aprece está à disposição para contribuir ativamente com essa articulação do MP e órgãos de fiscalização com os gestores municipais”.

Legenda: Trabalho fiscalizador é antigo: Tribunal de Contas do Ceará já chegou a suspender licitação para contratação do serviço de transporte escolar público em Apuiarés, em 2017. Foto: Divulgação/TCE-CE.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) recomenda que as gestões instituam um cronograma de inspeção, ainda em janeiro, e solicitem a atualização dos cursos específicos de formação para todos os condutores.

“A CNM reforça que a vistoria semestral obrigatória e a checagem dos itens de segurança em veículos que fazem o transporte escolar, como tacógrafos, cintos de segurança e pneus, são fundamentais para evitar sanções administrativas e, principalmente, garantir a integridade dos estudantes”, completa.

Acidentes com estudantes

A divulgação do Painel coincide com uma série de casos recentes envolvendo problemas no transporte escolar no Ceará, como veículos quebrados, ônibus superlotados e situações de insegurança em estradas do interior.

Em fevereiro deste ano, a estudante Maria Ysabella Soares Rodrigues, de apenas de 10 anos, morreu atropelada por um ônibus escolar no bairro Universidade, na cidade de Nova Russas, durante o percurso da escola para a residência.

Já no dia 30 de abril, um ônibus escolar tombou na cidade de Ocara, em uma estrada de terra que liga a localidade de Bolas à sede do município, durante fortes chuvas. O motorista teria perdido o controle do veículo ao tentar desviar de um buraco. Vídeos da ocorrência mostraram alunos saindo das ferragens.

Um dia antes do acidente, a Promotoria de Justiça de Ocara e o Centro de Apoio Operacional da Educação (Caoeduc) do MPCE acompanharam a vistoria da frota escolar do município, feita pelo Detran. Segundo o órgão, todos os veículos foram reprovados após serem identificadas diversas irregularidades. Na atualização de maio do painel, apenas um dos 30 veículos da cidade tinha autorização para circular.

Diante do problema, o MPCE requisitou, neste mês, que a Prefeitura de Ocara apresente as providências adotadas para apurar as causas do tombamento e as medidas a serem implementadas para garantir a segurança dos estudantes que dependem do modal.

Impactos no aprendizado

Na avaliação de José Cleudo Matos Cardoso, psicólogo escolar e clínico e coordenador da Comissão de Psicologia Escolar e Educacional do Conselho Regional de Psicologia (CRP-11), transportes escolares inadequados e inseguros geram efeitos psicológicos negativos nos estudantes.

Segundo o especialista, o veículo aumenta a sensação de medo porque representa “um perigo iminente, uma tensão constante”. Nesses casos, a criança ou adolescente pode imaginar “sempre o pior cenário possível, causando uma superestimação do perigo ou antecipação constante de tragédias, aumentando o seu grau de ansiedade”.

Quando o cérebro fica em estado de alerta constante, vão surgindo problemas de memória, raciocínio e atenção. Desse modo, o aluno começa a perder o foco, fica desconcentrado, desatento, com sono durante as explicações, perda de interesse pelos estudos, com baixos resultados nas avaliações, associando a escola a uma experiência negativa. José Cleudo Matos Cardoso Psicólogo clínico e escolar

Para Cardoso, a problemática afeta diretamente o rendimento escolar do aluno e a sua aprendizagem, pois, ao manifestar preocupação em sair de casa, ele pode aumentar sua infrequência e até a evasão escolar.

Regularização do transporte

Criado em 2025, o Grupo de Trabalho para Monitoramento do Transporte Escolar (GTMTE) reúne MPCE, Detran-CE, Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) para avaliar a situação do transporte nos municípios.

O objetivo é ampliar o cumprimento das vistorias semestrais obrigatórias previstas na Portaria nº 1.881/2025 do Detran-CE, que determina inspeção periódica em veículos públicos e privados usados no transporte de estudantes.

Segundo o Ministério Público, os municípios podem ser acionados administrativa e judicialmente para regularizar a frota. Entre as medidas adotadas estão recomendações, Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) e até Ações Civis Públicas (ACPs).

Também são cobradas a exigência de retirada de circulação de veículos reprovados e substituição de ônibus ou micro-ônibus considerados inadequados.

Veja abaixo as principais constatações dos órgãos oficiais, nas vistorias ocorridas no Ceará, até maio de 2026:

Vistoria dos veículos

Reprovados: 33,24%

Aprovados: 30,92%

Não compareceram*: 20,42%

Vistoria vencida: 7,93%

Sem vistoria*: 6,58%

Pendência de taxa: 0,91%

Tempo desde a última vistoria

Menos de 6 meses: 51,41%

Mais de 6 meses: 18,85%

Sem vistoria*: 12,12%

Mais de 2 anos: 8,83%

Mais de 1 ano: 8,79%

“Não compareceram” significa que o motorista não foi para a vistoria ou o veículo não foi apresentado para inspeção. “Sem vistoria” informa que não consta registro na base de dados do Detran-CE.

Denúncias de transporte escolar

Qualquer pessoa pode fazer denúncias se vir um veículo escolar circulando sem autorização, por meio dos canais oficiais: