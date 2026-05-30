Inmet emite aviso de chuvas intensas para 33 cidades do Ceará; veja lista
Aviso prevê chuvas de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h até a manhã de domingo (31).
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (30), um aviso de chuvas intensas com grau de severidade de perigo potencial para 33 municípios do Ceará. O alerta começou às 10h deste sábado e segue válido até as 10h de domingo (31).
Segundo o órgão, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.
De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas nas áreas afetadas.
Cidades do Litoral Oeste, Norte e da região da Ibiapaba aparecem entre as áreas sob alerta, como Sobral, Caucaia, Camocim, Itapipoca, Tianguá e São Gonçalo do Amarante.
Recomendações
O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população:
- Não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.
Cidades com aviso de chuvas intensas
- Acaraú
- Alcântaras
- Amontada
- Barroquinha
- Bela Cruz
- Camocim
- Caucaia
- Chaval
- Coreaú
- Cruz
- Frecheirinha
- Granja
- Itapipoca
- Itarema
- Jijoca de Jericoacoara
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Moraújo
- Morrinhos
- Paracuru
- Paraipaba
- Santana do Acaraú
- São Gonçalo do Amarante
- Senador Sá
- Sobral
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Uruoca
- Viçosa do Ceará
O aviso faz parte do monitoramento meteorológico realizado pelo Inmet e pode ser atualizado conforme a evolução das condições climáticas ao longo do fim de semana.