Inmet emite aviso de chuvas intensas para 33 cidades do Ceará; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (30), um aviso de chuvas intensas com grau de severidade de perigo potencial para 33 municípios do Ceará. O alerta começou às 10h deste sábado e segue válido até as 10h de domingo (31).

Segundo o órgão, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas nas áreas afetadas.

Cidades do Litoral Oeste, Norte e da região da Ibiapaba aparecem entre as áreas sob alerta, como Sobral, Caucaia, Camocim, Itapipoca, Tianguá e São Gonçalo do Amarante.

Recomendações

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população:

Não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

Cidades com aviso de chuvas intensas

Acaraú

Alcântaras

Amontada

Barroquinha

Bela Cruz

Camocim

Caucaia

Chaval

Coreaú

Cruz

Frecheirinha

Granja

Itapipoca

Itarema

Jijoca de Jericoacoara

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Moraújo

Morrinhos

Paracuru

Paraipaba

Santana do Acaraú

São Gonçalo do Amarante

Senador Sá

Sobral

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Uruoca

Viçosa do Ceará

O aviso faz parte do monitoramento meteorológico realizado pelo Inmet e pode ser atualizado conforme a evolução das condições climáticas ao longo do fim de semana.