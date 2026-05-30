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Inmet emite aviso de chuvas intensas para 33 cidades do Ceará; veja lista

Aviso prevê chuvas de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h até a manhã de domingo (31).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:10)
Ceará
Imagem mostra céu nublado, com nuvens significativamente carregadas no horizonte.
Legenda: O alerta inclui mais de 30 cidades cearenses.
Foto: Helene Santos/SVM.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (30), um aviso de chuvas intensas com grau de severidade de perigo potencial para 33 municípios do Ceará. O alerta começou às 10h deste sábado e segue válido até as 10h de domingo (31).

Segundo o órgão, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas nas áreas afetadas.

Cidades do Litoral Oeste, Norte e da região da Ibiapaba aparecem entre as áreas sob alerta, como Sobral, Caucaia, Camocim, Itapipoca, Tianguá e São Gonçalo do Amarante.

Recomendações

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população:

  • Não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas;
  • Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

Cidades com aviso de chuvas intensas

  • Acaraú
  • Alcântaras
  • Amontada
  • Barroquinha
  • Bela Cruz
  • Camocim
  • Caucaia
  • Chaval
  • Coreaú
  • Cruz
  • Frecheirinha
  • Granja
  • Itapipoca
  • Itarema
  • Jijoca de Jericoacoara
  • Marco
  • Martinópole
  • Massapê
  • Meruoca
  • Moraújo
  • Morrinhos
  • Paracuru
  • Paraipaba
  • Santana do Acaraú
  • São Gonçalo do Amarante
  • Senador Sá
  • Sobral
  • Tianguá
  • Trairi
  • Tururu
  • Ubajara
  • Uruoca
  • Viçosa do Ceará

O aviso faz parte do monitoramento meteorológico realizado pelo Inmet e pode ser atualizado conforme a evolução das condições climáticas ao longo do fim de semana.

 

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