Cidade cearense no Sertão de Inhamuns registra 16,7 °C

A cidade de Parambu, no Sertão de Inhamuns, registrou 16,7 °C nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (26), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A temperatura foi a menor registrada ao longo da madrugada e da manhã deste dia. Outros três municípios também tiveram registros abaixo dos 20ºC:

Menores temperaturas registradas no Ceará em 26/5

Parambu - 16,7 ºC, às 6 horas

Aiuaba - 17,2 ºC, à 1 hora

São Benedito - Sítio Ingazeira - 18,1 ºC, às 6 horas

Araripe - Chapada Cruz do Monte - 19,6 ºC, às 4 horas

Fonte: Funceme

Segundo a fundação, as condições metereológicas indicam que o frio durante a madrugada e o início da manhã deve continuar.

Apesar dchamar atenção, atingir índices assim não é novidade nem para Parambu, nem para outras cidades que figuram na lista desta terça-feira (26).

O Diário do Nordeste registrou há pouco mais de um ano, em 29 de maio de 2025, por exemplo, que Parambu e Aiuaba — que também fica no Sertão de Inhamuns — alcançaram as temperaturas mais baixas do Estado naquele dia: 16.4 °C e 16,9 °C, respectivamente.