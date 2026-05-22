Enem 2026: veja quem precisa pagar taxa de inscrição e quem é isento

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 começam na próxima segunda-feira (25) e seguem até 5 de junho. Para uma parcela dos candidatos, participar do certame custa uma taxa única de R$ 85. Mas, para outra fatia, geralmente maior, a inscrição é gratuita.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a gratuidade é prevista para os seguintes perfis:

Matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública, em 2026;

Que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola privada e que tenham renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa;

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, pertencentes a famílias de baixa renda com registro no CadÚnico;

Participantes do programa Pé-de-Meia.

Esses candidatos tiveram até 30 de abril para solicitar a isenção. Os resultados dos pedidos foram divulgados pelo Inep no último 13 de maio e podem ser consultados na Página do Participante, com o login único do Gov.br. Mesmo assim, eles terão de se inscrever normalmente no Enem 2026, no prazo previsto em edital.

Já os que precisam pagar são todos os outros que não se enquadrarem nesses perfis.

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Justificativa de ausência

Quem participou do Enem 2025 e solicitou isenção da taxa de inscrição este ano não poderá ter faltado no ano passado. Do contrário, terá que ter apresentado justificativa de ausência e ter sua solicitação de isenção para o exame de 2026 aprovada.

O participante que obtiver a isenção da taxa este ano e não comparecer às provas nos dois dias de aplicação deverá, da mesma forma, justificar sua ausência no sistema de isenção do Enem 2027, se desejar solicitar novamente a gratuidade.

Pagamento da taxa de inscrição

Para os candidatos que não são isentos, no ato da inscrição, é gerada uma Guia de Recolhimento da União (GRU) para o pagamento da taxa de R$ 85. O valor deverá ser pago até 10 de junho, respeitados os horários de compensação bancária, sob pena de a inscrição não ser confirmada.

O pagamento da GRU poderá ser efetuado em qualquer banco, casa lotérica ou aplicativos bancários. Já o pagamento por Pix deve ser realizado por meio do QR Code apresentado na GRU disponibilizada na Página do Participante.