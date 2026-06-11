TV Verdes Mares distribuirá antenas digitais em terminais de Fortaleza; saiba onde
Ação tem o objetivo de ampliar sinal digital em lares cearenses.
A TV Verdes Mares deve distribuir 220 antenas digitais em dois terminais de ônibus em Fortaleza, no Ceará, nesta quinta-feira (11) e na sexta (12). A ação, que tem o objetivo de ampliar o sinal digital em lares brasileiros, ocorrerá entre as 16h e as 19h.
Os terminais que receberão a iniciativa serão o da Parangaba e do Papicu, locais com a maior circulação de pessoas na capital cearense ao longo da semana. A ação também tem o intuito de reforçar a aproximação entre a emissora e o público, assim como trazer mais visibilidade para a campanha sobre o sinal digital, dias antes da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo.
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Para concorrer às antenas, os participantes participarão de uma dinâmica de Roleta da Sorte, conduzida por promotores uniformizados e alinhados à identidade visual da campanha.
Além disso, a ação ainda vai contar com a aplicação de uma pesquisa de campo para compreender os hábitos de consumo de televisão da população cearense. A expectativa é de que os dados colhidos possam gerar insights importantes para futuras estratégias de comunicação e relacionamento com o público.
Serviço
Distribuição de antenas digitais em Fortaleza, no Ceará
- Onde: nos terminais da Parangaba e do Papicu;
- Data: dias 11 e 12 de junho de 2026;
- Horário: das 16h às 19h.