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TV Verdes Mares distribuirá antenas digitais em terminais de Fortaleza; saiba onde

Ação tem o objetivo de ampliar sinal digital em lares cearenses.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Pessoa segura um controle remoto apontado para uma televisão desligada sobre um móvel de madeira em sala simples, com vaso de planta ao lado e fundo desfocado.
Legenda: Quem se interessar, participará de uma dinâmica de Roleta da Sorte para concorrer às antenas.
Foto: brizmaker/Shutterstock.

A TV Verdes Mares deve distribuir 220 antenas digitais em dois terminais de ônibus em Fortaleza, no Ceará, nesta quinta-feira (11) e na sexta (12). A ação, que tem o objetivo de ampliar o sinal digital em lares brasileiros, ocorrerá entre as 16h e as 19h.

Os terminais que receberão a iniciativa serão o da Parangaba e do Papicu, locais com a maior circulação de pessoas na capital cearense ao longo da semana. A ação também tem o intuito de reforçar a aproximação entre a emissora e o público, assim como trazer mais visibilidade para a campanha sobre o sinal digital, dias antes da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo.

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Para concorrer às antenas, os participantes participarão de uma dinâmica de Roleta da Sorte, conduzida por promotores uniformizados e alinhados à identidade visual da campanha.

Além disso, a ação ainda vai contar com a aplicação de uma pesquisa de campo para compreender os hábitos de consumo de televisão da população cearense. A expectativa é de que os dados colhidos possam gerar insights importantes para futuras estratégias de comunicação e relacionamento com o público.

Serviço

Distribuição de antenas digitais em Fortaleza, no Ceará

  • Onde: nos terminais da Parangaba e do Papicu;
  • Data: dias 11 e 12 de junho de 2026;
  • Horário: das 16h às 19h.

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