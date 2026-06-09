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Miniterminais da Arena Castelão devem ser entregues em 6 meses para facilitar fluxo de torcedores

Ordem de serviço para início das obras foi assinada nesta terça-feira (9) pela Prefeitura de Fortaleza.

Escrito por
Diego Barbosa e Ana Alice Freire* ceara@svm.com.br
Ceará
Na imagem, renderização digital em perspectiva de uma estação de ônibus urbana moderna chamada
Legenda: Projeto de um dos miniterminais no entorno da Arena Castelão, este na avenida Alberto Craveiro.
Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza.

Seis meses é o período estimado para que o entorno da Arena Castelão ganhe dois miniterminais: um na avenida Alberto Craveiro e outro na avenida Paulino Rocha.

Juntos, eles comportarão mil pessoas – 500 em cada – e terão estrutura fechada, com catracas de acesso via cartões de transporte. 

As obras serão realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), da Prefeitura de Fortaleza, e tiveram ordem de serviço assinadas nesta terça-feira (9). O investimento será de mais de R$ 2,5 milhões. 

Segundo o prefeito da Capital, Evandro Leitão, a iniciativa é um compromisso de campanha cuja ideia é facilitar o deslocamento de usuários do transporte público, sobretudo de torcedores em dias de jogos.

É um anseio antigo dos desportistas do Estado do Ceará, especialmente de Fortaleza. Lembro de, ainda menino, vir ao estádio e ouvir as pessoas reclamando que não tinha ônibus”, disse.

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“Buscaremos, então, diminuir a espera de ônibus por meio do aumento do número de linhas próximas à região”. A bandeira da Prefeitura, não à toa, é tornar mais “ágil, confortável e seguro” o embarque de passageiros – não apenas em dias de eventos esportivos, mas também de atividades culturais na Arena Castelão.

Os equipamentos serão gerenciados pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e possuem especificidades. Uma delas é acessibilidade para pessoas com deficiência (PCDs).

Além disso, ambas as estações terão monitoramento por câmeras ligadas ao Centro Integrado de Videomonitoramento da cidade (CivFor).

Veja como será a estrutura: 

Na imagem, renderização digital em perspectiva frontal da
Legenda: Dimensão total de cada estrutura será de mais de 373 m².
Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza.

Retomada de linhas especiais em dias de jogos

Junto à novidade dos miniterminais, Evandro também sublinhou que, em dias de jogos na Arena Castelão, a perspectiva é de retomada de linhas de ônibus especiais.

Quanto às linhas que integrarão as novas estruturas, comunicou que serão estabelecidas no futuro.

“Serão aquelas com maior deslocamento, com maior fluxo para o estádio. Isso será estudado pela Etufor, juntamente com os órgãos competentes”, situou.

Igualmente assegurou que, durante o período de obras, o trânsito na região continuará o mesmo. “Vamos fazer o máximo para não causar nenhum tipo de transtorno”.

Na imagem, renderização digital em ângulo fechado da
Legenda: Projeto do miniterminal na avenida Paulino Rocha.
Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza.

Presidente da Etufor, George Dantas enfatizou que os miniterminais não ficarão restritos somente aos dias de jogos e eventos culturais. Estarão disponíveis também na rotina diária.

Servirão como uma grande parada de ônibus para os passageiros no entorno do Castelão, com painéis de previsão de horário de chegada das linhas".

Questionado se os equipamentos funcionarão da mesma forma nos dias de jogos e nos de eventos culturais, George explicou que os miniterminais se somam a uma estratégia inclusive de venda de bilhetes.

"As estruturas serão dotadas de bilhetagem eletrônica e reconhecimento facial. Ingressos poderão ser vendidos atrelados com a passagem de ônibus para o retorno. Essa tecnologia vai facilitar tanto a volta do torcedor quanto da pessoa em evento cultural”.
George Dantas
Presidente da Etufor

E completou: “Temos avaliações constantes. Segundo o Ministério das Cidades e o BNDES, Fortaleza e Rio de Janeiro são as cidades que têm 100% de monitoramento das linhas de ônibus. É por conta disso que, durante a gestão do prefeito Evandro Leitão, já criamos cinco linhas e alteramos mais de 20, melhorando a percepção para o usuário e continuando a ajustar. Já que as cidades são dinâmicas, não podemos pensar em uma com linhas de ônibus que nunca mudam. É preciso acompanhar esse crescimento da Capital com tecnologia e inovação”.

Por fim, o presidente da Etufor afirmou que há previsão de outros miniterminais, mas a prioridade é concluir a presente obra.

 

*Estagiária sob supervisão da editora Dahiana Araújo

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