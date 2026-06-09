Quais os próximos feriados no Ceará em 2026? Veja datas
Cearenses terão novas oportunidades de pausar a rotina a partir de setembro.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Para quem busca planejar as próximas pausas ao longo do segundo semestre, o Diário do Nordeste organizou a lista feriados nacionais e pontos facultativos. A organização ajuda a antecipar períodos de descanso e possíveis viagens.
Além das datas válidas em todo o Brasil, Fortaleza também conta com um feriado próprio no segundo semestre, que é o Dia de Nossa Senhora de Assunção, em 15 de agosto.
Confira as datas abaixo.
Veja também
Feriados nacionais em 2026
Setembro
- 7 de setembro – segunda-feira – Independência do Brasil (feriado nacional).
Outubro
- 12 de outubro, segunda-feira – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);
- 28 de outubro, quarta-feira – Dia do Servidor Público (ponto facultativo).
Novembro
- 2 de novembro, segunda-feira – Finados (feriado nacional);
- 15 de novembro, domingo – Proclamação da República (feriado nacional);
- 20 de novembro, sexta-feira – Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional).
Dezembro
- 24 de dezembro, quinta-feira – Véspera de Natal (ponto facultativo após 13h);
- 25 de dezembro, sexta-feira – Natal (feriado nacional);
- 31 de dezembro, quinta-feira – Véspera de Ano Novo 2026 (ponto facultativo após 13h).
Feriados no Ceará e em Fortaleza
Agosto
- 15 de agosto, sábado - Dia de Nossa Senhora de Assunção (feriado em Fortaleza).
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