Quais os próximos feriados no Ceará em 2026? Veja datas

Para quem busca planejar as próximas pausas ao longo do segundo semestre, o Diário do Nordeste organizou a lista feriados nacionais e pontos facultativos. A organização ajuda a antecipar períodos de descanso e possíveis viagens.

Além das datas válidas em todo o Brasil, Fortaleza também conta com um feriado próprio no segundo semestre, que é o Dia de Nossa Senhora de Assunção, em 15 de agosto.

Confira as datas abaixo.

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Feriados nacionais em 2026

Setembro

7 de setembro – segunda-feira – Independência do Brasil (feriado nacional).

Outubro

12 de outubro, segunda-feira – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro, quarta-feira – Dia do Servidor Público (ponto facultativo).

Novembro

2 de novembro, segunda-feira – Finados (feriado nacional);

15 de novembro, domingo – Proclamação da República (feriado nacional);

20 de novembro, sexta-feira – Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional).

Dezembro

24 de dezembro, quinta-feira – Véspera de Natal (ponto facultativo após 13h);

25 de dezembro, sexta-feira – Natal (feriado nacional);

31 de dezembro, quinta-feira – Véspera de Ano Novo 2026 (ponto facultativo após 13h).

Feriados no Ceará e em Fortaleza

Agosto