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Cachorro que ficou preso em bueiro reencontra família após três meses desaparecido

Animal estava traumatizado e assustado, mas chorou e correu para os familiares no reencontro.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
(Atualizado às 20:29)
Ceará

Um cachorro que foi resgatado após ficar preso em bueiro na Parangaba, em Fortaleza, reencontrou sua família depois de quase três meses desaparecido. O animal tinha sumido no dia 15 de março e voltou para casa na tarde deste domingo (7), após ser reconhecido pelos tutores em uma publicação do Diário do Nordeste nas redes sociais.

Na tarde da última quarta-feira (3), o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) realizou o resgate do cachorro, que ficou preso embaixo de um bueiro na Avenida Osório de Paiva. Devido à repercussão do vídeo, os donos suspeitaram que o animal pudesse ser Lok, o cachorro da família que tinha desaparecido do bairro Itaperi. 

"O cachorro estava muito traumatizado, assustado. Não deixava ninguém chegar perto. Ele ficou muito acuado e ficava arisco se tentassem tocar na cabeça dele. E quando a dona chegou, a família chamou ele no portão e ele olhou para a dona, chorou, se aproximou e colocou a cabeça no colo dela", revelou Kleyton Brasil, voluntário da causa animal que ajudou no reencontro.

Imagem do cachorro que reencontrou a família após ficar desaparecido por quase três meses.
Legenda: O animal sumiu no dia 15 de março, no bairro Itaperi.
Foto: Arquivo pessoal.

Resgate e reencontro do animal com tutores

No dia do resgate, os bombeiros foram acionados pelo Kleyton Brasil, que acolheu o cãozinho em um lar temporário e iniciou uma campanha para promover a adoção do animal. Ele recebeu o nome de Osório, em homenagem à Avenida Osório de Paiva, lugar em que foi resgatado.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Kleyton revelou que recebeu uma mensagem na sexta-feira (5), de Beatriz, a dona do cãozinho, que pediu para ver o animal. No sábado (6), o ativista respondeu, realizando uma apuração cuidadosa para confirmar que ela realmente era a tutora

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Nas mensagens, pediu cartão de vacina, imagens do cachorro e outras informações antes de organizar o reencontro. Às 16h da tarde, eles se reuniram na Parangaba. 

O cãozinho, que estava sendo chamado temporariamente de Osório, na verdade se chamava Lok. Mestiço, sendo filho de um cão sem raça definida e um Golden retiver, ele tem dois anos e seis meses. Essa foi a primeira vez que ele tinha fugido

"Com mais de dez anos de causa animal, eu nunca tinha visto isso. Me deixou muito emocionado. Deus nos coloca em uma situação desesperadora, que no final tem uma saída. Foi preciso o animal ficar preso em um bueiro para a família ver a matéria e ele ser reencontrado. Fico aliviado por esse cão ter voltado para a família", concluiu Kleyton.

Readaptação em casa

Ao retornar para sua família, Lok está passando por um processo de readaptação. Tem feito passeios de carro e de coleira, e deve ser castrado já na próxima semana, para evitar outras fugas. 

Além disso, o animal também reencontrou o outro cãozinho da família, o Pipoca. Conforme Kleyton, todos ficaram muito emocionados com o reencontro

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