Vídeo pinto

Rio Grande do Norte

Menina viraliza ao fazer 'parto cesárea' para ajudar pintinho a nascer no interior do RN

Sofhya Vaqueira, de Caraúbas, compartilha vídeos mostrando o cuidado com os animais da roça e conquista milhões de visualizações nas redes sociais

Maria Clarice Sousa* 09 de Outubro de 2025
Boi TV

Zoeira

Boi “Churrasco” conquista a internet ao ser flagrado assistindo TV no interior do Rio

Criado como ajudante para controlar o mato em uma chácara de Sapucaia, animal da raça tabanel virou xodó da família e ganhou perfil nas redes sociais

Maria Clarice Sousa* 29 de Setembro de 2025
Cachorro baleado no Rio de Janeiro, com pata machucada utilizando uma tala, acostumado ao sol em calçada ao lado de uma pessoa, refletindo cuidado e proteção.

País

Cachorro 'jurado de morte' é baleado em favela no Rio de Janeiro

Foi o segundo cão baleado na Cidade em 24 horas

Geovana Almeida* 26 de Setembro de 2025
Assista

Ceará

Caminhoneiro cearense adota cachorrinho abandonado na BR-116 e viraliza nas redes

Motorista chegou a confundir o animal com uma cobra

Gabriel Bezerra* 19 de Setembro de 2025
Foto montagem com duas fotos. A primeira sendo Rejane Schumman dentro de viatura da polícia civil e, a segunda, dois gatos resgatados em caixa de madeira

Zoeira

Ex-atriz Rejane Schumann, da novela Dancin' Days, é encontrada em estado de abandono

Durante resgate feito por protetora animal a idosa foi encontrada 'extremamente magra'

Redação 04 de Setembro de 2025
Duas pessoas seguram um cão e um gato siamês

PontoPoder

Brasil pode ter 'Estatuto dos Cães e Gatos' para definir direitos de pets e deveres de tutores

Texto em análise no Senado busca transformar em lei direitos básicos de cães e gatos, após tragédia climática expor abandono de animais

Beatriz Matos, de Brasília 01 de Setembro de 2025
Foto de Pitbull pronto para doar sangue em consultório

Pets

Cachorro e gato podem doar sangue? Veja como funciona e onde doar em Fortaleza

Pets podem salvar a vida de outros pets com uma bolsa de sangue, mas precisam cumprir requisitos, assim como os humanos

Matheus Facundo 27 de Junho de 2025
Vídeo de Castanha, da raça sheltie, e o gatinho Valentim ganharam dezenas de curtidas em redes sociais

Pets

Filhote de gato viraliza ao ser 'adotado' por cachorrinhas em SP: 'Inseparáveis'; assista

Tutora disse ter tido receio na convivência entre os pets na primeira semana

Redação 19 de Junho de 2025
Fotos de Pitbull que entrou em ônibus de Fortaleza e depois foi resgatado pela guarda municipal

Ceará

Pitbull perdido entra em ônibus e é resgatado pela Guarda Municipal em Fortaleza

O animal foi adotado temporariamente por um inspetor da GMF e foi apelidado de Thor

Redação 18 de Junho de 2025
Imagem de um cão feliz relaxando no chão e em sua casa com o nome 'Silveira'. O cachorro parece saudável e bem cuidado, transmitindo alegria.

Pets

Conheça Silveira, o cão 'dono da UFSM' que viralizou nas redes pela irreverência e carisma

Com mais de 41 mil seguidores, cachorro brincalhão conquistou alunos e internautas

Paulo Roberto Maciel* 20 de Maio de 2025
1 2 3