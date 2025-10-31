Sofhya Vaqueira, de Caraúbas, compartilha vídeos mostrando o cuidado com os animais da roça e conquista milhões de visualizações nas redes sociais
Criado como ajudante para controlar o mato em uma chácara de Sapucaia, animal da raça tabanel virou xodó da família e ganhou perfil nas redes sociais
Foi o segundo cão baleado na Cidade em 24 horas
Motorista chegou a confundir o animal com uma cobra
Durante resgate feito por protetora animal a idosa foi encontrada 'extremamente magra'
Texto em análise no Senado busca transformar em lei direitos básicos de cães e gatos, após tragédia climática expor abandono de animais
Pets podem salvar a vida de outros pets com uma bolsa de sangue, mas precisam cumprir requisitos, assim como os humanos
Tutora disse ter tido receio na convivência entre os pets na primeira semana
O animal foi adotado temporariamente por um inspetor da GMF e foi apelidado de Thor
Com mais de 41 mil seguidores, cachorro brincalhão conquistou alunos e internautas