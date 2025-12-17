Polícia e ONGs resgatam 121 animais maltratados em canil de Brejo Santo

Um resgate realizado pela Polícia Civil, em conjunto com a Secretaria de Proteção Animal (Sepa) de Brejo Santo e organizações não governamentais, resgatou 121 animais, entre cães e gatos, que viviam em situação de maus-tratos em um canil no município, na noite terça-feira (16).

A ação foi tomada após denúncia anônima, e resultou na abertura de inquérito para apurar a responsabilidade pelo caso. Animais das raças shih tzu, golden retriever e yorkshire foram salvos do local.

De acordo com Elias Leite, fundador do Instituto Lilica de Proteção Animal, o cenário encontrado pelas equipes era crítico e envolvia animais em estado grave de saúde e em condições sanitárias precárias.

“Animais com tumores, animais anêmicos, animais com indicativo de leishmaniose, animais que não andavam sujos de fezes, de urina, o espaço totalmente insalubre dentro de uma casa, então animais confinados no escuro, em quartos, em salas, no quintal, em espaços improvisados, animais para venda, muitos filhotes, muitas cadelas prenhas”, relatou o protetor animal.

Segundo ele, a gravidade da situação exigiu mobilização imediata de diversas instituições de proteção animal. “Cerca de 11 animais foram resgatados com risco de vida e estão internados. Os demais foram levados pelas ONGs. Estão recebendo o atendimento, estão fazendo exames de rotina hoje. Estamos aguardando os próximos passos da investigação”, afirmou Elias.

Mulher é investigada por conduta suspeita

Legenda: Protetores encontraram animais presos em espaços apertados e sujos Foto: Divulgação

A Polícia Civil informou que, ao chegar ao endereço indicado na denúncia, os agentes constataram a veracidade das informações. Com o apoio da Sepa e de médicos veterinários, os animais foram recolhidos do imóvel, onde estavam mantidos em condições inadequadas de higiene, espaço e cuidados básicos.

Durante a operação, uma mulher de 59 anos, que se encontrava no local, foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para investigar a conduta da suspeita e apurar possíveis crimes relacionados a maus-tratos a animais.

Após o resgate, os cães e gatos foram encaminhados para ONGs da região do Cariri, onde permanecem sob acompanhamento veterinário. As instituições realizam exames clínicos, tratamentos e avaliações de saúde, enquanto aguardam o avanço das investigações e possíveis desdobramentos judiciais do caso.