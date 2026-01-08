Cearense é preso por crimes brutais contra mulher e enteada

O cearense José Rodrigues Neres Filho, de 23 anos, foi preso por crimes brutais de violência doméstica contra a mulher e a enteada, ocorridos na cidade de Barro, no Cariri. Ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por atos de "extrema gravidade" e foi detido em Santa Helena, na Paraíba, nessa quarta-feira (7).

As informações são da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), órgão responsável pela captura do cearense.

Os crimes tiveram início na véspera de Natal, envolvendo agressões físicas e psicológicas com ambas as vítimas. Entre as brutalidades, a Polícia informou que houve atos de hostilidade grave, como degradação física, tortura e lesões corporais de intensa brutalidade.

Ambas as mulheres expediram medidas protetivas de urgência após fugirem do suspeito. Entretanto, o homem seguiu com a perseguição, enviando ameaças e afirmando que retornaria a Barro para "resolver a situação e terminar o serviço".

Segundo a PCCE, José Rodrigues possui antecedentes criminais por transgressões da mesma natureza, além de um histórico de descumprimento de decisões judiciais.

Após ser detido, ele foi encaminhado para a Delegacia de Cajazeiras (PB), onde responderá pelos crimes de tortura, lesão corporal dolosa qualificada no contexto de violência doméstica, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência.