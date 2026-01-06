Quem é o único cearense que está na 'Lista Vermelha' da Interpol

Dos 78 brasileiros na 'Red Notice', a 'Lista Vermelha' de procurados pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), um é cearense. Antônio Anderson Costa Lacerda, de 32 anos, nascido em Iguatu, Interior do Ceará, já foi condenado no Tribunal de Justiça Estadual pelo crime de roubo.

Anderson nasceu em 18 de dezembro de 1993 e foi acusado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por um crime ocorrido no dia 20 de outubro de 2013. Segundo documentos a que a reportagem teve acesso, o denunciado subtraiu mediante violência e grave ameaça, utilizando arma de fogo, uma quantia em dinheiro de uma padaria e, na saída, ainda assaltou uma cliente do estabelecimento.

A denúncia foi recebida pelo juiz da 4ª Vara da Comarca de Iguatu em janeiro de 2015. Cinco anos depois, o Judiciário resolveu condenar Antônio Anderson com pena de sete anos, dez meses e 15 dias de prisão, em regime semiaberto.

Veja também Segurança Mãe é baleada ao tentar proteger filho, morto após discussão no Crato (CE) Segurança Polonês procurado pela Interpol por chefiar grupo criminoso é preso no Ceará

"As provas dos autos são claras e atestam que o acusado Antônio Anderson subtraiu uma bolsa e dinheiro das vítimas, mediante grave ameaça consubstanciada no uso de arma de fogo", disse o juiz. A defesa do condenado recorreu da sentença em 2º Grau no TJCE.

Em 2023, a desembargadora Rosilene Ferreira Facundo conheceu parcialmente o pedido e reduziu a pena para cinco anos, sete meses e 14 dias. A sentença transitou em julgado.

O advogado de Antônio Anderson Costa não foi localizado pela reportagem

O nome de Antônio Anderson foi para a 'Red Notice' em julho do ano passado.

CRIMES COMETIDOS NO CEARÁ

Outros dois brasileiros com nomes na 'Lista Vermelha' da Interpol são acusados por um duplo homicídio no Ceará. Erick Machado Santos e Maria Jussara da Conceição Ferreira Santos estão na lista dos denunciados por assassinar duas lideranças da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

Quase oito anos após as mortes de Rogério Jeremias de Simone, o 'Gegê do Mangue', e Fabiano Alves de Souza, o 'Paca', no Ceará, Erick e Jussara seguem foragidos.

Erick é apontado como um dos executores diretos dos líderes do PCC, enquanto a mulher teria auxiliado a quadrilha na hospedagem e no plano criminoso em Fortaleza.

'Gege' e 'Paca' foram mortos em um ataque cinematográfico em uma reserva indígena, na Região Metropolitana.

A Justiça do Ceará pronunciou (isto é, decidiu levar a júri popular) sete acusados pelo crime, mas não há data definida para o julgamento.

ESTRANGEIROS PRESOS

Nos últimos cinco anos, pelo menos três estrangeiros procurados pela Interpol foram presos no Ceará. A captura mais recente aconteceu no fim de 2025, no Porto das Dunas.

O polonês Torzecki Zbigniew Marcin foi detido após supostamente cometer violência doméstica contra a noiva, uma boliviana. Ele teria agredido física e verbalmente a vítima.

Legenda: O polonês foi preso no Porto das Dunas, no fim de 2025. Foto: Reprodução.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito era procurado pela Interpol desde outubro de 2025 por crimes cometidos desde o ano de 2020.

“O homem é suspeito de ser o chefe de um grupo criminoso responsável por crimes contra a ordem financeira, facilitando a travessia ilegal das fronteiras da Polônia por outras pessoas, incluindo pessoas da África e do Oriente Médio, auxiliando a entrada para a Alemanha” SSPDS

O suspeito ainda teria apresentado identidade falsa, com nascimento em Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza, em nome de Paulo Leandro Tomacheski Ferraz.

Em 2022, um foragido internacional procurado na Holanda foi capturado pela Polícia Federal, através da representação regional da Interpol no Ceará. O homem, que não teve a identidade revelada, é acusado de cometer diversos crimes entre os anos de 2012 e 2015.

Segundo informações colhidas pela Polícia durante as investigações, o preso teria praticado crimes como tráfico de seres humanos para fins de prostituição, posse de drogas ilícitas e posse de numerário resultado de crimes de fraude conhecido como "phishing".

Em junho de 2020, outra prisão em Fortaleza teve repercussão internacional. O britânico James White, conhecido na época por ser extremamente violento e um dos alvos mais procurados pelas forças de segurança britânicas, segundo a Polícia Federal, foi capturado em um condomínio de luxo na capital cearense.

O mandado de prisão preventiva para extradição e mandado de busca e apreensão em domicílio contra James foram deferidos pelo Supremo Tribunal Federal, após ação da Interpol no Brasil.

O QUE É UM 'ALERTA VERMELHO'

Segundo a Interpol, o 'Alerta Vermelho' é "um pedido às autoridades policiais de todo o mundo para localizar e prender provisoriamente uma pessoa, aguardando extradição, entrega ou outra medida legal semelhante".

No entanto, não basta que o nome do suspeito esteja nesta lista para ele ser preso em qualquer localidade. A Interpol destaca que o 'Alerta Vermelho' não é o mesmo que um mandado de prisão internacional, cabendo a cada país aplicar suas próprias leis.