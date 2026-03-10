Capitão da PM é preso em flagrante após agredir mulher no Centro de Fortaleza; veja vídeo

Um capitão da Polícia Militar foi preso após ser flagrado dando tapas, chutes e tentando sufocar uma mulher. O crime aconteceu na Praça da Bandeira, no Centro de Fortaleza, na última sexta-feira (6). O nome do oficial não foi divulgado.

A Guarda Municipal de Fortaleza divulgou o caso e afirmou que quando os guardas abordaram o suspeito, o homem se identificou como capitão da Polícia.

Nas imagens obtidas por meio das câmeras do sistema de videomonitoramento o homem é flagrado derrubando a vítima no chão, desferindo diversos golpes e em seguida se deitando sobre a mulher na tentativa de sufocá-la.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) disse que o capitão é da reserva remunerada da corporação: "ele é suspeito de uma agressão contra a companheira momentos antes. A GMF apresentou a ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, que está responsável pelo caso. Ressaltamos ainda que a Polícia Militar não compactua com desvios de condutas por parte de seus integrantes e repudia toda ação que vá de encontro aos valores e deveres da Corporação".

A CGD disse "que está investigando a ocorrência".

PM TENTOU FUGIR

De acordo com a Guarda, operadores do Centro de Comando e Controle de Fortaleza flagraram a ação criminosa: "diante da situação, os operadores acionaram equipes da Guarda Municipal que estavam nas proximidades. Uma viatura se deslocou rapidamente até o local".

O homem tentou fugir ao perceber a chegada da Guarda Municipal, mas foi capturado e levado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

A GMF também informou que uma equipe da Base de Segurança da Praia de Iracema foi acionada para prestar apoio à vítima.

Não há informações se o oficial permanece preso. A reportagem procurou o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e aguarda retorno.