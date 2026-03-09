Diário do Nordeste
Corpo de mulher é encontrado carbonizado e com marcas de violência em Fortaleza

Vítima foi localizada no bairro Jangurussu.

João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 15:00)
O cadáver apresenta partes completamente carbonizadas e escurecidas.
O corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado na manhã desta segunda-feira (9), no bairro Jangurussu, em Fortaleza. A vítima ainda não foi identificada e apresentava sinais de violência.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil apura as circunstâncias da morte. Conforme informações policiais, o corpo foi localizado em via pública e apresentava marcas de violência.

Equipes da Polícia foram acionadas para atender à ocorrência e isolar a área. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local e realizou os primeiros levantamentos para auxiliar nas investigações.

Corpo estava no meio de lixo e vegetação

Imagens registradas no local que circulam nas redes sociais mostram o corpo da mulher parcialmente destruído pelo fogo, abandonado ao lado de uma calçada pavimentada com blocos de concreto, em uma área que aparenta ser um terreno aberto com muito lixo. 

No entorno da área onde o cadáver foi encontrado havia garrafas plásticas, embalagens e sacos, além de capim alto. 

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará, que realiza diligências para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias do crime.

