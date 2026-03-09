Homem é preso após agredir criança de 10 anos na Beira-Mar, em Fortaleza

Um homem de 28 anos foi preso na noite de domingo (8) suspeito de agredir uma criança de 10 anos na região da Beira-Mar, no bairro Meireles, em Fortaleza. A prisão ocorreu após a circulação de um vídeo nas redes sociais que mostra o momento em que o adulto repreende o menino e o atinge com tapas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o suspeito foi capturado por uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPtur), da Polícia Militar, e conduzido a uma unidade da Polícia Civil.

A prisão ocorreu após a repercussão de imagens que mostram o homem abordando o garoto, que seria suspeito de um ato infracional análogo a uma tentativa de roubo na região da Praia de Iracema.

Durante a gravação, realizada no domingo pela manhã, o adulto aparece repreendendo o menino e o agredindo com tapas, além de mencionar o nome de uma facção criminosa ao falar com a criança.

Conforme a SSPDS, a suposta vítima da tentativa de roubo não quis registrar ocorrência. Ainda assim, os policiais realizaram a prisão do homem após a divulgação das imagens.

Suspeito de agressão com passagens pela polícia

Segundo a pasta, o suspeito já possui antecedentes por estelionato e crime contra a administração pública.

O caso foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, onde a ocorrência segue em andamento.