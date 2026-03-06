Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Furtos de fios deixaram 447 mil imóveis sem energia em 2025 no Ceará; 255 pessoas foram capturadas

Enel aposta em operações preventivas e conjuntas com as Forças de Segurança para diminuir os índices de furto, além do investimento em tecnologias.

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
Segurança
Equipe da Enel realizando manutenção em rede elétrica de média tensão com caminhão munido de cesto aéreo em subestação ao ar livre.
Legenda: A Enel Ceará agora marca cabos da rede elétrica com uma tinta especial que marca o 'DNA' do equipamento e auxilia na resolução de crimes de furto.
Foto: Alexandre Medeiros/Enel.

Os furtos de cabos deixaram 447 mil imóveis sem energia entre janeiro e dezembro de 2025, de acordo com levantamento divulgado nesta semana pela Enel Distribuição Ceará. Foram afetadas residências e locais que prestam serviços essenciais como hospitais, grandes indústrias e escolas, resultando em um total de 202 quilômetros de rede elétrica furtada no ano passado. 

No total, a Enel Ceará registrou 1.227 ocorrências de furto de cabos em 2025 (16% a mais que o ano anterior), com 504 somente em Fortaleza. As cinco cidades que mais tiveram prejuízo relacionado a vandalismo com fios ficam na Grande Fortaleza: 

  • Fortaleza: 504 furtos,
  • Aquiraz: 52 furtos,
  • Caucaia: 49 furtos,
  • Beberibe: 43 furtos,
  • Cascavel: 33 furtos.

Quanto a 2026, o balanço parcial que compreende janeiro e fevereiro, a distribuidora informou que já foram furtados cerca de 30 km de cabos. Isso ocasionou cerca de 160 ocorrências de falta de energia, deixando cerca de 47 mil imóveis sem luz. 

Ainda que os chamados tenham aumentado, a quantidade de rede furtada diminuiu 37%, no comparativo com 2024. Em entrevista ao Diário do Nordeste nesta quinta-feira (5), Marcelo Gomes, gerente de operações da Enel Ceará pontuou que as operações de combate a furto de cabos da distribuidora têm evoluído e focado em estratégia. 

As operações vinculam estratégia e mapeamento dessas localidades possíveis de furto de cabos, onde a gente consegue mapear essas rondas pela Enel. E também somos vinculados à Secretaria da Segurança, em um trabalho integrado para que a gente consiga fazer preventivamente o mapeamento dessas áreas [onde mais há furto] e não deixar que eles ocorram
Marcelo Gomes
Gerente de operações da Enel Ceará

Em relação às prisões geradas pelas ocorrências, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que 255 suspeitos foram capturados por envolvimento em crimes de furto, roubo ou receptação de cabos e fios elétricos em todo o Estado em 2025. Só em Fortaleza, 162 pessoas foram autuadas, segundo dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) no ano passado.

"Com o trabalho das Forças de Segurança ao longo de 2025, 4.884 metros de fios furtados foram apreendidos no Ceará - somente em Fortaleza, foram 3.149 metros de cabos recuperados", informou a SSPDS, em nota. 

Em janeiro último, uma operação da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) desarticulou uma quadrilha interestadual que roubava fios de cobre em território cearense e fazia o envio para estados como São Paulo e Minas Gerais. 

Veja também

teaser image
Segurança

Rota do cobre: quadrilha interestadual especializada em roubos e furtos de fios no CE é desarticulada

teaser image
Segurança

Cinco suspeitos são presos e 11,7 toneladas de cobre apreendidos no Ceará

teaser image
Segurança

Cabos furtados no Ceará em 2025 cobririam rota Fortaleza–Canoa Quebrada; Enel adota tinta tecnológica

Novas operações e investimento em tecnologias 

Conforme Gomes, uma força-tarefa que também cresceu foi realizada em sucatas e ferros-velhos, locais chamados de áreas ofensoras. Ano passado, foram feitas mais de 300 operações desse tipo, focadas nos receptadores desses cabos furtados, com o objetivo de "inibir a cadeia do material", e que resultaram na prisão de 15 pessoas. 

Durante 2025, a empresa informou ainda que aumentou em 98% as ações de campo e investiu na contratação de equipes de rondas ostensivas e de inteligência dedicadas somente a prevenir e coibir o furto de cabos elétricos.  

A mudança na lei de crimes de furtos e receptações, também ano passado, deve auxiliar na diminuição dos crimes, pois, segundo Marcelo Gomes, serão penalizados igualmente tanto a pessoa que furta quanto o receptador. 

Lançado em outubro do ano passado, outro investimento inédito da Enel no Ceará para auxiliar na identificação de fios furtados é uma tinta especial de identificação que faz cada cabo da distribuidora ter seu próprio "DNA". Uma tinta com micropartículas contendo uma nanotecnologia é aplicada diretamente na rede energizada e deixa o fio marcado quimicamente para sempre.

Com o auxílio de um laser, é possível identificar o material, mesmo que ele seja triturado ou derretido. 

"É um potencial ao nível de inovação, pois para fechar a cadeia, desde quem furta até quem recepta, a gente precisa ter rastreabilidade do material, e foi dentro desse cenário que implementamos o projeto nanotecnologia. Lá na sucata e no ferro-velho eu consigo identificar se o cabo é da Enel, e consequentemente, validar a prova-crime do furto", explicou Gomes.

Apesar de o crime impactar diretamente na vida dos clientes, a Enel pontuou que possui equipamentos contendo uma tecnologia chamada "self-healing", que reconhece o furto no momento em que ele ocorre, e manda sinais para haver deslocamento de carga para que os usuários tenham o restabelecimento da energia "o mais rápido possível", segundo explicou o gerente de operações. 

Quadrilhas migram para furto de transformadores 

Segundo o gerente de operações Marcelo Gomes, foi possível perceber desde o ano anterior uma "migração dos furtos" realizados pelas quadrilhas. Houve aumento no furto de transformadores e bancos reguladores de tensão, pois eles também possuem cobre em sua constituição. 

Em 2025, 259 equipamentos do tipo foram furtados em todo o Ceará. Quando se fala somente em bancos regulares, que são o conjunto de três transformadores monofásicos, houve um crescimento de 570% nos furtos em relação a 2024.

A razão, de acordo com Marcelo Gomes, é que as operações preventivas da Enel têm substituído cobre por alumínio ou aço cobreado nas áreas de maior incidência de ocorrências, pois são materiais que não possuem valor de mercado. A estratégia da distribuidora de energia tem sido modificada de acordo com as movimentações dos criminosos. 

Nessa quarta-feira (4), por exemplo, uma força-tarefa entre a SSPDS e a Enel resultou na apreensão de 621 quilos de fios e equipamentos utilizados de forma irregular em uma rede clandestina, como "gato". A ação ocorreu no bairro Cajazeiras, em Fortaleza, e teve oito suspeitos de furto de energia presos. 

Cabos elétricos e equipamentos de telecomunicação apreendidos, empilhados em pallets e no chão após remoção de infraestrutura.
Legenda: Criminosos que roubam fios de energia agora também miram equipamentos como transformadores e banco-reguladores.
Foto: Divulgação/SSPDS

"Eles agora estão atuando em bancos reguladores, que também têm a matéria-prima do cobre, então a gente está reformulando a estrutura desses equipamentos para que eles não consigam ter acesso", informou o gerente. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Equipe da Enel realizando manutenção em rede elétrica de média tensão com caminhão munido de cesto aéreo em subestação ao ar livre.
Segurança

Furtos de fios deixaram 447 mil imóveis sem energia em 2025 no Ceará; 255 pessoas foram capturadas

Enel aposta em operações preventivas e conjuntas com as Forças de Segurança para diminuir os índices de furto, além do investimento em tecnologias.

Matheus Facundo
Há 51 minutos
Secretaria Municipal de Educação informou que repudia qualquer tipo de violência.
Segurança

Professor é preso suspeito de importunação sexual dentro de escola em Cascavel

Prefeitura informou que será instaurado processo administrativo para apurar os fatos.

Redação
Há 59 minutos
giselle universitaria praia foto lembranca, vitima.
Segurança

Ex-PM é condenado a 14 anos de prisão por morte de universitária durante abordagem em Fortaleza

A defesa do réu informou que irá recorrer da decisão.

Emanoela Campelo de Melo
Há 1 hora
Imagens da captura do suspeito de feminicídio em Itapipoca.
Segurança

Suspeito de matar influenciadora em Itapipoca é encontrado amarrado pelo pescoço em Fortaleza

Suspeito estava foragido desde o crime, registrado em fevereiro.

Bergson Araujo Costa
05 de Março de 2026
Foto das três vítimas da chacina de Barreira.
Segurança

Acusado de matar três mulheres em Barreira é condenado a 45 anos de prisão após novo julgamento

Um dos criminosos era amigo de uma das vítimas e facilitou o acesso a elas.

Bergson Araujo Costa
05 de Março de 2026
foto da Polícia Civil do Ceará mostra série de anabolizantes apreendidos em Fortaleza.
Segurança

Homem é preso por distribuir anabolizantes em academias de Fortaleza

Suspeito foi flagrado realizando a entrega das substâncias quando foi abordado pelos policiais.

Redação
05 de Março de 2026
objetos apreendidos, pedras semipreciosas, fosseis.
Segurança

Servidor público e empresário são investigados pela PF por suspeita de desvio de fósseis no Ceará

Durante a operação 'Raptor Legacy', foram apreendidos 56 fósseis e pedras semipreciosas em ação para desarticular contrabando no Ceará.

Redação
05 de Março de 2026
Imagem mostra veículos da Polícia Civil na frente da sede da Prefeitura do Crato.
Segurança

Justiça mantém prisão de investigados por suspeita de fraude em coleta de lixo no Crato

Os quatro homens, incluindo um vereador e um empresário, devem permanecer, pelo menos, cinco dias presos.

Redação
05 de Março de 2026
Segurança

Pai é morto a tiros ao lado da filha de 5 anos, em Caucaia; criança foi ferida

O crime é investigado como homicídio doloso.

Bergson Araujo Costa
05 de Março de 2026
giselle universitaria praia foto lembranca, vitima.
Segurança

Caso Giselle: ex-PM senta no banco dos réus nesta quinta (5), seis anos após morte de universitária

A estudante estava em um carro, acompanhada da filha, quando foi alvejada.

Emanoela Campelo de Melo
05 de Março de 2026
menina de costas na janela, reflexo.
Segurança

72% das crianças e adolescentes acolhidos em mutirão do MPCE sofreram violência sexual

Foram realizados 114 atendimentos em 43 cidades em menos de um mês.

Emanoela Campelo de Melo
05 de Março de 2026
Foto de policiais civis para ilustrar matéria sobre suspeito preso por tentativa de feminicídio, estupro e cárcere privado em Aracati.
Segurança

Homem que tentou estuprar, manter em cárcere privado e matar a ex é preso em Eusébio

Crimes foram cometidos em Aracati, segundo a Polícia.

Bergson Araujo Costa
04 de Março de 2026
Viaturas em frente à delegacia de Sobral.
Segurança

Segundo suspeito de matar criança e homem em Sobral é preso no Interior do CE

O crime aconteceu no dia 12 de outubro do ano passado.

Redação
04 de Março de 2026
Imagem mostra homem levado preso por PMs, saindo de prédio, no bairro Papicu.
Segurança

Advogado é preso no Papicu por suspeita de estuprar três meninas

As vítimas de 13, 14 e 16 anos estavam no apartamento do homem.

Redação
04 de Março de 2026
Equipes da Polícia Civil estiveram na sede da Prefeitura do Crato nas primeiras horas da manhã.
Segurança

Vereador do Crato e empresários são presos em operação contra fraude no serviço de coleta de lixo

Um ex-vereador e um quarta pessoa ainda não identificada também foram alvos de mandados nesta quarta-feira (4).

João Lima Neto
04 de Março de 2026
suspeitos presos foto preto e branco pedaço de ripa.
Segurança

Facção usava ripas para trancar janelas e cobrar 'pedágio' de moradores em Fortaleza

Moradores denunciaram as extorsões e dois homens foram presos.

Redação
04 de Março de 2026
pessoas entrando no forum faixa do poder judiciario vermelha.
Segurança

Justiça do CE condena PM e empresário por extorsão; vítima foi rendida sob tiros para pagar dívida

A acusação envolve um esquema de agiotagem.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Março de 2026
Foto do homem sendo preso suspeito de invadir e vandalizar a Catedral de Fortaleza.
Segurança

Homem é preso suspeito de invadir e vandalizar Catedral de Fortaleza

Homem possui antecedentes por duas ocorrências de furto.

Bergson Araujo Costa
03 de Março de 2026
adepol fachada.
Segurança

Criminosos furtam objetos da sede da Associação dos Delegados da PCCE pela 9ª vez em 2026

A fachada do prédio voltou a ter grades devido à insegurança.

Emanoela Campelo de Melo
03 de Março de 2026
viatura policia civil homem policial encapuzado.
Segurança

R$ 200 em troca de não divulgar vídeo íntimo: como agia o suspeito de extorquir mulheres no Ceará

A Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Redação
03 de Março de 2026