Furtos de fios deixaram 447 mil imóveis sem energia em 2025 no Ceará; 255 pessoas foram capturadas

Os furtos de cabos deixaram 447 mil imóveis sem energia entre janeiro e dezembro de 2025, de acordo com levantamento divulgado nesta semana pela Enel Distribuição Ceará. Foram afetadas residências e locais que prestam serviços essenciais como hospitais, grandes indústrias e escolas, resultando em um total de 202 quilômetros de rede elétrica furtada no ano passado.

No total, a Enel Ceará registrou 1.227 ocorrências de furto de cabos em 2025 (16% a mais que o ano anterior), com 504 somente em Fortaleza. As cinco cidades que mais tiveram prejuízo relacionado a vandalismo com fios ficam na Grande Fortaleza:

Fortaleza: 504 furtos,

Aquiraz: 52 furtos,

Caucaia: 49 furtos,

Beberibe: 43 furtos,

Cascavel: 33 furtos.

Quanto a 2026, o balanço parcial que compreende janeiro e fevereiro, a distribuidora informou que já foram furtados cerca de 30 km de cabos. Isso ocasionou cerca de 160 ocorrências de falta de energia, deixando cerca de 47 mil imóveis sem luz.

Ainda que os chamados tenham aumentado, a quantidade de rede furtada diminuiu 37%, no comparativo com 2024. Em entrevista ao Diário do Nordeste nesta quinta-feira (5), Marcelo Gomes, gerente de operações da Enel Ceará pontuou que as operações de combate a furto de cabos da distribuidora têm evoluído e focado em estratégia.

As operações vinculam estratégia e mapeamento dessas localidades possíveis de furto de cabos, onde a gente consegue mapear essas rondas pela Enel. E também somos vinculados à Secretaria da Segurança, em um trabalho integrado para que a gente consiga fazer preventivamente o mapeamento dessas áreas [onde mais há furto] e não deixar que eles ocorram Marcelo Gomes Gerente de operações da Enel Ceará

Em relação às prisões geradas pelas ocorrências, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que 255 suspeitos foram capturados por envolvimento em crimes de furto, roubo ou receptação de cabos e fios elétricos em todo o Estado em 2025. Só em Fortaleza, 162 pessoas foram autuadas, segundo dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) no ano passado.

"Com o trabalho das Forças de Segurança ao longo de 2025, 4.884 metros de fios furtados foram apreendidos no Ceará - somente em Fortaleza, foram 3.149 metros de cabos recuperados", informou a SSPDS, em nota.

Em janeiro último, uma operação da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) desarticulou uma quadrilha interestadual que roubava fios de cobre em território cearense e fazia o envio para estados como São Paulo e Minas Gerais.

Novas operações e investimento em tecnologias

Conforme Gomes, uma força-tarefa que também cresceu foi realizada em sucatas e ferros-velhos, locais chamados de áreas ofensoras. Ano passado, foram feitas mais de 300 operações desse tipo, focadas nos receptadores desses cabos furtados, com o objetivo de "inibir a cadeia do material", e que resultaram na prisão de 15 pessoas.

Durante 2025, a empresa informou ainda que aumentou em 98% as ações de campo e investiu na contratação de equipes de rondas ostensivas e de inteligência dedicadas somente a prevenir e coibir o furto de cabos elétricos.

A mudança na lei de crimes de furtos e receptações, também ano passado, deve auxiliar na diminuição dos crimes, pois, segundo Marcelo Gomes, serão penalizados igualmente tanto a pessoa que furta quanto o receptador.

Lançado em outubro do ano passado, outro investimento inédito da Enel no Ceará para auxiliar na identificação de fios furtados é uma tinta especial de identificação que faz cada cabo da distribuidora ter seu próprio "DNA". Uma tinta com micropartículas contendo uma nanotecnologia é aplicada diretamente na rede energizada e deixa o fio marcado quimicamente para sempre.

Com o auxílio de um laser, é possível identificar o material, mesmo que ele seja triturado ou derretido.

"É um potencial ao nível de inovação, pois para fechar a cadeia, desde quem furta até quem recepta, a gente precisa ter rastreabilidade do material, e foi dentro desse cenário que implementamos o projeto nanotecnologia. Lá na sucata e no ferro-velho eu consigo identificar se o cabo é da Enel, e consequentemente, validar a prova-crime do furto", explicou Gomes.

Apesar de o crime impactar diretamente na vida dos clientes, a Enel pontuou que possui equipamentos contendo uma tecnologia chamada "self-healing", que reconhece o furto no momento em que ele ocorre, e manda sinais para haver deslocamento de carga para que os usuários tenham o restabelecimento da energia "o mais rápido possível", segundo explicou o gerente de operações.

Quadrilhas migram para furto de transformadores

Segundo o gerente de operações Marcelo Gomes, foi possível perceber desde o ano anterior uma "migração dos furtos" realizados pelas quadrilhas. Houve aumento no furto de transformadores e bancos reguladores de tensão, pois eles também possuem cobre em sua constituição.

Em 2025, 259 equipamentos do tipo foram furtados em todo o Ceará. Quando se fala somente em bancos regulares, que são o conjunto de três transformadores monofásicos, houve um crescimento de 570% nos furtos em relação a 2024.

A razão, de acordo com Marcelo Gomes, é que as operações preventivas da Enel têm substituído cobre por alumínio ou aço cobreado nas áreas de maior incidência de ocorrências, pois são materiais que não possuem valor de mercado. A estratégia da distribuidora de energia tem sido modificada de acordo com as movimentações dos criminosos.

Nessa quarta-feira (4), por exemplo, uma força-tarefa entre a SSPDS e a Enel resultou na apreensão de 621 quilos de fios e equipamentos utilizados de forma irregular em uma rede clandestina, como "gato". A ação ocorreu no bairro Cajazeiras, em Fortaleza, e teve oito suspeitos de furto de energia presos.

Legenda: Criminosos que roubam fios de energia agora também miram equipamentos como transformadores e banco-reguladores. Foto: Divulgação/SSPDS

"Eles agora estão atuando em bancos reguladores, que também têm a matéria-prima do cobre, então a gente está reformulando a estrutura desses equipamentos para que eles não consigam ter acesso", informou o gerente.