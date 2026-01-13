Rota do cobre: quadrilha interestadual especializada em roubos e furtos de fios no CE é desarticulada

Uma quadrilha interestadual estaria por trás de uma série de roubos e furtos de toneladas de fios de cobre no Ceará. Na última semana, oito suspeitos foram presos na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e autuados em flagrante pelos crimes de associação criminosa, roubo qualificado e posse ilegal de arma de fogo.

O Diário do Nordeste apurou que o principal destino do material é a região Sudeste, sendo a maioria enviado para os estados de São Paulo e Minas Gerais. O titular da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), delegado Raphael Vilarinho, confirma o envolvimento de grandes empresários no grupo criminoso.

"O sistema deles é esse: tem a equipe especializada em roubos e furtos, o material vai para os receptadores, de pequeno a grande porte. O nosso objetivo é sempre encontrar o receptador. Sem dúvidas há empresários envolvidos no esquema, grandes empresários, recicladores daqui e de outros estados, como Minas Gerais", disse Raphael Vilarinho.

"Não são pessoas ligadas a nenhuma facção, mas é uma quadrilha pesada. Os receptadores são os piores, porque eles que estimulam o crime" Delegado titular da DRF Raphael Vilarinho

Legenda: Os fios de cobre estavam escondidos em sacolas. Foto: Reprodução/PCCE.

Um oficial da Polícia Militar do Ceará (PMCE) disse à reportagem que o quilo de cobre costuma ser adquirido a R$ 40 pelo pequeno receptador no Ceará e revendido por até R$ 250, em São Paulo: "agora imagina aí toneladas a esses valores, com esse lucro".

VIGILANTE RENDIDO

No último fim de semana, policiais civis da DRF tomaram conhecimento de um roubo a uma empresa de telefonia.

Veja também Segurança PM é morto a tiros após briga em barraca de praia em Fortaleza Segurança Separadas sem consentimento, mãe e filha cearenses se reencontram após 40 anos

O grupo armado disfarçado de colaboradores terceirizados rendeu o vigilante do estabelecimento e levou quase duas toneladas de cobre.

O imóvel onde estaria o material foi localizado e oito suspeitos capturados em flagrante, são eles: Calebe Rodrigues Pinheiro, Marcelo Bispo, Francisco Nazareno do Nascimento da Cruz, Felipe Lima de Almeida, Henrique Aldo da Rocha Júnior, Tony Jefferson Silva de Carvalho, Francisco Marlon da Silva Pinheiro e Francisco Alysson Honório da Silva.

2 toneladas de fios de cobre foram apreendidas na ação

"A partir das imagens de câmeras de segurança, foram identificados veículos utilizados no crime, que passaram a ser monitorados. Na sequência, um caminhão foi abordado em Maranguape, e diligências levaram a um sítio onde foram encontrados os flagranteados, em meio a grande quantidade de cobre ensacado e parcialmente queimado, além de veículos usados no delito, armas de fogo e instrumentos como balaclavas, capacetes e alicates", conforme documentos que a reportagem teve acesso.

O titular da DRF destaca que "a gente vem investigando eles há muito tempo, tendo em vista um grande número de furtos e roubos de cobre no Estado".

Um caminhão, oito aparelhos celulares, duas armas de fogo, um facão e balaclavas foram apreendidos. Os presos passaram por audiência de custódia e as prisões foram convertidas em preventiva.

FURTOS

Só em 2025, segundo a Enel Distribuição Ceará, foram registrados mais de 161 quilômetros de condutores de energia furtados no Estado. A distância é equivalente ao trajeto entre Fortaleza, capital cearense, até a praia de Canoa Quebrada, em Aracati.

Como consequência, de janeiro até setembro, 390 mil imóveis ficaram sem energia. Foram pelo menos 429 ocorrências neste ano. Fortaleza lidera o ranking sendo a cidade com maior volume de furtos, com 27 quilômetros de cabos subtraídos.

Para coibir a prática criminosa, a Enel adotou no último mês de outubro a nanotecnologia nos cabos. A iniciativa vai permitir identificar a origem dos cabos furtados por meio de uma tinta especial.