Duas toneladas de fios são apreendidas e irmãos são presos em sucata clandestina no Interior do CE

A carga está avaliada em aproximadamente R$ 30 mil.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
(Atualizado às 14:23)
Segurança
apreensao policia civil fios furtados material apreendido limoeiro do norte.
Legenda: As apreensões e as capturas aconteceram nessa quinta-feira (23).
Foto: Reprodução/PCCE

Dois irmãos foram presos em flagrante em uma sucata clandestina na cidade de Limoeiro do Norte, Interior do Ceará, enquanto se preparavam para comercializar toneladas de fios furtados. As capturas aconteceram nessa quinta-feira (23).

De acordo com a Polícia Civil do Ceará, duas toneladas de fios de cobre e de alumínio de uma companhia de energia foram apreendidas. Os suspeitos foram identificados como Francisco Robério de Souza, de 37 anos, e Francisco Roberto de Souza, 55.

A reportagem apurou que cada quilo dos fios seria comercializado por até R$ 15. Com isso, a estimativa é que a dupla lucrasse cerca de R$ 30 mil com a revenda do material de origem ilícita. 

O delegado-adjunto da Delegacia de Polícia Civil de Roubos e Furtos, Eduardo Tomé, destacou que os suspeitos não tinham antecedentes criminais e movimentavam aproximadamente R$ 300 mil por mês.

"Desde 2023 temos feito um trabalho de repressão enorme para coibir este tipo de crime que causa também prejuízo social afetando o cidadão que fica sem o serviço de energia ou de telefonia. A DRF tem feito parceria com as empresas e desenvolvido várias operações", disse o delegado.

Durante as buscas em Limoeiro do Norte foi apreendida uma retroescavadeira, que era utilizada pelos receptadores para manusear o material ilícito.

"Os suspeitos e o material apreendido foram conduzidos até a unidade policial, onde os autos de prisão em flagrante foram lavrados e eles foram colocados à disposição do Poder Judiciário", conforme a Polícia Civil.

FURTOS

Só em 2025, segundo a Enel Distribuição Ceará, foram registrados mais de 161 quilômetros de condutores de energia furtados no Estado. A distância é equivalente ao trajeto entre Fortaleza, capital cearense, até a praia de Canoa Quebrada, em Aracati. 

furto cabos enel energia nanotecnologia
Legenda: Nesta quinta-feira (23), a distribuidora apresentou a implementação da nanotecnologia na rede elétrica.
Foto: Thiago Gadelha

Como consequência, de janeiro até setembro, 390 mil imóveis ficaram sem energia. Foram pelo menos 429 ocorrências neste ano. Fortaleza lidera o ranking sendo a cidade com maior volume de furtos, com 27 quilômetros de cabos subtraídos.

Para coibir a prática criminosa, a Enel adotou a nanotecnologia nos cabos. A iniciativa vai permitir identificar a origem dos cabos furtados por meio de uma tinta especial.

A novidade foi lançada na manhã desta quinta-feira (23). Conforme o diretor de Operações da Enel Ceará, Marcelo Gomes, a nanotecnologia "vem para selar, compor uma cadeia de ações junto à Segurança Pública".

O coordenador de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Nelson Pimentel, destaca que "um dos desafios da investigação é a rastreabilidade do material que é furtado. Estamos otimistas. Esperamos que com isso tenhamos maior eficácia na investigação e realizemos mais apreensões, mais responsabilização".

 

 

 

