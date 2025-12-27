Diário do Nordeste
Veja programação gratuita para crianças no recesso de fim de ano em Fortaleza

Equipamentos culturais oferecem diversão para a meninada de férias.

Escrito por
Ana Beatriz Caldas beatriz.caldas@svm.com.br
Verso
Museu Ferroviário está localizado no Centro e tem acesso gratuito.
Legenda: Museu Ferroviário está localizado no Centro e tem acesso gratuito.
Foto: Fernanda Siebra/Divulgação.

No período entre o Natal e o início de janeiro, muitas pessoas aproveitam dias de descanso em decorrência do recesso de fim de ano. Com as crianças de férias e em pleno verão cearense, o momento é ideal para passeios em família e atividades em grupo. Pensando nisso, diversos equipamentos culturais da Capital oferecem atividades culturais gratuitas para os pequenos, de apresentações teatrais a atividades lúdicas e visitas guiadas. 

Para te ajudar a montar o seu roteiro dos próximos dias, o Verso elencou algumas das principais opções gratuitas da Cidade. Confira a seguir:

Ateliê de desenho na Pinacoteca do Ceará

Ateliê será realizado em duas sessões, pela manhã e à tarde.
Legenda: Ateliê será realizado em duas sessões, pela manhã e à tarde.
Foto: Jorge Silvestre/Divulgação.

No próximo domingo (28), a Pinacoteca recebe a oficina "Retrato Rabiscado", como parte do projeto Ateliê Criança Cria. A atividade será ministrada por Ka Araújo, no Ateliê 1 da Pinacoteca, em dois turnos, e tem como foco crianças a partir de 5 anos.

As inscrições são gratuitas e serão feitas por ordem de chegada. Serão disponibilizadas 15 vagas.

Serviço
Quando: Domingo, 28 de dezembro
Horário: 10h às 11h e 15h às 16h
Onde: Rua 24 de Maio, 34 - Centro
Acesso gratuito
 

Visita ao Museu Ferroviário

Visita é opção para públicos de todas as idades.
Legenda: Visita é opção para públicos de todas as idades.
Foto: Thiago Matine/Divulgação.

Espaço que preserva parte importante da história de Fortaleza, o Museu Ferroviário Estação João Felipe abrirá nos dias 27 e 28 de dezembro e nos dias 3 e 4 de janeiro.

Sucesso entre públicos de todas as idades, a exposição de longa duração "Nos trilhos do tempo. Histórias da ferrovia do Ceará" apresenta 180 obras, incluindo fotografias, miniaturas de trens e uma maquete de cinco metros das Oficinas de Manutenção da Transnordestina.

Serviço
Quando: 27 e 28 de dezembro e 3 e 4 de janeiro
Horário: 12h às 20h, com acesso à exposição até 19h30 (nos dias 27/12 e 03/01) / 10h às 17h, com acesso à exposição até 16h30 (nos dias 28/12 e 04/01)
Onde: Museu Ferroviário Estação João Felipe (Rua 24 de Maio, S/N - Centro)
Acesso gratuito
 

Exposições imersivas no MIS

Exposição 'Aves do Ceará' está em cartaz na sala imersiva do MIS.
Legenda: Exposição 'Aves do Ceará' está em cartaz na sala imersiva do MIS.
Foto: Deivyson Teixeira/Divulgação.

Opção de entretenimento para toda a família, a visita ao Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) contempla diversas exposições, além de acesso à biblioteca especializada.

No momento, estão em cartaz as mostras “Aves do Ceará”, “Fósseis do Cariri” e “O Paraquedista”, na sala imersiva; “Turbilhão” e “Imaginar os Cearás: memórias e tecnologias”, no Anexo; e “Laboratório dos Sentidos”, no Casarão.

Serviço
Quando: 27 e 28 de dezembro e 3 e 4 de janeiro
Horário: 13h às 20h (nos dias 27/12 e 03/01) / 10h às 18h (nos dias 28/12 e 04/01)
Onde: Av. Barão de Studart, 410 - Meireles
Acesso gratuito
 

Espetáculo infantil na Caixa Cultural

Fábula musical é encenada pela companhia Buia Teatro.
Legenda: Fábula musical é encenada pela companhia Buia Teatro.
Foto: Renato Mangolin/Divulgação.

O premiado musical “Bertoldo, O Tubarão Que Queria Ser Gente”, da companhia amazonense Buia Teatro, chega à capital cearense para uma temporada especial de dez sessões na Caixa Cultural Fortaleza. Baseado no texto “Se os Tubarões Fossem Homens”, de Bertolt Brecht, o musical é uma fábula que aborda temas como empatia, relações de poder e humanidade de forma divertida e atual.

A direção do espetáculo é de Tércio Silva e o texto é de Christine Röhrig. As apresentações têm acesso gratuito e serão realizadas às sextas-feiras, sábados e domingos, entre os dias 26 de dezembro e 4 de janeiro.

Serviço
Quando: 27 e 28 de dezembro e 2, 3 e 4 de janeiro
Horário: Sextas-feiras, às 16h, e sábados e domingos, às 16h e às 18h
Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
Acesso gratuito (mediante retirada prévia de ingressos - retirada a partir de 26/12, às 12h, na Bilheteria Cultural, e na bilheteria física, uma hora antes de cada sessão)
 

Contação de histórias e passeio na Bece

Evan Teixeira é ator, diretor e músico.
Legenda: Evan Teixeira é ator, diretor e músico.
Foto: Tim Oliveira/Divulgação.

O programa Pequenas Grandes Histórias, da Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece), fará duas apresentações de “O Barquinho e o Seu Pescador”, espetáculo infantil interpretado pelo artista Evan Teixeira, nos dias 27 e 28 de dezembro.

No sábado, 27, a sessão começa às 15h e terá acessibilidade em Libras. Já no domingo, 28, a apresentação começa às 10h. A entrada é gratuita.

E para quem quiser aproveitar o recesso para levar os pequenos à biblioteca, a Bece também terá alguns dias com funcionamento normal no fim do ano. O espaço funcionará das 9h às 17h nos dias 27, 28 e 30 de dezembro e também nos dias 3 e 4 de janeiro. 

Serviço
Quando: Sábado, 27, e domingo, 28 de novembro
Horário: 15h (sábado) e 10h (domingo)
Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Praia de Iracema)
Acesso gratuito
 

Planetário e brincadeiras ao ar livre no Dragão do Mar

Sessões contam a história do mundo e exploram curiosidades sobre os planetas.
Legenda: Sessões contam a história do mundo e exploram curiosidades sobre os planetas.
Foto: Ismael Soares.

No Dragão do Mar, as opções de programação infantil vão de 27 de dezembro a 4 de janeiro. Nos dias 27 e 28 deste mês, há sessões regulares no Planetário Rubens de Azevedo, ótima opção para despertar a curiosidade dos pequenos em relação à ciência de forma divertida.

A programação começa às 17h, com exibição de "Kaluoka'hina - O Recife Encantado". Às 18h, a sessão é de "A Procura pela vida - Estamos sozinhos?". Às 19h, a experiência sensorial "Os Sons do Sistema Solar" é exibida, com acessibilidade para pessoas cegas. Por último, às 20h, a exibição é de "Mergulho no Oceano Cósmico", uma exploração espacial imperdível e acessível em Libras.

Já nos dias 28 e 4 de janeiro, o projeto "Brincando e Pintando no Dragão" recebe as famílias na Praça Verde para uma série de atividades lúdicas.

Serviço
Quando: 27 e 28 de dezembro (Planetário) / 28 de dezembro e 4 de janeiro (Brincando e Pintando no Dragão)
Horário: Sessões às 17h, 18h, 19h e 20h (Planetário) / 16h às 19h (Brincando e Pintando no Dragão)
Onde: Planetário Rubens de Azevedo / Praça Verde (Dragão do Mar)
 

Museu Ferroviário está localizado no Centro e tem acesso gratuito.
