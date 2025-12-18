Confira roteiro de festas para curtir após a ceia de Natal em Fortaleza

Na cena noturna da capital cearense, tornou-se costume realizar festas "pós-ceia" na noite do dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Entre eventos de música eletrônica, voltados para o pop e que mixam estilos musicais, há opções para todos os gostos em diversos pontos da Cidade.

Para te ajudar a escolher a programação, o Verso elencou alguns dos destaques da noite. Confira a seguir:

Festa das Luzes

Legenda: The Lights, no Benfica, terá festa com vários DJs. Foto: Reprodução/Instagram @thelightsbar.

A primeira edição da festa de Natal do The Lights terá atrações para contemplar diversos públicos, do pop ao techno, da disco music ao rock doido. Comandam o line-up o Trio Fever e os DJs Cleytinho, Thalia, Ryanbnog e Wes.

Serviço

Quando: Quarta-feira, 24 de dezembro, a partir das 23h

Onde: The Lights (Av. da Universidade, 2322 - Benfica)

Ingressos: A partir de R$ 15



Mambembe de Natal

Legenda: Line-up conta com artistas da cena cearense. Foto: Maria Haydêe/Mambembe/Divulgação.

Já tradicional no calendário natalino, a festa de Natal do Mambembe ocorre novamente no Pirata Bar e reúne um line-up de peso, com dez atrações. Se apresentam os DJs Estácio Facó, Silas, Marjii, Isa Capelo, Gabriel Baquit, Ney Filho e Viúva Negra, além de Mulher Barbada, Deydianne Piaf e Vanessa A Cantora.

Serviço

Quando: Quarta-feira, 24 de dezembro, a partir das 23h59

Onde: Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Ingressos: A partir de R$ 40

Natal da Budega

Legenda: Festa será realizada na Cidade dos Funcionários. Foto: Reprodução/Instagram @budegadoraul/@nhyago.

Na Budega do Raul, a festa começa às 23h e terá como atrações o DJ Veneno, a cantora Naiara Ferrer e o DJ Fenix. Os ingressos estão à venda por R$ 25.

Serviço

Horário: Quarta-feira, 24 de dezembro, a partir das 23h

Onde: Budega do Raul (R. Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)

Ingressos: R$ 25

Pacific Eletrohits Vol. II

Legenda: Festa celebra dance music dos anos 2000. Foto: Reprodução/Instagram @pacific.discs.

Segunda edição da festa organizada pela produtora Pacific Discs, a Pacific Eletrohits Vol. II terá no line-up os DJs Isa, Bené, Fefo, Tiiito, Eric Farias, JP Gonzales, Sávio Machado e Lua Magnética, tocando do miami bass ao house.

Serviço

Horário: Quarta-feira, 24 de dezembro, a partir das 23h

Onde: Fuzuê Club (Rua José Avelino, 349 - Praia de Iracema)

Ingressos: R$ 45 (individual) / R$ 80 (casadinho) |

WAV & Friends - Xmas Edition

Legenda: Evento será realizado no Radar, no Meireles. Foto: Reprodução/Instagram @radar.pub.

A oitava edição da festa será realizada no Radar Pub e reúne os DJs BOSS, Gleeid B2B Rattacazo, MONIC e Cellow B2B Gardini, que comandam a pista até às 8h.

Serviço

Horário: Quarta-feira, 24 de dezembro, a partir das 23h59

Onde: Radar Pub (Rua Carlos Vasconcelos, 834 - Meireles)

Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)