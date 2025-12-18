Confira roteiro de festas para curtir após a ceia de Natal em Fortaleza
Opções contam com apresentações de pop, música eletrônica e forró.
Na cena noturna da capital cearense, tornou-se costume realizar festas "pós-ceia" na noite do dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Entre eventos de música eletrônica, voltados para o pop e que mixam estilos musicais, há opções para todos os gostos em diversos pontos da Cidade.
Para te ajudar a escolher a programação, o Verso elencou alguns dos destaques da noite. Confira a seguir:
Veja também
Festa das Luzes
A primeira edição da festa de Natal do The Lights terá atrações para contemplar diversos públicos, do pop ao techno, da disco music ao rock doido. Comandam o line-up o Trio Fever e os DJs Cleytinho, Thalia, Ryanbnog e Wes.
Serviço
Quando: Quarta-feira, 24 de dezembro, a partir das 23h
Onde: The Lights (Av. da Universidade, 2322 - Benfica)
Ingressos: A partir de R$ 15
Mambembe de Natal
Já tradicional no calendário natalino, a festa de Natal do Mambembe ocorre novamente no Pirata Bar e reúne um line-up de peso, com dez atrações. Se apresentam os DJs Estácio Facó, Silas, Marjii, Isa Capelo, Gabriel Baquit, Ney Filho e Viúva Negra, além de Mulher Barbada, Deydianne Piaf e Vanessa A Cantora.
Serviço
Quando: Quarta-feira, 24 de dezembro, a partir das 23h59
Onde: Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)
Ingressos: A partir de R$ 40
Natal da Budega
Na Budega do Raul, a festa começa às 23h e terá como atrações o DJ Veneno, a cantora Naiara Ferrer e o DJ Fenix. Os ingressos estão à venda por R$ 25.
Serviço
Horário: Quarta-feira, 24 de dezembro, a partir das 23h
Onde: Budega do Raul (R. Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
Ingressos: R$ 25
Pacific Eletrohits Vol. II
Segunda edição da festa organizada pela produtora Pacific Discs, a Pacific Eletrohits Vol. II terá no line-up os DJs Isa, Bené, Fefo, Tiiito, Eric Farias, JP Gonzales, Sávio Machado e Lua Magnética, tocando do miami bass ao house.
Serviço
Horário: Quarta-feira, 24 de dezembro, a partir das 23h
Onde: Fuzuê Club (Rua José Avelino, 349 - Praia de Iracema)
Ingressos: R$ 45 (individual) / R$ 80 (casadinho) |
WAV & Friends - Xmas Edition
A oitava edição da festa será realizada no Radar Pub e reúne os DJs BOSS, Gleeid B2B Rattacazo, MONIC e Cellow B2B Gardini, que comandam a pista até às 8h.
Serviço
Horário: Quarta-feira, 24 de dezembro, a partir das 23h59
Onde: Radar Pub (Rua Carlos Vasconcelos, 834 - Meireles)
Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)