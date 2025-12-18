CAPTEI: Natal Alegria na Praça entra para o álbum das tradições
Cartas viram presentes e esperança ganha forma em tarde de devoção e solidariedade conduzida pelo SVM
Na quarta-feira, 17, a Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz vestiu-se de espírito natalino em versão clássica e solar.
O Sistema Verdes Mares (SVM), do Grupo Edson Queiroz, comandou a sétima edição do já tradicional “Natal Alegria na Praça”, encontro que entrou definitivamente no calendário sentimental da cidade.
Fé em primeiro plano, com a Missa de Preparação para o Natal de Jesus, conduzida pelo padre Neto, da Igreja São Vicente, sob apresentação de Aldeson Matos, e, logo depois, o clima de afeto que só dezembro sabe produzir.
Em cena, Papai Noel, Ruy do Ceará, superintendente do SVM, e Igor Queiroz Barroso, representante do Conselho de Acionistas do GEQ, e a entrega dos presentes da ação “Meu Pedido de Natal”, iniciativa que transforma cartas em gestos concretos de solidariedade.
Crianças de 4 a 13 anos receberam seus sonhos das mãos do bom velhinho, num ritual de esperança compartilhada. Uma tarde de devoção, união e elegância social — como manda a tradição.
Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!