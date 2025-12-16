Além de 'Agente Secreto', Brasil emplaca documentários e curta na shortlist do Oscar 2026
Lista ainda tem o diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso, que concorre por uma produção não-brasileira.
O Brasil emplacou quatro produções na shortlist de possíveis indicados ao Oscar 2026. Além de "O Agente Secreto", há indicados brasileiros na categoria Melhor Curta-metragem e Melhor Documentário.
Em documentário está pré-listado "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, que investiga como a fé evangélica impacta no contexto político-social nos últimos dez anos, e como líderes evangélicos marcaram decisões políticas no Brasil. O longa parte do ponto de vista da cineasta e tem o depoimento de figuras como o pastor Silas Malafaia.
Também em documentário, "Yanuni", uma coprodução brasileira feita em parceria por Juma Xipaia e Leonardo DiCaprio, aparece na shorlist. Ela acompanha a trajetória da própria Juma Xipaia, líder indígena e ativista ambiental, que ao lado do marido Hugo Loss luta contra o avanço da mineração e do garimpo em territórios indígenas.
Já o curta-metragem "Amarela", de André Hayto Saito, segue a adolescente nipo-brasileira Erika Oguihara, que rejeita as tradições de sua família japonesa, mas sofre uma violência durante a comemoração da final da Copa do Mundo de 1998 que muda sua trajetória.
A pré-lista ainda conta com o diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso listado em Melhor Fotografia pelo filme "Sonhos de Trem" (produção não-brasileira).
Veja as categorias onde há brasileiros
*Brasil em negrito
Melhor filme internacional
- "Belén: Uma história de injustiça" (Argentina)
- "O Agente Secreto" (Brasil)*
- "Foi apenas um acidente" (França)
- "O som da queda" (Alemanha)
- "Homebound" (Índia)
- "O bolo do presidente" (Iraque)
- "Kokuho" (Japão)
- "Tudo que resta de você" (Jordânia)
- "Valor sentimental" (Noruega)
- "Palestina 36" (Palestina)
- "A única saída" (Coreia do Sul)
- "Sirât" (Espanha)
- "Late Shift" (Suíça)
- "A garota canhota" (Taiwan)
- "A Voz de Hind Rajab" (Tunísia)
Melhor direção de elenco
- "Frankenstein"
- "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
- "Marty Supreme"
- "Uma batalha após a outra"
- "O Agente Secreto"*
- "Valor sentimental"
- "Pecadores"
- "Sirât"
- "A hora do mal"
- "Wicked: Parte 2"
Melhor curta-metragem
- "Ado"
- "Amarela"*
- "Beyond Silence"
- "The Boy with White Skin"
- "Butcher’s Stain"
- "Butterfly on a Wheel"
- "Dad’s Not Home"
- "Extremist"
- "A Friend of Dorothy"
- "Jane Austen's Period Drama"
- "Pantyhose"
- "The Pearl Comb"
- "Rock, Paper, Scissors"
- "The Singers"
- "Two People Exchanging Saliva"
Melhor documentário
- "The Alabama Solution"
- "Apocalipse nos trópicos"*
- "Coexistence, My Ass!"
- "Come See Me in the Good Light"
- "Cover-Up"
- "Cutting through Rocks"
- "Folktales"
- "Holding Liat"
- "Mr. Nobody against Putin"
- "Mistress Dispeller"
- "My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow"
- "The Perfect Neighbor"
- "Seeds"
- "2000 Meters to Andriivka"
- "Yanuni"*