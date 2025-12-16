Além de 'Agente Secreto', Brasil emplaca documentários e curta na shortlist do Oscar 2026

O Brasil emplacou quatro produções na shortlist de possíveis indicados ao Oscar 2026. Além de "O Agente Secreto", há indicados brasileiros na categoria Melhor Curta-metragem e Melhor Documentário.

Em documentário está pré-listado "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, que investiga como a fé evangélica impacta no contexto político-social nos últimos dez anos, e como líderes evangélicos marcaram decisões políticas no Brasil. O longa parte do ponto de vista da cineasta e tem o depoimento de figuras como o pastor Silas Malafaia.

Também em documentário, "Yanuni", uma coprodução brasileira feita em parceria por Juma Xipaia e Leonardo DiCaprio, aparece na shorlist. Ela acompanha a trajetória da própria Juma Xipaia, líder indígena e ativista ambiental, que ao lado do marido Hugo Loss luta contra o avanço da mineração e do garimpo em territórios indígenas.

Já o curta-metragem "Amarela", de André Hayto Saito, segue a adolescente nipo-brasileira Erika Oguihara, que rejeita as tradições de sua família japonesa, mas sofre uma violência durante a comemoração da final da Copa do Mundo de 1998 que muda sua trajetória.

A pré-lista ainda conta com o diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso listado em Melhor Fotografia pelo filme "Sonhos de Trem" (produção não-brasileira).

Veja as categorias onde há brasileiros

*Brasil em negrito

Melhor filme internacional

"Belén: Uma história de injustiça" (Argentina)

"O Agente Secreto" (Brasil)*

"Foi apenas um acidente" (França)

"O som da queda" (Alemanha)

"Homebound" (Índia)

"O bolo do presidente" (Iraque)

"Kokuho" (Japão)

"Tudo que resta de você" (Jordânia)

"Valor sentimental" (Noruega)

"Palestina 36" (Palestina)

"A única saída" (Coreia do Sul)

"Sirât" (Espanha)

"Late Shift" (Suíça)

"A garota canhota" (Taiwan)

"A Voz de Hind Rajab" (Tunísia)

Melhor direção de elenco

"Frankenstein"

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"

"Marty Supreme"

"Uma batalha após a outra"

"O Agente Secreto"*

"Valor sentimental"

"Pecadores"

"Sirât"

"A hora do mal"

"Wicked: Parte 2"

Melhor curta-metragem

"Ado"

"Amarela"*

"Beyond Silence"

"The Boy with White Skin"

"Butcher’s Stain"

"Butterfly on a Wheel"

"Dad’s Not Home"

"Extremist"

"A Friend of Dorothy"

"Jane Austen's Period Drama"

"Pantyhose"

"The Pearl Comb"

"Rock, Paper, Scissors"

"The Singers"

"Two People Exchanging Saliva"

Melhor documentário