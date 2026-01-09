Festival Jazz & Blues terá shows de Rosa Passos, Beto Guedes e mais; veja programação
Evento ocorre durante o Carnaval, de 14 a 17 de fevereiro.
Mais uma edição do tradicional Festival Jazz & Blues será realizada em Guaramiranga, no Maciço de Baturité, no mês de fevereiro. Neste ano, o evento ocupa quatro polos e chega a sua 27ª edição, com atrações de destaque da música cearense, nacional e internacional.
Entre os destaques da programação estão a cantora, compositora e violonista Rosa Passos, que apresenta o show "Suíte Brasileira"; o músico mineiro Beto Guedes, que traz sucessos de sua extensa carreira como cantor e multi-intrumentista; o cantor, compositor e instrumentista senegalês Momi Maiga; a apresentação da Orquestra Cabulosa com o clarinetista mineiro Caetano Brasil e muito mais.
Veja também
Uma das novidades desta edição é que, em 2026, o evento expande as atividades e retorna a dois palcos importantes: o Teatro Municipal, que receberá shows noturnos, e a escadaria da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, espaço icônico que volta a receber espetáculos nos fins de tarde.
Confira a programação completa*:
14/02 (sábado)
Escadaria da Igreja Matriz
Horário: 16h
Atrações: Show "De La Pra Cá", com Murmurando e Adelson Viana / Show "Em Cenas", com Nicolas Krassik
Teatro Municipal de Guaramiranga
Horário: 21h
Atrações: Analu / Show "Suíte Brasileira", com Rosa Passos
15/02 (domingo)
Escadaria da Igreja Matriz
Horário: 16h
Atrações: Show "Bossa, Reggae & Blues", com Fauzi Beydoun / Show "Tributo aos Kings", com Claudio Oliveira, Felipe Cazaux e Roberto Lessa
Teatro Municipal de Guaramiranga
Horário: 21h
Atrações: Show "A Voz do Som", com Thiago Almeida Quinteto / Orquestra Cabulosa convida Caetano Brasil
16/02 (segunda-feira)
Escadaria da Igreja Matriz
Horário: 16h
Atrações: Show "Mosaico Musical", com Jazzera / Show "40 Anos de Música", com Moacir Bedê e convidados / Beto Guedes
Teatro Municipal de Guaramiranga
Horário: 21h
Atrações: Show "Chão", com Adriano Azevedo e Miquéias dos Santos / Momi Maiga Quartet
17/02 (terça-feira)
Igreja da Gruta
Horário: 9h
Atração: Show "CRATERDAM - 70 anos de Cleivan Paiva", com Cleivan Paiva e Cláudio Mappa
Praça do Teatro Municipal de Guaramiranga
Horário: 10h
Atração: Show "La Charanguita", com Dona Zefinha
Igreja da Matriz
Horário: 11h
Atração: Show "Nosso Encontro", com Tâmara Lacerda e Ranier Oliveira
*Programação sujeita a alterações.
Serviço
27º Festival Jazz & Blues
Quando: De 14 a 17 de fevereiro
Onde: Teatro Municipal de Guaramiranga (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n - Centro) / Igreja Matriz de Nossa Sra. da Conceição (Praça Frei Honório, s/n - Centro) / Basílico Restaurante (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, Praça do Teatro Municipal de Guaramiranga - Centro) / Capela de N. Sra. de Lourdes (Igreja da Gruta - Pousada dos Capuchinhos - Ladeira da Gruta, s/n - Centro)
Acesso gratuito
Mais informações: @festivaljazzeblues e jazzeblues.com.br