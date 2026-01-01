Confira agenda de shows confirmados em Fortaleza em 2026

Em 2026, o mercado de shows promete seguir aquecido em Fortaleza, com atrações para todos os gostos e bolsos durante todo o ano. Entre os destaques do ano que se inicia estão o show do Guns N' Roses, que deve reunir 50 mil pessoas na Arena Castelão em abril, e apresentações de artistas consagrados da música brasileira, como Marisa Monte, Alceu Valença e Djavan, que também passam pela capital cearense ainda no primeiro semestre de 2026.

Além disso, festivais, uma série de shows de artistas cearenses que contemplam diversos estilos e eventos animados durante o pré-Carnaval também são opções de entretenimento para quem quer começar a planejar a agenda do ano.

Para te ajudar a montar esse roteiro, o Verso elencou alguns dos principais shows e festivais que devem ocorrer na Capital nos próximos meses. Confira a seguir:

Emoções de Verão (2 a 14/01)

Legenda: Sorriso Maroto se apresenta no primeiro fim de semana do 'Emoções de Verão' Foto: Washington Possato/Divulgação.

Em mais uma edição, o Emoções de Verão reúne atrações de diversos estilos musicais que vão animar os fins de semana de janeiro. Nesta sexta-feira (2), primeiro dia de evento, se apresentam Neiff, WIU, Thiago Freitas e MC Bruninho. No domingo (4), sobem ao palco Sorriso Maroto, Elas no Pagode, Diego Facó, Nirah e Além da Razão.

No dia 16, se apresentam Teto, Delacruz, Davizão e Lukinha. Já no dia 17, o line-up é 100% feminino, com shows de Claudia Leitte, Viviane Batidão, Bárbara Labres e Karenzinha. E para encerrar, no dia 24, a festa é por conta de Léo Santana, Japinha, Ferrugem e Wawa.

Serviço

Quando: 2, 4, 16, 17 e 24 de janeiro

Onde: Bosque do Marina Park (Rua Adolfo Caminha, 300 - Centro)

Ingressos: A partir de R$ 100 | Vendas no ST Ingressos

Mais informações: @emocoesdeverao

Bloquinho de Verão (10/01)

Legenda: Pedro Sampaio é uma das atrações do primeiro Bloquinho de Verão 2026. Foto: Divulgação.

A primeira edição do Bloquinho de Verão chega ao Colosso no dia 10 de janeiro, com shows de Pedro Sampaio, Nattan, Léo Foguete e Timbalada. Além das apresentações, quem quiser chegar cedo ainda pode aproveitar duas horas de open bar de cerveja e caipirinha, das 15h às 17h.

Serviço

Quando: Sábado, 10 de janeiro

Horário: 15h

Onde: Colosso Lake Lounge (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Ingressos: R$ 500 (inteira) e R$ 250 (meia) | Vendas no Efolia

Mais informações: @bloquinhodeveraoce

Ensaios da Anitta (11/01)

Legenda: Anitta volta à capital cearense no dia 11 de janeiro. Foto: Iude Richele/Divulgação.

O projeto de pré-Carnaval da cantora Anitta chega à capital cearense no próximo dia 11, com novo repertório. Nesta edição, a artista escolheu como tema “Cosmos”, com inspiração no universo místico e no zodíaco.

Serviço

Quando: Domingo, 11 de janeiro

Horário: 15h

Onde: Marina Park (Av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Ingressos: A partir de R$ 260 | Vendas no Ingresse

Mais informações: @ensaiosdaanitta

Festival Rock Cordel (14 a 17/01 e 21 a 24/01)

Legenda: Plastique Noir é uma das bandas cearenses que se apresentará no Rock Cordel. Foto: Kid Jr.

Evento que visa contribuir com a formação de público, a profissionalização e a difusão do rock nordestino, o Festival Rock Cordel chega a 19ª com mais de apresentações de mais de 70 bandas de diversas vertentes do gênero musical em duas semanas de shows.

Confira o line-up completo abaixo:

7Nós, A Volante, Agressivium, Anderson Camello, Ariel Void, Ark of Sin, As Caramelas, Backdrop Falls, Bull Control, Caipirizando Rock, Canil, Cláudio Oliveira, Coda, Colossais, Comodoro e Os Tubarões, Conduta Positiva, Conte!, Corja!, Crashkill, Crazy Train, David Ávila Trio, Dead Leaves, Eron Noise, Facada, Fernando Catatau Trio, Fireline, Five No More (tributo ao Faith no More), Flowers To The Ground, Fourkaos, Fuck the System (tributo ao System Of a Dawn), Georgez, Godhound, Infinita Madrugada, Jamie e o Rayo de Sol, Jogo Doido, Joh Hendrix, Jovens Idosos, Killin'Ground, Lixorganico, Márcio Muamba, Melissa Campos, Mess The Cage, Mimão com Leo, Musavenal, Neurônica, Neverheals, Nóis'Y Vendel, O Quarto de Sid, Oráculo, Os Esferas de Prata, Os Intrusivos, Outsider, Papangu, Pira Coletiva, Plastique Noir, Power-Up (tributo ao AC/DC), Pulso de Marte, Rebel Lion, Ref & Os Despacitos, Reite, Renegados Além dos Rótulos, Réu Podre, Siavesh, SK85 (tributo ao Charlie Brown Jr.), Storm Projekt, Stormside, Talita Luz, The Boys (tributo aos Beatles), The Good Garden, The Troopers (tributo ao Iron Maiden), thiago, Tuinals, Uil La Cena, Yane Caracas e Banda.

Serviço

Quando: 14 a 17 e 21 a 24 de janeiro

Horário: 12h30 às 22h30

Onde: Banco do Nordeste Cultural Fortaleza - CCBNB (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Ingressos: Acesso gratuito mediante retirada prévia do ingresso no Outgo

Mais informações: @ccbnb_fortaleza

Glue Trip (15/01)

Legenda: Banda paraibana volta a Fortaleza para show comemorativo. Foto: Reprodução/Bandcamp.

A banda paraibana Glue Trip apresenta um show especial em comemoração aos dez anos do primeiro disco do projeto, autointitulado, que teve destaque nacional ao unir dream pop, rock psicodélico e bossa nova. A apresentação terá participação do músico Felipe Gouveia, que integrou a formação original da banda.

Serviço

Quando: Quinta-feira, 15 de janeiro

Horário: 20h

Onde: Cenário Casa de Música (Rua Prof. Dias da Rocha, 579, loja 1 - Meireles)

Ingressos: A partir de R$ 75 | Vendas no Sympla

Mais informações: @gluetrip

Cor dos Olhos (16/01)

Legenda: Trio fará dois shows em alusão ao lançamento do vinil 'Cor dos Olhos'. Foto: For All Studio/Divulgação..

Banda formada por ex-integrantes do Selvagens à Procura de Lei, a Cor dos Olhos faz o primeiro show de 2026 em celebração ao lançamento do vinil do primeiro álbum do trio. Para dar conta da demanda, serão duas apresentações: a primeira, às 19h30, já com poucos ingressos à venda; e a segunda, às 21h. Os shows serão realizados na Hifive Discos.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 16 de janeiro

Horário: 19h30 (primeira sessão) e 21h (segunda sessão)

Onde: Hifive Discos e Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles)

Ingressos: A partir de R$ 35 | Vendas no Sympla: primeira sessão e segunda sessão

Mais informações: @cordosolhos

Festival Barulhinho Delas (16 a 18/01)

Legenda: As cantoras Mumutante, Catto e Jadsa são destaques do festival. Foto: Thiago Matine / Juliana Robin / Liz Dórea / Divulgação.

Em mais uma edição, o festival Barulhinho Delas reúne artistas de destaque em diversos segmentos da música cearense e brasileira, com shows gratuitos e acessibilidade em Libras. Na sexta-feira (16), se apresentam Mumutante, DJ Carol C, Vera Fischer Era Clubber e DJ Lola Garcia.

No sábado (17), sobem ao palco da Estação das Artes as artistas Roberta Kaya, Clarisse Aires, DJ Negona, Djuena Tikuna, Jadsa e Catto.

Já no domingo (18), os shows são dos grupos Improvisa Sabiá, A Corda Menina, Não Insistas, Rapariga! e Ámabile Quarteto. Além das apresentações musicais, o festival ainda inclui feira criativa, performances, apresentação de dança e mais.

Serviço

Quando: De sexta-feira, 16, a domingo, 18 de janeiro

Horário: 18h30 às 22h (sexta-feira), 18h às 22h (sábado) e 10h às 14h (domingo)

Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito | Classificação indicativa: 18 anos

Programação completa e mais informações: @barulhinhodelas e @estacaodasartes.ce

Chico Chico (18/01)

Legenda: Filho de Cássia Eller, artista lançou o terceiro disco da carreira em outubro. Foto: Divulgação.

O cantor e compositor Chico Chico apresenta seu novo show, “Let It Burn/Deixa Arder”, com repertório do disco homônimo, lançado em outubro deste ano. O espetáculo demonstra a versatilidade do artista, que mistura rock, música eletrônica e ritmos da cultura popular brasileira e traz, ainda, versões de clássicos da música internacional, como “Girl From The North Country”, de Bob Dylan.

Serviço

Quando: Domingo, 18 de janeiro

Horário: 20h

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: A partir de R$ 125 | Vendas no Uhuu

Mais informações: @teatroriomarfortaleza

Cidade Negra (23/01)

Legenda: No grupo desde a formação, Toni Garrido e Bino Farias lideram o Cidade Negra. Foto: Divulgação.

Referência do reggae brasileiro, o Cidade Negra traz a Fortaleza, pela primeira vez, o show da turnê “De Agora em Diante”, que celebra as quase quatro décadas do grupo e marca início de uma nova fase da parceria entre os músicos Toni Garrido e Bino Farias. No repertório, alguns dos maiores hits da banda se unem a músicas inéditas.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 23 de janeiro

Horário: 21h (abertura dos portões) e 0h (início do show)

Onde: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Ingressos: A partir de R$ 120 | Vendas na Eventim

Mais informações: @cidadenegra

Céu (24/01)

Legenda: Cantora apresenta repertório do álbum de estreia, 'Céu', lançado em 2005. Foto: Fábio Audi/Divulgação.

Um dos principais nomes da música brasileira contemporânea, a cantora Céu retorna ao palco da Estação das Artes para um show especial em comemoração aos 20 anos de seu álbum de estreia, autointitulado, com repertório que une MPB, soul e trip hop.

Serviço

Quando: Sábado, 24 de janeiro

Horário: 20h30

Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito | Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Larissa Luz canta Gilberto Gil (25/01)

Legenda: Cantora baiana também é atriz e apresentadora. Foto: Jordan Vilas/Divulgação.

A cantora baiana Larissa Luz apresenta o show especial "Rock in Gil com Larissa Luz", em que celebra as canções que exploram a verve roqueira de Gilberto Gil, como "Rock do Segurança", "Back in Bahia" e "Punk da Periferia".

Serviço

Quando: Domingo, 25 de janeiro

Horário: 18h

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) | Vendas na bilheteria do cineteatro e no Sympla

Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Christian Chávez (27/01)

Legenda: Artista trará show da "Christian Chávez Para Siempre Tour". Foto: Divulgação.

Cantor e ator que se tornou ícone da música latina após a atuação na novela Rebelde e no grupo RBD, o mexicano Christian Chávez inicia a nova turnê pelo Brasil com um show na capital cearense, no Teatro RioMar Fortaleza. O espetáculo reúne faixas da carreira solo de Christian e sucessos da época do RBD.

Serviço

Quando: Terça-feira, 27 de janeiro

Horário: 21h

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: A partir de R$ 150 | Vendas na bilheteria do teatro e no Uhuu

Mais informações: @teatroriomarfortaleza

Cleiton Rasta (30/01)

Legenda: DJ alagoano é destaque de baile na Praia de Iracema. Foto: Divulgação.

Lenda do reggae brasileiro, o DJ Cleiton Rasta comanda um baile animado na Kingston 085, com participação do projeto Freedom Sounds, Ras Terra e Soul Sisters.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 30 de janeiro

Horário: 20h

Onde: Kingston 085 (Rua José Avelino, 508 - Praia de Iracema)

Ingressos: R$ 40 | Vendas no Sympla

Mais informações: @kingston085

Yayá Vilas Boas (30/01)

Legenda: Artista fará show no Theatro Via Sul. Foto: Ricardo Damito Estúdio/Divulgação.

A cantora e multi-instrumentista cearense Yayá Vilas Boas apresenta o show "Crua", que reúne composições autorais que trazem temas como amor, solidão e superação e transitam entre a MPB, o R&B e o pop.

Serviço

Quando: Sábado, 30 de janeiro

Horário: 20h

Onde: Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Ingressos: A partir de R$ 21,18 | Vendas na bilheteria do teatro e no Uhuu

Mais informações: @yayavilasboas e @theatroviasulfortaleza

Moreno Veloso e Igor de Carvalho (1/02)

Legenda: Moreno Veloso e Igor de Carvalho se encontram em show no Cineteatro São Luiz. Foto: Caroline Bittencourt/Divulgação / Divulgação.

O recifense Igor de Carvalho e o baiano Moreno Veloso se encontram em um concerto especial que celebra e une as duas trajetórias artísticas, com sucessos dos dois músicos em versões revisitadas.

Serviço

Quando: Domingo, 1° de fevereiro

Horário: 18h

Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) | Vendas na bilheteria do cineteatro e no Sympla

Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Futuro e Memória - Música do Ceará (22/02)

Legenda: Artistas cearenses celebram produção autoral do Estado em show especial. Foto: Fabiano Jr/Divulgação.

Em edição especial com acesso gratuito e ao ar livre, o show "Futuro e Memória - Música do Ceará" une, no repertório, clássicos da música cearense e novas composições de artistas da terra. A apresentação conta com grandes nomes da música do Estado, como Rodger Rogério, Téti, Davi Duarte, Calé Alencar, Edmar Gonçalves, Gilmar Nunes, Dalwton Moura e Rogério Franco.

O show faz parte da programação do projeto Tá Meio Musical Esse Ambiente, que ocupa parques de Fortaleza com programação artística e atividades de educação ambiental.

Serviço

Quando: Domingo, 22 de fevereiro

Horário: A confirmar

Onde: Parque Rio Branco (Joaquim Távora)

Acesso gratuito

Mais informações: @tameiomusicalesseambiente

Macy Gray (27/02)

Legenda: Artista estadunidense faz show no Ideal Clube em fevereiro. Foto: Divulgação.

A cantora Macy Gray passa por Fortaleza durante a turnê que celebra o álbum On How Life Is, lançado em 1999, disco de estreia da artista. O repertório une R&B, soul e jazz e inclui hits como a música "I Try".

Serviço

Quando: Sexta-feira, 27 de fevereiro

Horário: 20h (abertura da casa) e 21h30 (início do show)

Onde: Ideal Clube (Av. Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles)

Ingressos: A partir de R$ 225 | Vendas na Ticketmaster

Mais informações: @macygray e @idealclube

Camaleoa (28/02)

Legenda: Artista faz show que enaltece a história do pop e a criação cearense no gênero. Foto: Divulgação.

A cantora cearense Camaleoa apresenta o show "No Ceará Tem Pop", em que apresenta composições autorais e canções de grandes divas pop dos anos 90 e 2000, como Beyoncé, Britney Spears, Kelly Key e Rouge.

Serviço

Quando: Sábado, 28 de fevereiro

Horário: 20h

Onde: Theatro Via Sul (Via Sul Shopping - Av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Ingressos: A partir de R$ 21,18 | Vendas na bilheteria do teatro e no Uhuu

Mais informações: @camaleoaoficial e @theatroviasulfortaleza

Marisa Monte (07/03)

Legenda: Turnê começou em outubro de 2025 e chega ao Nordeste em março. Foto: Leo Aversa/Divulgação.

A capital cearense recebe, no início de março, o show “Phonica — Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo”, da nova turnê de Marisa Monte, que já emocionou mais de 120 mil pessoas em cidades do Sul e Sudeste do País.

A apresentação em Fortaleza será a primeira da turnê no Nordeste e contará com a participação de 55 músicos, sob a regência do maestro André Bachur, conhecido pela atuação em grandes orquestras brasileiras.

Serviço

Quando: Sábado, 7 de março

Horário: 16h30 (abertura dos portões) / 19h30 (início do show)

Onde: Marina Park (Av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Ingressos: A partir de R$ 112,50 | Ingressos no Tickets for Fun

Mais informações: @marisamonte

Paulo Ricardo (14/03)

Legenda: Paulo Ricardo faz show comemorativo em Fortaleza. Foto: Reprodução/Bella Pinheiro.

O cantor e compositor Paulo Ricardo, que fez sucesso à frente do RPM nos anos 80, apresenta o novo show da turnê "Paulo Ricardo XL", que celebra as quatro décadas de carreira. O repertório inclui hits que vão do rock à música romântica, com sucessos autorais e reinterpretações.

Serviço

Quando: Sábado, 14 de março

Horário: 20h (abertura da casa) e 21h (início do show)

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: A partir de R$ 120 | Vendas na bilheteria do teatro e no Uhuu

Mais informações: @teatroriomarfortaleza

Nando Cordel (20/03)

Legenda: Artista faz show intimista na Capital. Foto: Divulgação.

O cantor pernambucano Nando Cordel apresenta o show da turnê "De Volta Pro Aconchego", um espetáculo intimista que marca a volta do artista aos teatros e reúne alguns de seus maiores sucessos.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 20 de março

Horário: 20h (abertura da casa) e 21h (início do show)

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: A partir de R$ 70 | Vendas na bilheteria do teatro e no Uhuu

Mais informações: @teatroriomarfortaleza

Bossa Nova Sempre (28/03)

Legenda: Roberto Menescal conduz show com grandes nomes da MPB. Foto: Divulgação.

O espetáculo "Bossa Sempre Nova com Roberto Menescal & Convidados" recebe, além do músico anfitrião, a cantora Patty Ascher e Danilo Caymmi. Juntos, o trio fará um passeio pelo gênero musical brasileiro, com interpretações de sucessos que marcaram história no País, como "Chega de Saudade", "Água de Beber", "Desafinado" e muitos outros.

Serviço

Quando: Sábado, 28 de março

Horário: 19h (abertura da casa) e 20h (início do show)

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: A partir de R$ 90 | Vendas na bilheteria do teatro e no Uhuu

Mais informações: @teatroriomarfortaleza

Guns N’ Roses (18/04)

Legenda: Após mais de uma década, banda volta à capital cearense em 2026. Foto: Divulgação/Guns N' Roses.

Uma das grandes surpresas de 2025, o anúncio do show do Guns N' Roses em Fortaleza animou os fãs e aqueceu o mercado de shows internacionais no Ceará. A apresentação única ocorre no dia 18 de abril, no Castelão, 12 anos após a primeira vinda da banda de hard rock norte-americano para Fortaleza.

Serviço

Quando: Sábado, 18 de abril

Horário: 20h

Onde: Arena Castelão (Av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)

Ingressos esgotados

Mais informações: @multientretenimento e @arteproducoes

Garota Vip (25/04)

Legenda: Festa comandada por Wesley Safadão será realizada em abril. Foto: Divulgação.

Mais uma edição do Garota Vip Festival chega ao Castelão com diversas atrações para quem ama forró. Neste ano, se apresentam na festa, com shows até o amanhecer, os artistas Wesley Safadão, Natanzinho Lima, Silvânia & Berg e Rey Vaqueiro.

Serviço

Quando: Sábado, 25 de abril

Horário: A partir de 21h

Onde: Arena Castelão (Av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)

Ingressos: A partir de R$ 85 | Vendas no restaurante Rancho do Poço (Maraponga e Parquelândia) e na Virtualticket

Mais informações: @garotavip

Plantão Festival (25/04)

Legenda: Ajuliacosta e BK' são dois dos nomes confirmados no Plantão 2026. Foto: Reprodução/@vxldinei / Divulgação.

A edição especial do Plantão Festival, que celebra os 10 anos da gravadora 30PRAUM, também será realizada no dia 25 de abril e deve ter um line-up de peso, com destaques do trap e do rap nacional. Até agora, foram anunciados Ajuliacosta, Alee, BK', Matuê, Recayad Mob e Ryu The Runner.

Serviço

Quando: Sábado, 25 de abril

Horário: A partir de 15h

Onde: Marina Park (Av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Ingressos: A partir de R$ 135 | Vendas no ST Ingressos

Mais informações: @plantaofestival

Diogo Nogueira (9/05)

Legenda: Artista apresenta show que reverencia o samba raiz. Foto: Priscila Prade/Divulgação.

O carioca Diogo Nogueira traz para Fortaleza o show da turnê comemorativa “Infinito Samba”, que celebra as duas décadas de carreira como um dos grandes representantes do samba contemporâneo.

Serviço

Quando: Sábado, 9 de maio

Horário: 17h (abertura dos portões) / 21h (show)

Onde: Praça Verde do Dragão do Mar

Ingressos: A partir de R$ 100 | Vendas na plataforma Ingresse

Mais informações: @diogonogueira_oficial

António Zambujo (13/05)

Legenda: Cantor de fado é um dos grandes nomes da música portuguesa. Foto: Divulgação.

O português António Zambujo traz para Fortaleza a turnê do novo álbum, "Oração ao Tempo". O disco será lançado no primeiro semestre de 2026 e conta com uma regravação da música de mesmo nome de Caetano Veloso, que faz uma participação especial no álbum.

Serviço

Quando: Quarta-feira, 13 de maio

Horário: 21h

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: Vendas na bilheteria do teatro e no Uhuu

Mais informações: @teatroriomarfortaleza

Alceu Valença (23/05)

Legenda: Artista pernambucano faz show em Fortaleza em maio. Foto: Divulgação.

No ano em que completa 80 anos, Alceu celebra sua trajetória musical com a turnê "80 Girassóis", que chega a Fortaleza em apresentação única no dia 23 de maio. O repertório deve trazer alguns dos maiores sucessos da carreira do artista, como "Anunciação", "Flor de Tangerina" e "La Belle de Jour".

Serviço

Quando: Sábado, 23 de maio

Horário: 18h

Onde: Centro de Formação Olímpica - CFO (Av. Alberto Craveiro, s/n - Castelão)

Ingressos: A partir de R$ 108 | Vendas na Bilheteria Digital

Mais informações: @alceuvalenca

Djavan (30/05)

Legenda: Artista traz turnê inédita a Fortaleza em maio. Foto: Priscila Prade/Divulgação.

De volta aos palcos, Djavan celebra os 50 anos de carreira com a turnê "Djavanear 50 anos - Só sucessos", que passa por Fortaleza no dia 30 de maio. A expectativa é que o novo show passeie por diversas fases da carreira do artista, dos anos 70 até os dias atuais, com grandes hits como "Oceano", "Eu te devoro" e "Flor de Lis" no repertório.

Serviço

Quando: Sábado, 30 de maio

Horário: 18h (abertura dos portões) e 21h (início do show)

Onde: Centro de Formação Olímpica - CFO (Av. Alberto Craveiro, s/n - Castelão)

Ingressos: A partir de R$ 260 | Vendas na Ticketmaster

Mais informações: @djavanoficial

Mateus Aleluia (25 e 26/07)

Legenda: Artista fará apresentações intimistas na Caixa Cultural. Foto: Divulgação.

Um dos grandes mestres da música brasileira, o baiano Mateus Aleluia faz duas apresentações na capital cearense em julho, na Caixa Cultural Fortaleza. Com mais de 50 anos de carreira, além da carreira solo, Aleluia fez parte do grupo Os Tincoãs, que fez sucesso nas décadas de 60 e 70 ao unir elementos da música popular brasileira e de expressões da cultura afro-brasileira, como rodas de capoeira e sambas de terreiro.

Serviço

Quando: Sábado, 25, e domingo, 26 de julho

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Informações: Detalhes sobre valor e venda de ingressos ainda não foram divulgados

Mais informações: @caixaculturalfortaleza

Double You (6 e 7/11)

Legenda: William Naraine, vocalista do Double You. Foto: Divulgação.

Sucesso do eurodance dos anos 90, o Double You faz retorna a Fortaleza para duas apresentações no Pub 5 Elementos. No repertório, hits como "Please Don't Go" e "Looking at my Girl".

Serviço

Quando: Sexta-feira, 6, e sábado, 7 de novembro

Horário: 20h

Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota - entrada pela Cervejaria Turatti)

Ingressos: A partir de R$ 260 | Vendas no Outgo

Mais informações: @5elementoscervejariaepub