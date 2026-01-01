Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira agenda de shows confirmados em Fortaleza em 2026

De turnê internacional a diversos nomes de destaque da música cearense e nacional, mercado de shows promete movimentar a capital cearense no novo ano.

Escrito por
Ana Beatriz Caldas beatriz.caldas@svm.com.br
Verso
Diogo Nogueira, Alceu Valença, Catto, Ajuliacosta, Anitta, Chico Chico, Céu, Plastique Noir, Larissa Luz, Macy Gray, Djavan, Glue Trip, Cleiton Rasta, Cidade Negra, BK', Macy Gray e Pedro Sampaio se apresentam na Capital.
Legenda: Diogo Nogueira, Alceu Valença, Catto, Ajuliacosta, Anitta, Chico Chico, Céu, Plastique Noir, Larissa Luz, Macy Gray, Djavan, Glue Trip, Cleiton Rasta, Cidade Negra, BK', Macy Gray e Pedro Sampaio se apresentam na Capital.
Foto: Divulgação / Arte: Louise Dutra.

Em 2026, o mercado de shows promete seguir aquecido em Fortaleza, com atrações para todos os gostos e bolsos durante todo o ano. Entre os destaques do ano que se inicia estão o show do Guns N' Roses, que deve reunir 50 mil pessoas na Arena Castelão em abril, e apresentações de artistas consagrados da música brasileira, como Marisa Monte, Alceu Valença e Djavan, que também passam pela capital cearense ainda no primeiro semestre de 2026.

Além disso, festivais, uma série de shows de artistas cearenses que contemplam diversos estilos e eventos animados durante o pré-Carnaval também são opções de entretenimento para quem quer começar a planejar a agenda do ano.

Para te ajudar a montar esse roteiro, o Verso elencou alguns dos principais shows e festivais que devem ocorrer na Capital nos próximos meses. Confira a seguir:

Veja também

teaser image
Verso

Marisa Monte traz turnê 'PHONICA' para Fortaleza em março de 2026

teaser image
Verso

Show do Guns N’ Roses reabre portas para turnês internacionais em Fortaleza?

Emoções de Verão (2 a 14/01)

Sorriso Maroto se apresenta no primeiro fim de semana do 'Emoções de Verão'
Legenda: Sorriso Maroto se apresenta no primeiro fim de semana do 'Emoções de Verão'
Foto: Washington Possato/Divulgação.

Em mais uma edição, o Emoções de Verão reúne atrações de diversos estilos musicais que vão animar os fins de semana de janeiro. Nesta sexta-feira (2), primeiro dia de evento, se apresentam Neiff, WIU, Thiago Freitas e MC Bruninho. No domingo (4), sobem ao palco Sorriso Maroto, Elas no Pagode, Diego Facó, Nirah e Além da Razão.

No dia 16, se apresentam Teto, Delacruz, Davizão e Lukinha. Já no dia 17, o line-up é 100% feminino, com shows de Claudia Leitte, Viviane Batidão, Bárbara Labres e Karenzinha. E para encerrar, no dia 24, a festa é por conta de Léo Santana, Japinha, Ferrugem e Wawa.

Serviço
Quando: 2, 4, 16, 17 e 24 de janeiro
Onde: Bosque do Marina Park (Rua Adolfo Caminha, 300 - Centro)
Ingressos: A partir de R$ 100 | Vendas no ST Ingressos
Mais informações: @emocoesdeverao

Bloquinho de Verão (10/01)

Pedro Sampaio é uma das atrações do primeiro Bloquinho de Verão 2026.
Legenda: Pedro Sampaio é uma das atrações do primeiro Bloquinho de Verão 2026.
Foto: Divulgação.

A primeira edição do Bloquinho de Verão chega ao Colosso no dia 10 de janeiro, com shows de Pedro Sampaio, Nattan, Léo Foguete e Timbalada. Além das apresentações, quem quiser chegar cedo ainda pode aproveitar duas horas de open bar de cerveja e caipirinha, das 15h às 17h.

Serviço
Quando: Sábado, 10 de janeiro
Horário: 15h
Onde: Colosso Lake Lounge (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)
Ingressos: R$ 500 (inteira) e R$ 250 (meia) | Vendas no Efolia
Mais informações: @bloquinhodeveraoce

Ensaios da Anitta (11/01)

Anitta volta à capital cearense no dia 11 de janeiro.
Legenda: Anitta volta à capital cearense no dia 11 de janeiro.
Foto: Iude Richele/Divulgação.

O projeto de pré-Carnaval da cantora Anitta chega à capital cearense no próximo dia 11, com novo repertório. Nesta edição, a artista escolheu como tema “Cosmos”, com inspiração no universo místico e no zodíaco. 

Serviço
Quando: Domingo, 11 de janeiro
Horário: 15h
Onde: Marina Park (Av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
Ingressos: A partir de R$ 260 | Vendas no Ingresse
Mais informações: @ensaiosdaanitta

Festival Rock Cordel (14 a 17/01 e 21 a 24/01)

Plastique Noir é uma das bandas cearenses que se apresentará no Rock Cordel.
Legenda: Plastique Noir é uma das bandas cearenses que se apresentará no Rock Cordel.
Foto: Kid Jr.

Evento que visa contribuir com a formação de público, a profissionalização e a difusão do rock nordestino, o Festival Rock Cordel chega a 19ª com mais de apresentações de mais de 70 bandas de diversas vertentes do gênero musical em duas semanas de shows.

Confira o line-up completo abaixo:

7Nós, A Volante, Agressivium, Anderson Camello, Ariel Void, Ark of Sin, As Caramelas, Backdrop Falls, Bull Control, Caipirizando Rock, Canil, Cláudio Oliveira, Coda, Colossais, Comodoro e Os Tubarões, Conduta Positiva, Conte!, Corja!, Crashkill, Crazy Train, David Ávila Trio, Dead Leaves, Eron Noise, Facada, Fernando Catatau Trio, Fireline, Five No More (tributo ao Faith no More), Flowers To The Ground, Fourkaos, Fuck the System (tributo ao System Of a Dawn), Georgez, Godhound, Infinita Madrugada, Jamie e o Rayo de Sol, Jogo Doido, Joh Hendrix, Jovens Idosos, Killin'Ground, Lixorganico, Márcio Muamba, Melissa Campos, Mess The Cage, Mimão com Leo, Musavenal, Neurônica, Neverheals, Nóis'Y Vendel, O Quarto de Sid, Oráculo, Os Esferas de Prata, Os Intrusivos, Outsider, Papangu, Pira Coletiva, Plastique Noir, Power-Up (tributo ao AC/DC), Pulso de Marte, Rebel Lion, Ref & Os Despacitos, Reite, Renegados Além dos Rótulos, Réu Podre, Siavesh, SK85 (tributo ao Charlie Brown Jr.), Storm Projekt, Stormside, Talita Luz, The Boys (tributo aos Beatles), The Good Garden, The Troopers (tributo ao Iron Maiden), thiago, Tuinals, Uil La Cena, Yane Caracas e Banda.

Serviço
Quando: 14 a 17 e 21 a 24 de janeiro
Horário: 12h30 às 22h30
Onde: Banco do Nordeste Cultural Fortaleza - CCBNB (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
Ingressos: Acesso gratuito mediante retirada prévia do ingresso no Outgo
Mais informações: @ccbnb_fortaleza

Glue Trip (15/01)

Banda paraibana volta a Fortaleza para show comemorativo.
Legenda: Banda paraibana volta a Fortaleza para show comemorativo.
Foto: Reprodução/Bandcamp.

A banda paraibana Glue Trip apresenta um show especial em comemoração aos dez anos do primeiro disco do projeto, autointitulado, que teve destaque nacional ao unir dream pop, rock psicodélico e bossa nova. A apresentação terá participação do músico Felipe Gouveia, que integrou a formação original da banda.

Serviço
Quando: Quinta-feira, 15 de janeiro
Horário: 20h
Onde: Cenário Casa de Música (Rua Prof. Dias da Rocha, 579, loja 1 - Meireles)
Ingressos: A partir de R$ 75 | Vendas no Sympla
Mais informações: @gluetrip

Cor dos Olhos (16/01)

Trio fará dois shows em alusão ao lançamento do vinil 'Cor dos Olhos'.
Legenda: Trio fará dois shows em alusão ao lançamento do vinil 'Cor dos Olhos'.
Foto: For All Studio/Divulgação..

Banda formada por ex-integrantes do Selvagens à Procura de Lei, a Cor dos Olhos faz o primeiro show de 2026 em celebração ao lançamento do vinil do primeiro álbum do trio. Para dar conta da demanda, serão duas apresentações: a primeira, às 19h30, já com poucos ingressos à venda; e a segunda, às 21h. Os shows serão realizados na Hifive Discos.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 16 de janeiro
Horário: 19h30 (primeira sessão) e 21h (segunda sessão)
Onde: Hifive Discos e Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles)
Ingressos: A partir de R$ 35 | Vendas no Sympla: primeira sessão e segunda sessão
Mais informações: @cordosolhos

Festival Barulhinho Delas (16 a 18/01)

As cantoras Mumutante, Catto e Jadsa são destaques do festival.
Legenda: As cantoras Mumutante, Catto e Jadsa são destaques do festival.
Foto: Thiago Matine / Juliana Robin / Liz Dórea / Divulgação.

Em mais uma edição, o festival Barulhinho Delas reúne artistas de destaque em diversos segmentos da música cearense e brasileira, com shows gratuitos e acessibilidade em Libras. Na sexta-feira (16), se apresentam Mumutante, DJ Carol C, Vera Fischer Era Clubber e DJ Lola Garcia.

No sábado (17), sobem ao palco da Estação das Artes as artistas Roberta Kaya, Clarisse Aires, DJ Negona, Djuena Tikuna, Jadsa e Catto.

Já no domingo (18), os shows são dos grupos Improvisa Sabiá, A Corda Menina, Não Insistas, Rapariga! e Ámabile Quarteto. Além das apresentações musicais, o festival ainda inclui feira criativa, performances, apresentação de dança e mais.

Serviço
Quando: De sexta-feira, 16, a domingo, 18 de janeiro
Horário: 18h30 às 22h (sexta-feira), 18h às 22h (sábado) e 10h às 14h (domingo)
Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Acesso gratuito | Classificação indicativa: 18 anos
Programação completa e mais informações: @barulhinhodelas@estacaodasartes.ce

Chico Chico (18/01)

Filho de Cássia Eller, artista lançou o terceiro disco da carreira em outubro.
Legenda: Filho de Cássia Eller, artista lançou o terceiro disco da carreira em outubro.
Foto: Divulgação.

O cantor e compositor Chico Chico apresenta seu novo show, “Let It Burn/Deixa Arder”, com repertório do disco homônimo, lançado em outubro deste ano. O espetáculo demonstra a versatilidade do artista, que mistura rock, música eletrônica e ritmos da cultura popular brasileira e traz, ainda, versões de clássicos da música internacional, como “Girl From The North Country”, de Bob Dylan.

Serviço
Quando: Domingo, 18 de janeiro
Horário: 20h
Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
Ingressos: A partir de R$ 125 | Vendas no Uhuu
Mais informações: @teatroriomarfortaleza

Cidade Negra (23/01)

No grupo desde a formação, Toni Garrido e Bino Farias lideram o Cidade Negra.
Legenda: No grupo desde a formação, Toni Garrido e Bino Farias lideram o Cidade Negra.
Foto: Divulgação.

Referência do reggae brasileiro, o Cidade Negra traz a Fortaleza, pela primeira vez, o show da turnê “De Agora em Diante”, que celebra as quase quatro décadas do grupo e marca início de uma nova fase da parceria entre os músicos Toni Garrido e Bino Farias. No repertório, alguns dos maiores hits da banda se unem a músicas inéditas.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 23 de janeiro
Horário: 21h (abertura dos portões) e 0h (início do show)
Onde: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
Ingressos: A partir de R$ 120 | Vendas na Eventim
Mais informações: @cidadenegra

Céu (24/01)

Cantora apresenta repertório do álbum de estreia, 'Céu', lançado em 2005.
Legenda: Cantora apresenta repertório do álbum de estreia, 'Céu', lançado em 2005.
Foto: Fábio Audi/Divulgação.

Um dos principais nomes da música brasileira contemporânea, a cantora Céu retorna ao palco da Estação das Artes para um show especial em comemoração aos 20 anos de seu álbum de estreia, autointitulado, com repertório que une MPB, soul e trip hop.

Serviço
Quando: Sábado, 24 de janeiro
Horário: 20h30
Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Acesso gratuito | Classificação indicativa: 18 anos
Mais informações: @estacaodasartes.ce

Larissa Luz canta Gilberto Gil (25/01)

Cantora baiana também é atriz e apresentadora.
Legenda: Cantora baiana também é atriz e apresentadora.
Foto: Jordan Vilas/Divulgação.

A cantora baiana Larissa Luz apresenta o show especial "Rock in Gil com Larissa Luz", em que celebra as canções que exploram a verve roqueira de Gilberto Gil, como "Rock do Segurança", "Back in Bahia" e "Punk da Periferia".

Serviço
Quando: Domingo, 25 de janeiro
Horário: 18h
Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) | Vendas na bilheteria do cineteatro e no Sympla
Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Christian Chávez (27/01) 

Artista trará show da
Legenda: Artista trará show da "Christian Chávez Para Siempre Tour".
Foto: Divulgação.

Cantor e ator que se tornou ícone da música latina após a atuação na novela Rebelde e no grupo RBD, o mexicano Christian Chávez inicia a nova turnê pelo Brasil com um show na capital cearense, no Teatro RioMar Fortaleza. O espetáculo reúne faixas da carreira solo de Christian e sucessos da época do RBD.

Serviço
Quando: Terça-feira, 27 de janeiro
Horário: 21h
Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
Ingressos: A partir de R$ 150 | Vendas na bilheteria do teatro e no Uhuu
Mais informações: @teatroriomarfortaleza

Cleiton Rasta (30/01)

DJ alagoano é destaque de baile na Praia de Iracema.
Legenda: DJ alagoano é destaque de baile na Praia de Iracema.
Foto: Divulgação.

Lenda do reggae brasileiro, o DJ Cleiton Rasta comanda um baile animado na Kingston 085, com participação do projeto Freedom Sounds, Ras Terra e Soul Sisters.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 30 de janeiro
Horário: 20h
Onde: Kingston 085 (Rua José Avelino, 508 - Praia de Iracema)
Ingressos: R$ 40 | Vendas no Sympla
Mais informações: @kingston085

Yayá Vilas Boas (30/01)

Cantora e instrumentista cearense fará show no Theatro Via Sul.
Legenda: Artista fará show no Theatro Via Sul.
Foto: Ricardo Damito Estúdio/Divulgação.

A cantora e multi-instrumentista cearense Yayá Vilas Boas apresenta o show "Crua", que reúne composições autorais que trazem temas como amor, solidão e superação e transitam entre a MPB, o R&B e o pop.

Serviço
Quando: Sábado, 30 de janeiro
Horário: 20h
Onde: Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)
Ingressos: A partir de R$ 21,18 | Vendas na bilheteria do teatro e no Uhuu
Mais informações: @yayavilasboas e @theatroviasulfortaleza

Moreno Veloso e Igor de Carvalho (1/02)

Moreno Veloso e Igor de Carvalho se encontram em show no Cineteatro São Luiz.
Legenda: Moreno Veloso e Igor de Carvalho se encontram em show no Cineteatro São Luiz.
Foto: Caroline Bittencourt/Divulgação / Divulgação.

O recifense Igor de Carvalho e o baiano Moreno Veloso se encontram em um concerto especial que celebra e une as duas trajetórias artísticas, com sucessos dos dois músicos em versões revisitadas.

Serviço
Quando: Domingo, 1° de fevereiro
Horário: 18h
Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)
Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) | Vendas na bilheteria do cineteatro e no Sympla
Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Futuro e Memória - Música do Ceará (22/02)

Artistas cearenses celebram música autoral do Estado em show especial.
Legenda: Artistas cearenses celebram produção autoral do Estado em show especial.
Foto: Fabiano Jr/Divulgação.

Em edição especial com acesso gratuito e ao ar livre, o show "Futuro e Memória - Música do Ceará" une, no repertório, clássicos da música cearense e novas composições de artistas da terra. A apresentação conta com grandes nomes da música do Estado, como Rodger Rogério, Téti, Davi Duarte, Calé Alencar, Edmar Gonçalves, Gilmar Nunes, Dalwton Moura e Rogério Franco.

O show faz parte da programação do projeto Tá Meio Musical Esse Ambiente, que ocupa parques de Fortaleza com programação artística e atividades de educação ambiental

Serviço
Quando: Domingo, 22 de fevereiro
Horário: A confirmar
Onde: Parque Rio Branco (Joaquim Távora)
Acesso gratuito
Mais informações: @tameiomusicalesseambiente

Macy Gray (27/02)

Artista estadunidense faz show no Ideal Clube em fevereiro.
Legenda: Artista estadunidense faz show no Ideal Clube em fevereiro.
Foto: Divulgação.

A cantora Macy Gray passa por Fortaleza durante a turnê que celebra o álbum On How Life Is, lançado em 1999, disco de estreia da artista. O repertório une R&B, soul e jazz e inclui hits como a música "I Try".

Serviço
Quando: Sexta-feira, 27 de fevereiro
Horário: 20h (abertura da casa) e 21h30 (início do show)
Onde: Ideal Clube (Av. Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles)
Ingressos: A partir de R$ 225 | Vendas na Ticketmaster
Mais informações: @macygray@idealclube

Camaleoa (28/02)

Artista faz show que enaltece a história do pop e a criação cearense no gênero.
Legenda: Artista faz show que enaltece a história do pop e a criação cearense no gênero.
Foto: Divulgação.

A cantora cearense Camaleoa apresenta o show "No Ceará Tem Pop", em que apresenta composições autorais e canções de grandes divas pop dos anos 90 e 2000, como Beyoncé, Britney Spears, Kelly Key e Rouge.

Serviço
Quando: Sábado, 28 de fevereiro
Horário: 20h
Onde: Theatro Via Sul (Via Sul Shopping - Av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)
Ingressos: A partir de R$ 21,18 | Vendas na bilheteria do teatro e no Uhuu
Mais informações: @camaleoaoficial@theatroviasulfortaleza

Marisa Monte (07/03)

Turnê começou em outubro de 2025 e chega ao Nordeste em março.
Legenda: Turnê começou em outubro de 2025 e chega ao Nordeste em março.
Foto: Leo Aversa/Divulgação.

A capital cearense recebe, no início de março, o show “Phonica — Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo”, da nova turnê de Marisa Monte, que já emocionou mais de 120 mil pessoas em cidades do Sul e Sudeste do País.

A apresentação em Fortaleza será a primeira da turnê no Nordeste e contará com a participação de 55 músicos, sob a regência do maestro André Bachur, conhecido pela atuação em grandes orquestras brasileiras.

Serviço
Quando: Sábado, 7 de março
Horário: 16h30 (abertura dos portões) / 19h30 (início do show)
Onde: Marina Park (Av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
Ingressos: A partir de R$ 112,50 | Ingressos no Tickets for Fun
Mais informações: @marisamonte

Paulo Ricardo (14/03)

Paulo Ricardo faz show comemorativo em Fortaleza.
Legenda: Paulo Ricardo faz show comemorativo em Fortaleza.
Foto: Reprodução/Bella Pinheiro.

O cantor e compositor Paulo Ricardo, que fez sucesso à frente do RPM nos anos 80, apresenta o novo show da turnê "Paulo Ricardo XL", que celebra as quatro décadas de carreira. O repertório inclui hits que vão do rock à música romântica, com sucessos autorais e reinterpretações.

Serviço
Quando: Sábado, 14 de março
Horário: 20h (abertura da casa) e 21h (início do show)
Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
Ingressos: A partir de R$ 120 | Vendas na bilheteria do teatro e no Uhuu
Mais informações: @teatroriomarfortaleza

Nando Cordel (20/03)

Artista faz show intimista na Capital.
Legenda: Artista faz show intimista na Capital.
Foto: Divulgação.

O cantor pernambucano Nando Cordel apresenta o show da turnê "De Volta Pro Aconchego", um espetáculo intimista que marca a volta do artista aos teatros e reúne alguns de seus maiores sucessos. 

Serviço
Quando: Sexta-feira, 20 de março
Horário: 20h (abertura da casa) e 21h (início do show)
Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
Ingressos: A partir de R$ 70 | Vendas na bilheteria do teatro e no Uhuu
Mais informações: @teatroriomarfortaleza

Bossa Nova Sempre (28/03)

Roberto Menescal conduz show com grandes nomes da MPB.
Legenda: Roberto Menescal conduz show com grandes nomes da MPB.
Foto: Divulgação.

O espetáculo "Bossa Sempre Nova com Roberto Menescal & Convidados" recebe, além do músico anfitrião, a cantora Patty Ascher e Danilo Caymmi. Juntos, o trio fará um passeio pelo gênero musical brasileiro, com interpretações de sucessos que marcaram história no País, como "Chega de Saudade", "Água de Beber", "Desafinado" e muitos outros.

Serviço
Quando: Sábado, 28 de março
Horário: 19h (abertura da casa) e 20h (início do show)
Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
Ingressos: A partir de R$ 90 | Vendas na bilheteria do teatro e no Uhuu
Mais informações: @teatroriomarfortaleza

Guns N’ Roses (18/04)

Após mais de uma década, banda volta à capital cearense em 2026.
Legenda: Após mais de uma década, banda volta à capital cearense em 2026.
Foto: Divulgação/Guns N' Roses.

Uma das grandes surpresas de 2025, o anúncio do show do Guns N' Roses em Fortaleza animou os fãs e aqueceu o mercado de shows internacionais no Ceará. A apresentação única ocorre no dia 18 de abril, no Castelão, 12 anos após a primeira vinda da banda de hard rock norte-americano para Fortaleza.

Serviço
Quando: Sábado, 18 de abril
Horário: 20h
Onde: Arena Castelão (Av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)
Ingressos esgotados
Mais informações: @multientretenimento@arteproducoes

Garota Vip (25/04) 

Festa comandada por Wesley Safadão será realizada em abril.
Legenda: Festa comandada por Wesley Safadão será realizada em abril.
Foto: Divulgação.

Mais uma edição do Garota Vip Festival chega ao Castelão com diversas atrações para quem ama forró. Neste ano, se apresentam na festa, com shows até o amanhecer, os artistas Wesley Safadão, Natanzinho Lima, Silvânia & Berg e Rey Vaqueiro.

Serviço
Quando: Sábado, 25 de abril 
Horário: A partir de 21h
Onde: Arena Castelão (Av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)
Ingressos: A partir de R$ 85 | Vendas no restaurante Rancho do Poço (Maraponga e Parquelândia) e na Virtualticket
Mais informações: @garotavip

Plantão Festival (25/04)

Ajuliacosta e BK' são dois dos nomes confirmados no Plantão 2026.
Legenda: Ajuliacosta e BK' são dois dos nomes confirmados no Plantão 2026.
Foto: Reprodução/@vxldinei / Divulgação.

A edição especial do Plantão Festival, que celebra os 10 anos da gravadora 30PRAUM, também será realizada no dia 25 de abril e deve ter um line-up de peso, com destaques do trap e do rap nacional. Até agora, foram anunciados Ajuliacosta, Alee, BK', Matuê, Recayad Mob e Ryu The Runner.

Serviço
Quando: Sábado, 25 de abril 
Horário: A partir de 15h
Onde: Marina Park (Av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
Ingressos: A partir de R$ 135 | Vendas no ST Ingressos
Mais informações: @plantaofestival

Diogo Nogueira (9/05)

Artista apresenta show que reverencia o samba raiz.
Legenda: Artista apresenta show que reverencia o samba raiz.
Foto: Priscila Prade/Divulgação.

O carioca Diogo Nogueira traz para Fortaleza o show da turnê comemorativa “Infinito Samba”, que celebra as duas décadas de carreira como um dos grandes representantes do samba contemporâneo. 

Serviço
Quando: Sábado, 9 de maio
Horário: 17h (abertura dos portões) / 21h (show)
Onde: Praça Verde do Dragão do Mar
Ingressos: A partir de R$ 100 | Vendas na plataforma Ingresse
Mais informações: @diogonogueira_oficial

António Zambujo (13/05)

Cantor de fado é um dos grandes nomes da música portuguesa.
Legenda: Cantor de fado é um dos grandes nomes da música portuguesa.
Foto: Divulgação.

O português António Zambujo traz para Fortaleza a turnê do novo álbum, "Oração ao Tempo". O disco será lançado no primeiro semestre de 2026 e conta com uma regravação da música de mesmo nome de Caetano Veloso, que faz uma participação especial no álbum.

Serviço
Quando: Quarta-feira, 13 de maio
Horário: 21h
Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
Ingressos: Vendas na bilheteria do teatro e no Uhuu
Mais informações: @teatroriomarfortaleza

Alceu Valença (23/05)

Artista pernambucano faz show em Fortaleza em maio.
Legenda: Artista pernambucano faz show em Fortaleza em maio.
Foto: Divulgação.

No ano em que completa 80 anos, Alceu celebra sua trajetória musical com a turnê "80 Girassóis", que chega a Fortaleza em apresentação única no dia 23 de maio. O repertório deve trazer alguns dos maiores sucessos da carreira do artista, como "Anunciação", "Flor de Tangerina" e "La Belle de Jour".

Serviço
Quando: Sábado, 23 de maio
Horário: 18h
Onde: Centro de Formação Olímpica - CFO (Av. Alberto Craveiro, s/n - Castelão)
Ingressos: A partir de R$ 108 | Vendas na Bilheteria Digital
Mais informações: @alceuvalenca

Djavan (30/05)

Artista traz turnê inédita a Fortaleza em maio.
Legenda: Artista traz turnê inédita a Fortaleza em maio.
Foto: Priscila Prade/Divulgação.

De volta aos palcos, Djavan celebra os 50 anos de carreira com a turnê "Djavanear 50 anos - Só sucessos", que passa por Fortaleza no dia 30 de maio. A expectativa é que o novo show passeie por diversas fases da carreira do artista, dos anos 70 até os dias atuais, com grandes hits como "Oceano", "Eu te devoro" e "Flor de Lis" no repertório.

Serviço
Quando: Sábado, 30 de maio
Horário: 18h (abertura dos portões) e 21h (início do show)
Onde: Centro de Formação Olímpica - CFO (Av. Alberto Craveiro, s/n - Castelão)
Ingressos: A partir de R$ 260 | Vendas na Ticketmaster
Mais informações: @djavanoficial

Mateus Aleluia (25 e 26/07)

Artista fará apresentações intimistas na Caixa Cultural.
Legenda: Artista fará apresentações intimistas na Caixa Cultural.
Foto: Divulgação.

Um dos grandes mestres da música brasileira, o baiano Mateus Aleluia faz duas apresentações na capital cearense em julho, na Caixa Cultural Fortaleza. Com mais de 50 anos de carreira, além da carreira solo, Aleluia fez parte do grupo Os Tincoãs, que fez sucesso nas décadas de 60 e 70 ao unir elementos da música popular brasileira e de expressões da cultura afro-brasileira, como rodas de capoeira e sambas de terreiro.

Serviço
Quando: Sábado, 25, e domingo, 26 de julho
Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
Informações: Detalhes sobre valor e venda de ingressos ainda não foram divulgados
Mais informações: @caixaculturalfortaleza

Double You (6 e 7/11)

William Naraine, vocalista do Double You.
Legenda: William Naraine, vocalista do Double You.
Foto: Divulgação.

Sucesso do eurodance dos anos 90, o Double You faz retorna a Fortaleza para duas apresentações no Pub 5 Elementos. No repertório, hits como "Please Don't Go" e "Looking at my Girl".

Serviço
Quando: Sexta-feira, 6, e sábado, 7 de novembro
Horário: 20h
Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota - entrada pela Cervejaria Turatti)
Ingressos: A partir de R$ 260 | Vendas no Outgo
Mais informações: @5elementoscervejariaepub

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Diogo Nogueira, Alceu Valença, Catto, Ajuliacosta, Anitta, Chico Chico, Céu, Plastique Noir, Larissa Luz, Macy Gray, Djavan, Glue Trip, Cleiton Rasta, Cidade Negra, BK', Macy Gray e Pedro Sampaio se apresentam na Capital.
Verso

Confira agenda de shows confirmados em Fortaleza em 2026

De turnê internacional a diversos nomes de destaque da música cearense e nacional, mercado de shows promete movimentar a capital cearense no novo ano.

Ana Beatriz Caldas
Há 1 hora
Praia de Iracema.
Verso

Multidão celebra chegada de 2026 com Seu Jorge e queima de fogos em Fortaleza; veja imagens

Neste ano, as apresentações no Aterro começaram às 17h.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Réveillon Fortaleza 2026.
Verso

Veja onde assistir aos shows do Réveillon Fortaleza 2026 ao vivo

Noite de virada conta com nove apresentações.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Imagem gerada por IA que mostra uma mesa de Réveillon decorada com estrelas douradas apresenta uma tábua de frios centralizada, onde queijos, frutas e petiscos rodeiam um pequeno relógio decorativo. Balões dourados e brancos flutuam sobre a composição, que inclui taças de cristal, velas acesas e um globo espelhado sob uma iluminação quente e festiva.
Ana Karenyna

O tempo como decoração na mesa de ano novo

Inspire-se para receber o ano com a calma e o brilho que cada instante merece.

Ana Karenyna
31 de Dezembro de 2025
'Pluribus', 'Pablo e Luisão' e 'The Pitt' são alguns dos destaques da temporada.
Verso

Veja lista com 10 séries para maratonar no streaming durante o recesso

Comédias, dramas históricos, terror e outros gêneros estão entre as opções.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Mulher vestida de branco bebendo uma taça de vinho verde em um cenário de casa, com prateleiras de utensilios de cozinha.
Ana Karenyna

A arte de receber: mais presença, menos perfeição

Confira dicas para anfitrionar bem nas celebrações em casa.

Ana Karenyna
31 de Dezembro de 2025
Vicente Nery faz chuva de pétalas de rosas em encerramento de show em Messejana
Verso

Vicente Nery faz chuva de pétalas de rosas em encerramento de show em Messejana

Cantor agradeceu pelo apoio ao longo da carreira no primeiro dia do Réveillon de Fortaleza.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Vista noturna do palco principal do Réveillon 2026 em Fortaleza, com telas de LED exibindo artistas e o público reunido.
Verso

Veja fotos da 1ª noite do Réveillon Fortaleza 2026

A festa se distribui entre o Aterro da Praia de Iracema, o Polo Messejana e o Polo Conjunto Ceará.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Assista ao vivo primeiro dia do Réveillon de Fortaleza
Verso

Assista ao vivo primeiro dia do Réveillon de Fortaleza

Nomes consagrados da música como Luan Santana, Waldonys e Xand Avião animam o público em três polos na Capital.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma colagem vertical composta por três cenas de filmes diferentes, dispostas lado a lado. Cada painel destaca um personagem central em plano médio. Da esquerda para a direita, estão os filmes
Verso

Dez filmes para quem vai passar o Réveillon em casa

Lançamentos estão em diferentes plataformas e devem agradar a vários públicos.

Diego Barbosa
30 de Dezembro de 2025
Um closet moderno e bem iluminado apresenta prateleiras brancas organizadas com bolsas, chapéus e acessórios, além de araras com roupas penduradas ao fundo. A parte inferior possui diversas gavetas brancas alinhadas, e uma bancada exibe organizadores de madeira para joias e óculos.
Ana Karenyna

Organizar é também aprender a se despedir

Organização não é apenas alinhar objetos, mas escolher o que permanece.

Ana Karenyna
29 de Dezembro de 2025
Montagem de três fotos: à esquerda, uma claquete em grande escala na qual está escrito 'Empresa pública de audiovisual do Ceará'; à direita da clquete, a tela de um notebook com o site da plataforma Siará+ aberto; no 'fundo', foto de atores do filme 'O Agente Secreto' em apresentação do longa.
João Gabriel Tréz

2025 foi ano de grandes realizações para audiovisual no Ceará

Conquistas do ano vão da criação da Empresa Cearense de Audiovisual à participação de artistas cearenses em produções premiadas.

João Gabriel Tréz
29 de Dezembro de 2025
Fotos de Luan Santana, Xand Avião e Taty Girl em montagem sobre o Réveillon de Fortaleza.
Verso

Veja os horários dos shows do Réveillon de Fortaleza 2026

Três polos terão apresentações de 30 nomes da música.

Redação
29 de Dezembro de 2025
Quatro mulheres em pé com uma estrutura de pedra ao fundo.
Verso

Saiba mais sobre o filme inspirado no Santo Antônio sem cabeça de Caridade, no Ceará

Montagem de duas fotos mostrando Brigitte Bardot mais velha, com cabelos brancos, e a segunda com ela mais jovem, com longos cabelos loiros e camisa preta.
Verso

Veja lista de filmes estrelados pela artista francesa Brigitte Bardot

Ícone mundial, Brigitte encerrou a carreira no cinema em 1973.

Redação
28 de Dezembro de 2025
A imagem em plano médio e foco nítido captura Marcelo Jeneci, músico e cantor brasileiro. Ele está sentado, com o corpo ligeiramente inclinado para a frente, e parece estar em uma conversa ou apresentação, julgado pela iluminação de palco. Jeneci tem a pele clara, cabelo curto e escuro, e está sorrindo de forma gentil, olhando para o canto superior esquerdo (fora da câmera). Suas mãos estão unidas à frente do peito, com os dedos entrelaçados em uma pose atenta e reflexiva. Ele veste uma camisa de botão de manga curta com uma estampa vibrante e colorida, que combina tons de rosa choque, vermelho, preto e amarelo sobre uma base mais clara, remetendo a padrões tropicais ou de borboletas. Por baixo, ele usa uma camiseta regata branca. Em seu pulso esquerdo, há uma pilha de pulseiras de contas coloridas e, no pulso direito, algumas pulseiras em tons de terra e dourado. O fundo é simples e escuro, com uma iluminação de cor azul turquesa suavemente iluminando a área atrás dele e criando um contraste que destaca a pessoa em primeiro plano. A iluminação geral é quente e dramática, focada no rosto e na parte superior do corpo do artista.
Verso

Marcelo Jeneci participa de formação musical na Porto Iracema das Artes, em Fortaleza

Cantor foi escolhido como tutor do projeto “Meu Agreste”, pesquisa e releitura das obras do Quinteto Agreste.

Ana Alice Freire*
28 de Dezembro de 2025
Uma montagem comparativa mostrando duas fotos da atriz francesa Brigitte Bardot em diferentes fases da vida. À esquerda, uma foto atual de Brigitte como idosa, com cabelos grisalhos presos de forma despojada e vestindo um blazer preto. À direita, uma foto clássica de sua juventude, onde ela aparece com seu icônico cabelo loiro volumoso com franja, debruçada sobre uma mesa.
Verso

Morre Brigitte Bardot aos 91 anos

Ela participou de 56 filmes antes de encerrar carreira em 1973 e se dedicar à proteção animal.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Museu Ferroviário está localizado no Centro e tem acesso gratuito.
Verso

Veja programação gratuita para crianças no recesso de fim de ano em Fortaleza

Equipamentos culturais oferecem diversão para a meninada de férias.

Ana Beatriz Caldas
27 de Dezembro de 2025
Imagem de capa dos livros Os favoritos, A história por trás de cada beijo e Amor e outras conspirações para matéria sobre romance.
Verso

Confira 10 livros de romance imperdíveis para curtir no fim do ano

Obras misturam clichês e reviravoltas na medida certa.

Beatriz Rabelo
26 de Dezembro de 2025
Artistas dançam no palco do espetáculo
Verso

Auto de Natal nordestino dirigido por cearense entra na Globoplay

Tradicional Baile do Menino Deus, realizado anualmente em Recife, terá versão audiovisual disponibilizada no streaming a partir do dia 27.

João Gabriel Tréz
26 de Dezembro de 2025