Com Ednardo e público lotado, veja como foi primeiro show de despedida de Gilberto Gil em Fortaleza

A capital cearense começou a se despedir dos shows de Gilberto Gil neste sábado (15), com a chegada da turnê “Tempo Rei” ao Centro de Formação Olímpica (CFO). Com cerca de duas horas e meia de duração, a primeira apresentação contou com a participação especial do cantor cearense Ednardo e reuniu cerca de 11 mil pessoas, segundo a organização do evento.

Anunciada no ano passado, a turnê “Tempo Rei” começou a rodar o País em março deste ano e chegará ao fim em março de 2026, com um show no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Em Fortaleza, a primeira data teve ingressos rapidamente esgotados e uma data extra foi aberta para dar conta da demanda. A segunda e última apresentação de Gil por aqui será realizada neste domingo (16), também no CFO.

Nas últimas décadas, Gil foi presença constante na Capital, com diversas apresentações marcantes em seus mais de 60 anos de carreira. Logo no início do show, ele destacou a fidelidade do público cearense.

“Vocês aqui, mais uma vez. Nesses tantos muitos anos, vocês têm vindo. Hoje vocês vieram de novo. Muito obrigado. É sempre um prazer enorme, muito grande, estar com vocês”, declarou. Antes de desembarcar por aqui com a última turnê, a vinda mais recente do artista à Capital foi em 2023, quando se apresentou no Festival Zepelim.

Legenda: Público lotou o Centro de Formação Olímpica. Foto: Kid Júnior.

Veja também Verso O que esperar dos últimos shows de Gilberto Gil em Fortaleza Verso Confira agenda de shows para ver em Fortaleza em novembro

Show teve repertório completo e dueto com Ednardo

Legenda: Com leveza e bom humor, Gilberto Gil cantou por duas horas e meia no CFO. Foto: Kid Júnior.

Sob intensa expectativa dos milhares de fãs, as luzes do CFO se apagaram pontualmente às 21h, indicando que era chegada a hora do espetáculo. Minutos depois, a banda formada por 14 músicos e um Gil sereno e sorridente encheram o palco, dando início ao show em meio a muitos aplausos e gritos emocionados.

Assim como em outras mega turnês, o setlist do show de Gil seguiu quase à risca o repertório base, já interpretado em outras cidades, que contempla pouco mais de 30 faixas de diferentes fases da carreira. A setlist incluiu palhinhas de “Aqui e Agora” e “Bat Macumba” e uma versão instrumental de “A Paz”, interpretada ao som da sanfona de Mestrinho e do trompete de Diogo Gomes.

Legenda: Gilberto Gil em apresentação deste domingo (15). Foto: Kid Júnior.

Após a sempre animada “Palco”, que costuma abrir os shows do artista, o repertório engatou de primeira com os fãs ao apresentar um mix das mais variadas faces de Gil, do forró de “Eu Só Quero Um Xodó” ao entusiasta do reggae que fez sua própria versão de “No Woman, No Cry”, passando pelo bluesman de “Back in Bahia”.

Marcos importantes da trajetória do artista, como a música “Domingo no Parque” – apresentada pela primeira vez no Festival de Música Brasileira Popular da TV Record, em 1967, quando levou o segundo lugar na competição – também entraram no setlist.

Legenda: Alinhamento entre cantor e banda engrandeceu espetáculo. Foto: Kid Júnior.

Frente à banda afiada (formada em boa parte por membros de sua família, incluindo os filhos Nara, Bem e José, além do neto João), Gil conduziu a apresentação como um maestro, sempre abrindo caminhos para que os músicos também brilhassem, ocasionalmente, sem sua voz como protagonista.

Ainda no intuito de mostrar que sua obra permanecerá, principalmente, por fazer parte de uma história maior que seu próprio nome, Gil trouxe, no show, elementos e personagens importantes da história brasileira, em uma instalação que incluía um vórtice que remetia à passagem do tempo, inúmeros painéis de LED e iluminação impecável.

Legenda: Durante 'Cálice', show exibiu fotos de desaparecidos, presos e mortos pela ditadura. Foto: Ana Beatriz Caldas.

Um dos momentos mais emocionantes da apresentação ocorreu quando, durante “Cálice”, foram projetadas cenas de repressão e fotos de mortos pela ditadura militar – como Rubens Paiva e Vladimir Herzog – mas não sem incluir imagens de resistência popular, num lembrete da importância da luta pela democracia.

A canção, que foi antecedida por um vídeo de Chico Buarque sobre a composição que divide com Gil, terminou com a exibição de fotos do próprio Gil e de Caetano Veloso, muito jovens, após serem presos por agentes da censura.

Legenda: Ednardo foi o convidado especial do primeiro show em Fortaleza. Foto: Kid Júnior.

Assim como tem feito em outras capitais, Gil reservou um momento especial para prestigiar um artista da terra. Durante a turnê, nomes como Caetano Veloso, Adriana Calcanhotto, Anitta e Liniker dividiram o palco com o artista; dessa vez, o convidado foi o cantor cearense Ednardo, que dividiu os vocais de “Andar com Fé” com Gil, já na reta final do show.

Ao vê-lo no canto do palco, esperando sua hora de entrar, fãs cearenses reagiram na plateia. Animados, um grupo de amigos se empolgou ao perceber que Ednardo seria o convidado. Uma das integrantes chegou a gritar: “É ele, é o pavão misterioso”.

Ao apresentá-lo, Gil destacou a amizade antiga entre os dois e a admiração que sente pelo artista cearense. “Viva Gilberto Gil”, devolveu Ednardo, ao fim da apresentação.

Clima nostálgico e experiência coletiva

Em todo o CFO, famílias e grupos de amigos de diferentes faixas etárias dividiram a emoção de se despedir dos shows de Gil. Para muitos, o momento foi essencial para prestigiar, pelo menos uma vez, um dos maiores nomes da música brasileira.

Para outros, a memória afetiva e a nostalgia guiaram a apresentação, trazendo de volta – momentos especiais vividos ao longo das últimas décadas.

Legenda: As amigas Márcia, Gal e Neli. Foto: Ana Beatriz Caldas.

Foi o caso da psicóloga Gal Araújo, 64, que cresceu ouvindo Gil e já viu pelo menos quatro shows do artista, mas fez questão de celebrar a última turnê com as amigas Márcia Mapurunga, 51, e Neli Santos, 62.

“Gil – assim como Caetano, Chico, Gal e Bethânia – faz parte de um momento da minha história, que são os anos 80, quando eles estavam bombando e eu participei de muitos shows em que eles estavam presentes. Então, é um momento de relembrar, de ressignificar isso pra minha vida”, comentou, emocionada.

Também psicóloga, Márcia, assim como a amiga, tem longa história com o cancioneiro de Gilberto Gil, que acompanha desde a adolescência e considera uma inspiração para “todos na vida”.

“Inúmeras músicas fazem parte da minha história”, comentou, e celebrou a possibilidade de ouvi-las ao vivo, com as amigas. “Mais do que estar hoje aqui, no show do Gil, é importante estar aqui com as pessoas que eu estou, que adoram a música brasileira”, destacou.

Legenda: Os quatro amigos vieram de Teresina (PI) para o show. Foto: Ana Beatriz Caldas.

A fonoaudióloga Virgínia Amaral, 42, e a professora Priscila Maia, 34, também foram ao show em um grupo de amigos. Elas vieram de Teresina (PI) especialmente para o show, já que, além de serem grandes fãs de Gil, nunca tinham visto o artista ao vivo.

Para Virgínia, o show foi uma oportunidade de ver um ídolo, mas também uma viagem afetiva ao passado. Foi com a mãe Cleonice, já falecida, que ela aprendeu a amar o artista – estar no show, comenta, era também se aproximar novamente dela.

Já Priscila conta que tem seguido um caminho parecido, ao apresentar ao filho de quatro anos as músicas que mais gosta de Gil. Emocionada, ela destacou a importância de se fazer presente nesse momento histórico em que mais um medalhão da MPB se aposenta dos palcos.

“Sinto uma importância grande de estar aqui, porque o Gil é uma referência musical. E eu sinto que a minha geração, nós não temos mais esse tipo de referência”, comentou Priscila, que ouve o artista desde muito jovem. Ela destaca que, apesar do fim dos shows, a música de Gil seguirá “para a eternidade”.

Neste domingo (16), Gilberto Gil volta ao CFO para seu último show em Fortaleza. Ainda há ingressos disponíveis, apenas para o setor Pista Premium, com valores a partir de R$ 240. As vendas são realizadas pela plataforma Eventim.

Confira a setlist do show em Fortaleza:

1. Palco

2. Banda Um

3. Tempo Rei

4. Aqui e Agora / Eu Só Quero Um Xodó

5. Eu Vim da Bahia

6. Procissão

7. Domingo no Parque

8. Cálice

9. Bat Macumba / Back in Bahia

10. Refazenda

11. Refavela

12. Não Chore Mais (No Woman No Cry)

13. Extra

14. Vamos Fugir

15. Nos Barracos da Cidade

16. A Novidade

17. Realce

18. A Gente Precisa Ver o Luar

19. Punk da Periferia

20. A Paz (instrumental)

21. Se Eu Quiser Falar com Deus

22. Drão

23. Estrela

24. Esotérico

25. Expresso 2222

26. Andar com Fé

27. Emoriô

28. Aquele Abraço

29. Esperando na Janela

30. Toda Menina Baiana