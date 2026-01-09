'O Agente Secreto' entra em pré-lista do Bafta 2026, o Oscar britânico
Além dele, a produção brasileira "Apocalipse nos Trópicos" também está na longlist.
O filme "O Agente Secreto" e o documentário "Apocalipse nos Trópicos" foram citados nas longlists do Bafta 2026, prêmio da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas. A relação que cita as produções brasileiras é uma espécie de pré-lista com possíveis candidatos antes das indicações oficiais.
As obras seguem para a segunda fase de votação dos membros do Bafta, enquanto o anúncio oficial está marcado para o dia 27 de janeiro. O prêmio será entregue no dia 22 de fevereiro, em Londres, no Reino Unido.
"O Agente Secreto" está entre os 10 selecionados que irão para a votação de indicações para Filme em Língua Não Inglesa. Ao todo, cinco receberão indicação oficial.
Além disso, o longa também entrou na longlist de Roteiro Original, categoria na qual Kléber Mendonça Filho, diretor da produção, concorre com nomes fortes como Josh Safdie ("Marty Supreme") e Ryan Coogler ("Pecadores").
Já "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, está na longlist de Melhor Documentário. A diretora já havia sido indicada ao Oscar com "Democracia em Vertigem".
Confira abaixo os principais indicados ao Bafta 2026:
Melhor Filme
- "A Balada de Wallis Island"
- "Bugonia"
- "Frankenstein"
- "Hamnet"
- "Eu Juro"
- "Marty Supreme"
- "Nuremberg"
- "Uma Batalha Após a Outra"
- "Valor Sentimental"
- "Pecadores"
Melhor Filme em Língua Não Inglesa
- "O Agente Secreto"
- "Foi Apenas um Acidente"
- "La Grazia"
- "A Garota Canhota"
- "Sem Outra Escolha"
- "Nouvelle Vague"
- "Rental Family"
- "Valor Sentimental"
- "Sirāt"
- "A Voz de Hind Rajab"
Melhor Documentário
- "Apocalipse nos Trópicos"
- "2000 Metros para Andriivka"
- "Becoming Led Zeppelin"
- "Encobrimento"
- "Os Bibliotecários"
- "Sr. Ninguém contra Putin"
- "Oceano com David Attenborough"
- "One to One: John & Yoko"
- "O Vizinho Perfeito"
- "Riefenstahl"
Melhor Direção
- Yorgos Lanthimos (Bugonia)
- Lynne Ramsay (Die My Love)
- Chloé Zhao (Hamnet)
- Kathryn Bigelow (A House of Dynamite)
- Josh Safdie (Marty Supreme)
- Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)
- Hikari (Rental Family)
- Joachim Trier (Valor Sentimental)
- Ryan Coogler (Pecadores)
- Kaouther Ben Hania (A Voz de Hind Rajab)
Melhor Roteiro Original
- "O Agente Secreto"
- "Blue Moon"
- "A House of Dynamite"
- "Eu Juro"
- "Is This Thing On?"
- "Foi Apenas um Acidente"
- "Marty Supreme"
- "Valor Sentimental"
- "Pecadores"
Atriz Principal
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Cynthia Erivo – Wicked
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Chase Infiniti – Uma Batalha Após a Outra
- Jennifer Lawrence – Die My Love
- Renate Reinsve – Valor Sentimental
- Andrea Riseborough – Dragonfly
- Emma Stone – Bugonia
- Tessa Thompson – Hedda
Ator Principal
- Robert Aramayo – Eu Juro (I Swear)
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Russell Crowe – Nuremberg
- Leonardo DiCaprio – Uma Batalha Após a Outra
- Joel Edgerton – Train Dreams
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Pecadores (Sinners)
- Harry Melling – Pillion
- Cillian Murphy – Steve
- Jesse Plemons – Bugonia