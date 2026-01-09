O filme "O Agente Secreto" e o documentário "Apocalipse nos Trópicos" foram citados nas longlists do Bafta 2026, prêmio da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas. A relação que cita as produções brasileiras é uma espécie de pré-lista com possíveis candidatos antes das indicações oficiais.

As obras seguem para a segunda fase de votação dos membros do Bafta, enquanto o anúncio oficial está marcado para o dia 27 de janeiro. O prêmio será entregue no dia 22 de fevereiro, em Londres, no Reino Unido.

"O Agente Secreto" está entre os 10 selecionados que irão para a votação de indicações para Filme em Língua Não Inglesa. Ao todo, cinco receberão indicação oficial.

Além disso, o longa também entrou na longlist de Roteiro Original, categoria na qual Kléber Mendonça Filho, diretor da produção, concorre com nomes fortes como Josh Safdie ("Marty Supreme") e Ryan Coogler ("Pecadores").

Já "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, está na longlist de Melhor Documentário. A diretora já havia sido indicada ao Oscar com "Democracia em Vertigem".

Confira abaixo os principais indicados ao Bafta 2026:

Melhor Filme

"A Balada de Wallis Island"

"Bugonia"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Eu Juro"

"Marty Supreme"

"Nuremberg"

"Uma Batalha Após a Outra"

"Valor Sentimental"

"Pecadores"

Melhor Filme em Língua Não Inglesa

"O Agente Secreto"

"Foi Apenas um Acidente"

"La Grazia"

"A Garota Canhota"

"Sem Outra Escolha"

"Nouvelle Vague"

"Rental Family"

"Valor Sentimental"

"Sirāt"

"A Voz de Hind Rajab"

Melhor Documentário

"Apocalipse nos Trópicos"

"2000 Metros para Andriivka"

"Becoming Led Zeppelin"

"Encobrimento"

"Os Bibliotecários"

"Sr. Ninguém contra Putin"

"Oceano com David Attenborough"

"One to One: John & Yoko"

"O Vizinho Perfeito"

"Riefenstahl"

Melhor Direção

Yorgos Lanthimos (Bugonia)

Lynne Ramsay (Die My Love)

Chloé Zhao (Hamnet)

Kathryn Bigelow (A House of Dynamite)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)

Hikari (Rental Family)

Joachim Trier (Valor Sentimental)

Ryan Coogler (Pecadores)

Kaouther Ben Hania (A Voz de Hind Rajab)

Melhor Roteiro Original

"O Agente Secreto"

"Blue Moon"

"A House of Dynamite"

"Eu Juro"

"Is This Thing On?"

"Foi Apenas um Acidente"

"Marty Supreme"

"Valor Sentimental"

"Pecadores"

Atriz Principal

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Cynthia Erivo – Wicked

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – Uma Batalha Após a Outra

Jennifer Lawrence – Die My Love

Renate Reinsve – Valor Sentimental

Andrea Riseborough – Dragonfly

Emma Stone – Bugonia

Tessa Thompson – Hedda

Ator Principal