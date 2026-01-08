Série com Nico di Angelo traz novas aventuras no universo de Percy Jackson

Os fãs de Percy Jackson devem se lembrar do icônico personagem Nico di Angelo, filho de Hades, que aparece pela primeira vez no livro "A Maldição do Titã" (2007) e ressurge sempre em momentos chaves da história. Em 2023, o herói ganhou uma série só dele, com a obra "O Sol e a Estrela". Após quase três anos de espera, a continuação "O Tribunal dos Mortos" chegou às livrarias brasileiras no último mês, em dezembro.

A continuação foi escrita por Rick Riordan em parceria com Mark Oshiro. Nela, os leitores acompanham mais uma aventura perigosa e épica de Nico. Isso porque o herói e seu namorado Will, filho de Apolo, decidem ajudar a meia-irmã de Nico, Hazel.

Ela enviou uma mensagem, relatando em um "pequeno incidente" no Acampamento Júpiter, voltado para os semideuses romanos. Quando chegam no local, os dois descobrem que precisam enfrentar mais uma missão para conter seres que fugiram do Mundo Inferior.

E é enquanto tentam completar esse desafio, que o trio começa a perceber que estão envolvidos em algo muito maior e perigoso do que pensavam. A história, inclusive, acontece três meses depois do primeiro livro "O Sol e a Estrela", em que Nico e Will foram para o Tártaro, o abismo mais profundo do submundo na mitologia.

Série para quem gosta dos livros de Percy Jackson

Além de ser possível ler a saga original de "Percy Jackson & Os Olimpianos", todos lançados pela Intrínseca, a saga possui uma adaptação para as telinhas. O Disney + lançou os primeiros episódios da segunda temporada de Percy Jackson em dezembro de 2025. O sexto foi lançado na última quarta-feira (8) e ainda restam dois até o final dessa temporada.

A produção é protagonizada por Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri. Na primeira temporada, a série contou a história de Percy, um semideus moderno de 12 anos. Filho do deus dos mares, Poseidon, Percy precisou se adaptar a sua nova realidade.

Porém, quando mal havia aceitado os poderes divinos recém-descobertos, o deus dos céus, Zeus, o acusou de roubar seu raio mestre. Com a ajuda dos amigos Grover e Annabeth, ele embarcou em uma aventura para encontrar o raio e restaurar a ordem no Olimpo.

Na segunda temporada, Percy (Walker Scobell) precisam embarcar em mais uma missão. Dessa vez, para buscar o lendário Velocino de Ouro, item capaz de proteger o Acampamento Meio-Sangue de monstros.

Legenda: Livro é uma continuação da saga com Nico di Angelo. Foto: Divulgação/Instrínseca.

Serviço

Livro “O Tribunal dos Mortos”

Quanto: R$ 69,90

Onde comprar: Editora Intrínseca