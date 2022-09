Disney libera primeiro teaser da série de Percy Jackson; veja vídeo

A Disney divulgou no último sábado (10), na D23, o teaser da série Percy Jackson e os Olimpianos, inspirada na série de livros de mesmo nome do autor americano Rick Riordan. A produção tem lançamento previsto para 2024.

O teaser surpreendeu fãs da saga com a semelhança com a história narrada nos livros. Em 2010 e 2013, foram lançados os filmes Percy Jackson e o Ladrão de Raios e Percy Jackson e o Mar de Monstro, também inspirados nos livros, mas que decepcionaram os amantes da saga por divergências no roteiro.

O vídeo de menos de um minuto mostra o protagonista da série, interpretado por Walker Scobbell, adentrando o Acampamento Meio-Sangue. O áudio narra os primeiros parágrafos do livro que inicia a série.

Confira o teaser

Percy Jackson e os Olimpianos

O evento da Disney contou com a presença do escritor Rick Riordan. Walker Scobbel falou sobre as expectativas em interpretar Percy.

"Percy Jackson é engraçado, sarcástico, esquentadinho, e eu prometo que sempre vou dar meu coração para ser o melhor Percy Jackson possivel", disse.

Atuarão junto a Walker a atriz Leah Jeffries, como Annabeth, filha da deusa Atena, e Aryan Simhadri, como Grover, o sátiro que é melhor amigo do protagonista.

O piloto da série será escrito pelo próprio Rick Riordan, em parceria com Jon Steinberg. A direção ficará por conta de James Bobin.

Repercusão dos fãs

Fãs da saga de livros comentaram o teaser nas redes sociais, elogiando a produção.

"a série de percy jackson com apenas 50 segundos de teaser já dando uma surra de fidelidade e sendo mil vezes melhor que os dois filmes inteiros", disse uma internauta.

"Percy Jackson tem muito potencial para se tornar uma das maiores séries da Disney! Se só um teaser trailer de 50 segundos mostrou que a adaptação será muito fiel aos livros, imagine quando lançar o primeiro trailer completo. Vem muita coisa impecável por aí!", comemorou outro.