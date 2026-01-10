O que é o linfoma de Hodgkin, câncer que levou à morte de Isabel Veloso?

A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, morreu enquanto tratava um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que se origina no sistema linfático. O falecimento foi confirmado pelo marido da jovem, Lucas Borbas, neste sábado (10), em uma publicação nas redes sociais.

A doença se origina em células do sistema imunológico e pode começar de forma discreta, com sintomas indolores. Conforme dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), homens são mais propensos a desenvolver o linfoma do que mulheres, e todas as faixas etárias podem ser acometidas pela condição.

O falecimento de Isabel veio após a influenciadora não resistir às complicações resultantes de um transplante de medula óssea. A jovem descobriu o linfoma em 2021, aos 15 anos, realizou cirurgias e tratamentos, chegou a comemorar a remissão da doença em 2023 e 2025 e teve um filho em 2025.

Quais os sintomas do linfoma de Hodgkin?

Segundo o Inca, o linfoma de Hodgkin pode surgir em qualquer parte do corpo, o que influencia diretamente nos sintomas da doença. No entanto, as regiões nas quais a doença se desenvolve com mais frequência são o pescoço e o tórax.

Confira, a seguir, os principais sinais do linfoma conforme a localização da doença no corpo:

Linfoma no pescoço, axilas e virilha: formam-se ínguas indolores (linfonodos inchados) nesses locais;

formam-se ínguas indolores (linfonodos inchados) nesses locais; Linfoma no tórax: o paciente pode apresentar tosse, falta de ar e dor torácica;

o paciente pode apresentar tosse, falta de ar e dor torácica; Linfoma na pelve ou no abdômen: desconforto e distensão abdominal fazem parte dos sintomas.

Outros sinais de alerta são:

Febre;

Cansaço;

Suor noturno;

Perda de peso sem motivo aparente;

Coceira no corpo.

Qual o tratamento do linfoma de Hodgkin?

Ainda de acordo com o Inca, o principal tratamento disponível hoje para a doença é a poliquimioterapia, quimioterapia com múltiplas drogas, com ou sem radioterapia associada.

Também pode ser indicado o transplante de medula óssea, a depender do caso.

Segundo a instituição, o diagnóstico precoce possibilita melhores resultados no tratamento e a maioria dos pacientes pode ser curada com o tratamento disponível atualmente.

Para o diagnóstico da doença é necessário um exame de biópsia da região afetada, no qual é feita a coleta do fragmento de um tecido suspeito.