Candidata a sister do BBB 26, Marciele derrubou casa dos pais para construir novo lar

Desde que se tornou cunhã-poranga do Boi Garantido, em 2017, Marciele Albuquerque passou a traçar metas bem definidas para transformar a vida da família. A decisão de se inscrever no “BBB 26” também veio desse desejo.

Integrante da Casa de Vidro Norte, em Manaus, a paraense agora aguarda a resposta do público para saber se entrará oficialmente no reality. Caso não avance, afirma que seguirá correndo atrás dos planos fora da casa.

Um desses objetivos já saiu do papel há dois anos: construir uma casa nova para os pais, José e Neia, no mesmo terreno onde ficava a antiga moradia de madeira. Por muitos anos, Marciele dividiu o pequeno espaço com outras cinco pessoas, em um imóvel sempre lotado e sem divisões suficientes para todos.

Em vídeos publicados nas redes sociais, ela contou que economizava todo dinheiro extra que ganhava para garantir mais conforto à família. A casa antiga foi demolida em outubro de 2023 e, logo em seguida, iniciou a obra do novo imóvel de alvenaria. Em janeiro do ano seguinte, a construção já estava finalizada.

Veja também Zoeira Rafa Jaqueira viralizou antes do BBB 26 em show de Léo Santana Zoeira Como assistir em tempo real às Casas de Vidro do BBB 26? Confira Zoeira Ricardinho Freestyle, da Casa de Vidro Norte do BBB 26, é noivo de cantora sertaneja

A nova residência possui sala de estar integrada à cozinha e à sala de jantar, três quartos com ar-condicionado e espaço para redes, banheiro social, lavabo, quintal e amplas varandas, que viraram marca registrada da casa.

Os próximos planos incluem ajustes no acabamento e a construção de uma nova casa próxima dali, destinada à irmã mais nova. Atualmente, Marciele mora com um irmão e uma prima.

Quem é Marciele Albuquerque

Natural de Juruti, no Pará, Marciele vive há 16 anos em Manaus. Filha mais velha de quatro irmãos, cresceu em meio à floresta, em uma família que sempre viveu da agricultura, especialmente da produção de farinha. Durante a juventude, enfrentou dificuldades financeiras, chegou a morar com parentes diferentes e contou com a ajuda de amigos para conseguir concluir a faculdade de Administração."Sou o improvável que deu certo", disse ela em entrevista ao site oficial do programa.