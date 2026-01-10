Ricardinho Freestyle, da Casa de Vidro Norte do BBB 26, é noivo de cantora sertaneja

Entre os nomes que disputam uma vaga no BBB 26, por meio das casas de vidro espalhadas pelo País, Ricardinho Chahini, conhecido como Ricardinho Freestyle, já chega com certa familiaridade com a exposição pública. Campeão mundial em sua modalidade esportiva, ele também mantém uma ligação direta com o meio artístico por conta do relacionamento amoroso.

O candidato, que está na Casa de Vidro Norte, é noivo da cantora sertaneja Karen Alves, que ganhou projeção nacional em 2014 ao viralizar nas redes sociais com uma versão bem-humorada da música “Lepo-Lepo”, sucesso da banda Psirico. A paródia surgiu após um amigo da artista ter sido assaltado no Guarujá, episódio que acabou inspirando a composição.

Legenda: Ricardinho tem familiaridade com a fama por ser noivo de cantora sertaneja. Foto: Reprodução/Instagram.

Há mais de uma década, Karen segue carreira musical ao lado de May Novais, com quem forma a dupla May e Karen, dedicada ao sertanejo. Aos 35 anos, ela acumula experiências diversas na música e iniciou a trajetória ainda jovem, cantando pop rock ao lado do irmão, Aclive RK.

Veja também Zoeira Veja a profissão de cada participante da Casa de Vidro do BBB 26 Zoeira Enquete Casa de Vidro: quem da região Norte deve entrar no BBB 26 Zoeira Como assistir em tempo real às Casas de Vidro do BBB 26? Confira

Karen Alves em programa do SBT

A cantora também já teve passagem pela televisão: em 2011, participou do quadro “Jovens Talentos”, exibido no programa Raul Gil, no SBT.

O romance com Ricardinho é acompanhado de perto pelos fãs. Há quatro anos, o atleta contou com a ajuda de fã-clubes da artista para organizar um pedido de namoro especial, que foi compartilhado nas redes sociais e mostrou desde a compra do anel até o jantar preparado para a ocasião.