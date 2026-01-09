BBB 26: quem são os participantes da Casa de Vidro Norte

Os participantes do grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26 estão confinados em casas de vidro distribuídas em cidades das cinco regiões do País: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. São quatro concorrentes por casa, mas apenas dois sortudos de cada uma serão escolhidos para integrar o elenco desta temporada.

Na Região Norte, a primeira divulgada pela Globo, os concorrentes a uma vaga no BBB 26 são Lívia, Marciele, Brígido e Ricardinho.

Conheça os concorrentes

Lívia, 26

Legenda: Lívia é rainha do folclore do Boi Garantido. Foto: Globo.

Mora em Manaus e é casada com uma mulher há 11 anos. Como rainha do folclore do Boi Garantido, do Festival de Parintins, já usou uma indumentária nas cores da bandeira LGBTQIAPN+ durante uma celebração e tem se destacado em representatividade.

Ela é caçula de seis irmãos e filha de uma empregada doméstica. Os pais se separaram quando ela tinha apenas 3 anos.

Se ganhar o BBB, planeja limpar o nome da mãe e vender a antiga casa da família em Parintins. Também quer apoiar projetos sociais relacionados a causas de diversidade, infância e idosos.

Marciele, 32

Legenda: Marciele é dançarina e Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso. Foto: Globo.

É dançarina e digital influencer e mora em Manaus há 16 anos, mas nasceu em Juruti, no Pará. Tem ascendência indígena, do povo Munduruku, e foi criada na floresta.

É Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, no Festival de Parintins, e filha mais velha de quatro irmãos.

Está solteira há seis meses e diz estar aberta a conhecer alguém na casa mais vigiada do Brasil.

Brigido, 34

Legenda: Brigido é empresário e diretor de escola. Foto: Globo.

Mora em Manaus e é formado em engenharia de produção, mas trabalha como diretor-executivo de uma escola de ensino regular fundada pela família há 41 anos. Brincando, diz que chegou a demitir a própria mãe por ela não ter "veia empreendedora".

O concorrente disse que sua religiosidade foi aflorada quando participou do projeto "Legendários", um movimento cristão que tem desafios intensos.

Namora há seis meses com uma mulher e tem um enteado de 7 anos.

Ricardinho, 27

Legenda: Ricardinho é atleta profissional de futebol freestyle. Foto: Globo.

Natural de Belém, no Pará, mora há cinco anos em São Paulo. É atleta profissional de futebol freestyle, sendo bicampeão mundial, e considera que chegou ao topo no seu esporte.

Namora uma mulher que conheceu em São Paulo e afirma que seu relacionamento é "blindado". Sonha em casar e ter filhos.