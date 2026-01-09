Diário do Nordeste
BBB 26: quem são os participantes da Casa de Vidro Norte

Eles disputam uma vaga na 26ª temporada do reality mais famoso do Brasil.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:32)
Zoeira
Participantes da casa de vidro Norte do BBB 26.
Legenda: São quatro os participantes da Casa de Vidro Norte do BBB 26.
Foto: Reprodução/Globo.

Os participantes do grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26 estão confinados em casas de vidro distribuídas em cidades das cinco regiões do País: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. São quatro concorrentes por casa, mas apenas dois sortudos de cada uma serão escolhidos para integrar o elenco desta temporada.

Na Região Norte, a primeira divulgada pela Globo, os concorrentes a uma vaga no BBB 26 são Lívia, Marciele, Brígido e Ricardinho.

Conheça os concorrentes

Lívia, 26

Card com informações da participante Lívia.
Legenda: Lívia é rainha do folclore do Boi Garantido.
Foto: Globo.

Mora em Manaus e é casada com uma mulher há 11 anos. Como rainha do folclore do Boi Garantido, do Festival de Parintins, já usou uma indumentária nas cores da bandeira LGBTQIAPN+ durante uma celebração e tem se destacado em representatividade.

Ela é caçula de seis irmãos e filha de uma empregada doméstica. Os pais se separaram quando ela tinha apenas 3 anos.

Se ganhar o BBB, planeja limpar o nome da mãe e vender a antiga casa da família em Parintins. Também quer apoiar projetos sociais relacionados a causas de diversidade, infância e idosos.

Marciele, 32

Card com informações da participante Marciele.
Legenda: Marciele é dançarina e Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso.
Foto: Globo.

É dançarina e digital influencer e mora em Manaus há 16 anos, mas nasceu em Juruti, no Pará. Tem ascendência indígena, do povo Munduruku, e foi criada na floresta.

É Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, no Festival de Parintins, e filha mais velha de quatro irmãos.

Está solteira há seis meses e diz estar aberta a conhecer alguém na casa mais vigiada do Brasil.

Brigido, 34

Card com informações do participante Brigido.
Legenda: Brigido é empresário e diretor de escola.
Foto: Globo.

Mora em Manaus e é formado em engenharia de produção, mas trabalha como diretor-executivo de uma escola de ensino regular fundada pela família há 41 anos. Brincando, diz que chegou a demitir a própria mãe por ela não ter "veia empreendedora".

O concorrente disse que sua religiosidade foi aflorada quando participou do projeto "Legendários", um movimento cristão que tem desafios intensos.

Namora há seis meses com uma mulher e tem um enteado de 7 anos.

Ricardinho, 27

Card com informações do participante Ricardinho.
Legenda: Ricardinho é atleta profissional de futebol freestyle.
Foto: Globo.

Natural de Belém, no Pará, mora há cinco anos em São Paulo. É atleta profissional de futebol freestyle, sendo bicampeão mundial, e considera que chegou ao topo no seu esporte.

Namora uma mulher que conheceu em São Paulo e afirma que seu relacionamento é "blindado". Sonha em casar e ter filhos.

