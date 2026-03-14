Jonas é escolhido pelo anjo Breno para o Castigo do Monstro do BBB 26

Jonas foi escolhido por Breno, Anjo da semana, para o Castigo do Monstro do BBB 26. A definição ocorreu na tarde deste sábado (14), após o brother vencer a disputa que dá o colar capaz de imunizar um dos confinados.

No castigo da vez, vários sinos serão tocados na casa. Jonas precisará respeitar a ordem indicada e tocar os sinos de forma correta. Ele também perde 300 estalecas.

"O Jonas indicou meu nome para votação junto com a Milena, e é um jogador muito bom aqui dentro", disse Breno.

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Veja como foi a disputa do anjo da semana

Breno venceu a Prova do Anjo na tarde deste sábado (14). Na dinâmica, cada participante ficou em uma cabine, acompanhando o tempo da corrida e o multiplicador em um telão. O objetivo era apertar o botão no tempo mais próximo possível do limite.

A pontuação de cada rodada é: tempo x multiplicador. Os brothers que fizeram mais pontos com a soma das três rodadas, seguiram para a fase seguinte.

Ao longo de três fases, Breno foi o vencedor.